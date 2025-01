Jan 6 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the United States in Q4 2024, as reported by automakers and ranked by total units. VEHICLE Q4 2024 Q4 2023 PCT CHNG RANK 1 Ford F-Series P/U 214,814 177,419 21.1 2 Chevy Silverado-C/K P/U 147,868 143,833 2.8 3 Toyota RAV4 124,862 132,112 -5.5 4 Honda CR-V 104,627 99,106 5.6 5 Ram P/U 104,454 112,486 -7.1 6 GMC Sierra P/U 95,336 79,510 19.9 7 Toyota Camry 82,300 72,674 13.2 8 Toyota Tacoma 66,008 55,087 19.8 9 Chevrolet Equinox 64,207 58,559 9.6 10 Nissan Rogue 56,568 60,367 -6.3 11 Toyota Corolla 55,816 66,677 -16.3 12 Jeep Grand Cherokee 55,209 61,723 -10.6 13 Honda Civic 53,583 53,500 0.2 14 Ford Explorer 47,295 48,667 -2.8 15 Jeep Wrangler 38,085 30,030 26.8 16 Honda Accord 38,034 45,745 -16.9 17 Ford Escape 36,383 37,355 -2.6 18 Hyundai Elantra 35,080 26,846 30.7 19 Nissan Sentra 28,927 20,128 43.7 20 Nissan Altima 27,219 35,519 -23.4 VEHICLE YTD 2024 YTD 2023 PCT CHNG RANK 1 Ford F-Series P/U 765,649 750,789 2.0 2 Chevy Silverado-C/K P/U 560,264 555,609 0.8 3 Toyota RAV4 475,193 434,943 9.3 4 Honda CR-V 402,791 361,457 11.4 5 Ram P/U 373,120 444,926 -16.1 6 GMC Sierra P/U 324,734 295,737 9.8 7 Toyota Camry 309,876 290,649 6.6 8 Nissan Rogue 245,724 271,458 -9.5 9 Honda Civic 242,005 200,381 20.8 10 Toyota Corolla 232,908 232,370 0.2 11 Jeep Grand Cherokee 216,148 244,594 -11.6 12 Chevrolet Equinox 207,730 212,701 -2.3 13 Ford Explorer 194,094 186,799 3.9 14 Toyota Tacoma 192,813 234,768 -17.9 15 Honda Accord 162,723 197,947 -17.8 16 Nissan Sentra 152,659 109,195 39.8 17 Jeep Wrangler 151,163 156,581 -3.5 18 Ford Escape 146,859 140,968 4.2 19 Hyundai Elantra 136,698 134,149 1.9 20 Chevrolet Malibu 117,319 130,342 -10.0 (Compiled by Bengaluru Newsroom) Nissan Motor Co Ltd General Motors Co Honda Motor Co Ltd Toyota Motor Corp Ford Motor Co Tesla Inc