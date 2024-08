Others include, Arihant's Securities Ltd, Aris International Ltd, Arnold Holdings Ltd, ARSS Infrastructure Projects Ltd, Artefact Projects Ltd, Aruna Hotels Ltd, Ashapura Minechem Ltd, Ashnisha Industries Ltd, Ashoka Buildcon Ltd, Asian Warehousing Ltd, Asian Tea & Exports Ltd, Asit C. Mehta Financial Services Ltd, Aspira Pathlab & Diagnostics Ltd, Asian Star Co Ltd, Astra Microwave Products Ltd, Atcom Technologies Ltd, Autoriders International Ltd, Avance Technologies Ltd, Aveer Foods Ltd, Awfis Space Solutions Ltd, Baba Arts Ltd, Bafna Pharmaceuticals Ltd, Baid Finserv Ltd, Bandaram Pharma Packtech Ltd, Batliboi Ltd, Bazel International Ltd, Black Box Ltd, B&B Realty Limited, Beekay Steel Industries Ltd, Bemco Hydraulics Ltd, Bentley Commercial Enterprises Ltd, Best Eastern Hotels Ltd, Bio Green Papers Ltd, Bharat Agri Fert & Realty Ltd, Bharat Textiles & Proofing Industries Ltd, Bhatia Communications & Retail (India) Ltd, Bhudevi Infra Projects Ltd, Bigbloc Construction Ltd, Bijoy Hans Ltd, Binani Industries Ltd, Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Bisil Plast Limited, BKV Industries Ltd, Bloom Dekor Ltd, Blue Chip India Ltd, Bobshell Electrodes Ltd, Borosil Scientific Ltd, Brahmaputra Infrastructure Ltd, Bharat Road Network Ltd, Cantabil Retail India Ltd, Capital Trust Ltd, Career Point Ltd, Caspian Corporate Services Ltd, Country Club Hospitality & Holidays Ltd, CDG Petchem Ltd, Ceejay Finance Ltd, Centerac Technologies Ltd, Cerebra Integrated Technologies Ltd, Chandrima Mercantiles Ltd, Chase Bright Steel Ltd, Checkpoint Trends Ltd, CHL Ltd, Choksi Laboratories Ltd, Chordia Food Products Ltd, Chartered Capital & Investment Ltd, Capital India Finance Ltd, Cindrella Hotels Ltd, Cindrella Financial Services Ltd, Cineline India Limited, Citadel Realty and Developers Ltd.

Rest are City Online Services Ltd, Classic Electricals Ltd, Classic Leasing & Finance Ltd, Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd, Colab Cloud Platforms Ltd, Conart Engineers Ltd, Constronics Infra Ltd, Cosmo Ferrites Ltd, Country Condo's Ltd, Coventry Coil-O-Matic (Haryana) Ltd, Cranex Ltd, Crimson Metal Engineering Company Ltd, Cropster Agro Ltd, Crysdale Industries Ltd, Cambridge Technology Enterprises Ltd, Cubex Tubings Ltd, Cura Technologies Ltd, Cybele Industries Ltd, Danube Industries Ltd, Darshan Orna Ltd, Dilip Buildcon Ltd, Valor Estate Ltd, Dishman Carbogen Amcis Ltd, Dc Infotech and Communication Ltd, DCM Ltd, DCW Ltd, Deccan Gold Mines Ltd, Deepak Spinners Ltd, Delta Manufacturing Ltd, Dhanlaxmi Cotex Ltd, Dhoot Industrial Finance Ltd, DHP India Ltd, Dhunseri Investments Ltd, Diamant Infrastructure Limited, DIC India Ltd, Dish TV India Ltd, DMCC Speciality Chemicals Ltd, Diligent Media Corporation Ltd, Donear Industries Ltd, Dalal Street Investments Ltd, Dhunseri Tea & Industries Ltd, Dynamic Industries Ltd, Dynemic Products Ltd, Easy Trip Planners Ltd, East West Freight Carriers Ltd, Easy Fincorp Ltd, Eclerx Services Ltd, Eiko Lifesciences Ltd, Ekansh Concepts Ltd, Everest Kanto Cylinder Ltd, E-Land Apparel Limited, Elitecon International Ltd, Elixir Capital Ltd, Emami Realty Ltd, Emcure Pharmaceuticals Ltd, Empower India Ltd, Endurance Technologies Ltd, Envair Electrodynamics Ltd, EPL Ltd, Epsom Properties Ltd, Equippp Social Impact Technologies Ltd, Euro Asia Exports Ltd, Everest Organics Ltd, Family Care Hospitals Ltd, Faze Three Ltd, FCS Software Solutions Ltd, FiEM Industries Ltd, Fluidomat Ltd, Gujarat Fluorochemicals Ltd, Federal-Mogul Goetze (India) Ltd, Future Market Networks Ltd, Fraser and Company Ltd, Frontier Capital Ltd, Fruition Venture Ltd, Ganga Papers India Ltd, GCCL Infrastructure & Projects Ltd, GCM Securities Ltd, Genpharmasec Ltd, Genus Paper & Boards Ltd, GFL Ltd, Grand Foundry Ltd, Gilada Finance & Investments Ltd, Gita Renewable Energy Ltd, GKB Ophthalmics Ltd, GMR Airports Infrastructure Ltd, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd, GOCL Corporation Ltd, Godrej Industries Ltd, Gokak Textiles Ltd, Aion-Tech Solutions Ltd, Golechha Global Finance Ltd, Gopal Iron & Steels Co (Gujarat) Ltd, Gorani Industries Ltd, Gourmet Gateway India Ltd, GPT Healthcare Ltd, Graviss Hospitality Ltd, Greencrest Financial Services Limited, G.S. Auto International Ltd, GSB Finance Ltd, G-Tech Info-Training Ltd, GTL Infrastructure Ltd, GTN Textiles Ltd, Gujarat Credit Corporation Ltd, GP Petroleums Limited, Gulshan Polyols Ltd, Haldyn Glass Ltd, Shree Hanuman Sugar & Industries Ltd, Hari Govind International Ltd, Harish Textile Engineers Ltd, Harrisons Malayalam Ltd, Harshil Agrotech Ltd, Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Ltd, Heads UP Ventures Ltd, HEG Ltd, Hemang Resources Ltd, Hemisphere Properties India Ltd, Hero Motocorp Ltd, HIL Ltd, Hiliks Technologies Ltd, Hindalco Industries Ltd, Hindustan Appliances Ltd, Hipolin Ltd, Hindustan Foods Ltd, Hubtown Ltd, Hariyana Ventures Ltd, IFB Agro Industries Ltd, India Finsec Ltd, IITL Projects Limited, Inani Securities Ltd, Indian Acrylics Ltd, Indianivesh Ltd, Inditalia Refcon Ltd, Imp Powers Ltd, Indokem Ltd, Indosolar Ltd, Ind Renewable Energy Ltd, Ind-Swift Ltd, Interworld Digital Ltd, IPCA Laboratories Ltd, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd, Intrasoft Technologies Ltd, ISGEC Heavy Engineering Ltd, Ishita Drugs & Industries Ltd, India Tourism Development Corporation Ltd, ITL Industries Ltd, Jattashankar Industries Ltd, Jayatma Industries Ltd, Jaysynth Orgochem Ltd, Jindal Photo Ltd, Jindal Worldwide Ltd, J.J. Finance Corporation Ltd, JNK India Ltd, Jindal Poly Investment and Finance Company Ltd, Jumbo Finance Ltd, Jyot International Marketing Ltd, Kabsons Industries Ltd, Kaiser Corporation Limited, Kama Holdings Limited, Kamanwala Housing Construction Ltd, Kanchi Karpooram Ltd, Kanishk Steel Industries Ltd, Kapil Raj Finance Ltd, Karnavati Finance Ltd, Ken Financial Services Ltd, Kesar Enterprises Ltd, Kothari Fermentation & Biochem Ltd, KG Petrochem Ltd, Kinetic Trust Ltd, Kings Infra Ventures Limited, Kisaan Parivar Industries Ltd, KJMC Corporate Advisors (India) Ltd, Kkalpana Industries (India) Ltd, Kewal Kiran Clothing Ltd, KMC Speciality Hospitals (India) Ltd, Kohinoor Foods Ltd, Konndor Industries Ltd, K&R Rail Engineering Ltd, Kesar Terminals & Infrastructure Ltd, Kunststoffe Industries Ltd, Kusam Electrical Industries Ltd, Ladam Affordable Housing Ltd, Lambodhara Textiles Ltd, Landmark Cars Ltd, La Tim Metal & Industries Ltd, Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd, LWS Knitwear Ltd, Lyons Corporate Market Ltd, Maan Aluminium Ltd, Madhav Marbles & Granites Ltd, Madhusudan Securities Ltd, Magadh Sugar & Energy Ltd, Magnus Retail Ltd, Mahaaan Foods Ltd, Maha Maharashtra Apex Corporation Ltd, Malu Paper Mills Ltd, Manaksia Ltd, Manaksia Steels Ltd, Manappuram Finance Ltd, Mangalam Drugs & Organics Ltd, Mangalya Soft-Tech Ltd, Marksans Pharma Ltd, Maximus International Ltd, McNally Bharat Engineering Company Ltd, MBL Infrastructure Ltd, Munoth Communication Ltd, Mediaone Global Entertainment Ltd, Medi Assist Healthcare Services Ltd, Medicamen Biotech Ltd, Mercury Ev-Tech Ltd, MFS Intercorp Ltd, Max Financial Services Ltd, Mahalaxmi Rubtech Ltd, Midwest Gold Ltd, Medico Intercontinental Ltd, Minaxi Textiles Ltd, Minolta Finance Ltd, MIRC Electronics Ltd, M. K. Proteins Ltd, Manipali Finance Corporation Ltd, Modison Ltd, Monind Ltd, Morgan Ventures Ltd and Morganite Crucible (India) Ltd.Q