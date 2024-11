Additionally, Danube Industries Ltd, Datiware Maritime Infra Ltd, DCX Systems Ltd, Deccan Cements Ltd, Deccan Polypacks Ltd, Devine Impex Ltd, Dev Information Technology Ltd, Dhampur Sugar Mills Ltd, Dhruva Capital Services Ltd, Diamond Power Infrastructure Ltd, Diffusion Engineers Ltd, Delton Cables Ltd, Dolfin Rubbers Ltd, Dolphin Medical Services Ltd, Droneacharya Aerial Innovations Ltd, East India Drums and Barrels Manufacturing Ltd, Eastern Treads Ltd, Easy Fincorp Ltd, Eco Recycling Ltd, EIH Ltd, Elcid Investments Ltd, Eldeco Housing & Industries Ltd, Elin Electronics Ltd, Elpro International Ltd, Emami Realty Ltd, EMS Ltd, Entertainment Network (India) Ltd, Entero Healthcare Solutions Ltd, Envair Electrodyne Ltd, Epack Durable Ltd, Esaar (India) Ltd, Eveready Industries India Ltd, Excel Industries Ltd, Exxaro Tiles Ltd, Fairchem Organics Ltd, Family Care Hospitals Ltd, Fedders Electric and Engineering Ltd, Filatex India Ltd, Finolex Cables Ltd, Flex Foods Ltd, Flomic Global Logistics Ltd, Future Market Networks Ltd, Franklin Industries Ltd, Ganesha Ecosphere Ltd, Ganga Papers India Ltd, Garbi Finvest Ltd, Garment Mantra Lifestyle Ltd, Gayatri Highways Ltd, GCM Securities Ltd, Gemstone Investments Ltd, Genpharmasec Ltd, GFL Ltd, G.G. Dandekar Properties Ltd, General Insurance Corporation of India, Gini Silk Mills Ltd, Gujarat Industries Power Co. Ltd, Glance Finance Ltd, Globus Spirits Ltd, Gokaldas Exports Ltd, Gokul Agro Resources Ltd, GPT Infraprojects Ltd, Greaves Cotton Ltd, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd, Globalspace Technologies Ltd, GTL Infrastructure Ltd, Gyan Developers & Builders Ltd, Haldyn Glass Ltd, Haryana Financial Corporation Ltd, Hardcastle & Waud Mfg. Co. Ltd, Haryana Capfin Ltd, Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Ltd, Hexa Tradex Ltd, High Street Filatex Ltd, Hikal Ltd, Hi-Klass Trading and Investment Ltd, Hindware Home Innovation Ltd, Hit Kit Global Solutions Ltd, HLV Ltd, Hindustan Foods Ltd, Howard Hotels Ltd, H.P. Cotton Textile Mills Ltd, HPL Electric & Power Ltd, Hyundai Motor India Ltd, ICDS Ltd, International Data Management Ltd, I G Petrochemicals Ltd, Incon Engineers Ltd, Incredible Industries Ltd, Inditrade Capital Ltd, India Lease Development Ltd, Indo Amines Ltd, Indo Tech Transformers Ltd, IND Renewable Energy Ltd, Indian Terrain Fashions Ltd, Infibeam Avenues Ltd, Ingersoll-Rand (India) Ltd, Innocorp Ltd, Innovative Ideals and Services (India) Ltd, Innovators Facade Systems Ltd, Innovatus Entertainment Networks Ltd, Integra Engineering India Ltd, Investment & Precision Castings Ltd, Ion Exchange (India) Ltd, I-Power Solutions India Ltd, Ishita Drugs & Industries Ltd, Ishwarshakti Holdings & Traders Ltd, J.A. Finance Ltd, Jai Balaji Industries Ltd, Jaipan Industries Ltd, Jayatma Enterprises Ltd, Jaysynth Orgochem Ltd, Jetking Infotrain Ltd, Jetmall Spices and Masala Ltd, JMD Ventures Ltd, Jonjua Overseas Ltd, Jupiter Industries & Leasing Ltd, JPT Securities Ltd, JLA Infraville Shoppers Ltd, JSL Industries Ltd, Jyothi Infraventures Ltd, Jyothy Labs Ltd, Kajal Synthetics & Silk Mills Ltd, Kallam Textiles Ltd, Kalyani Forge Ltd, Karan Woo-Sin Ltd, Karma Energy Ltd, Katare Spinning Mills Ltd, Kotia Enterprises Ltd, Kellton Tech Solutions Ltd, Khazanchi Jewellers Ltd, Kilitch Drugs (India) Ltd, Kirloskar Oil Engines Ltd, Kkalpana Industries (India) Ltd, KK Shah Hospitals Ltd, KLG Capital Services Ltd, KNR Constructions Ltd, Kolte-Patil Developers Ltd, Konndor Industries Ltd, Kronox Lab Sciences Ltd, Kross Ltd, KSS Ltd, Kuantum Papers Ltd, Kuwer Industries Ltd, Labelkraft Technologies Ltd, Lahoti Overseas Ltd, Lorenzini Apparels Ltd, Landmarc Leisure Corporation Ltd, Laxmipati Engineering Works Ltd, Leel Electricals Ltd, Liberty Shoes Ltd, Libord Securities Ltd, Likhitha Infrastructure Ltd, Lokesh Machines Ltd, Lotus Eye Hospital And Institute Ltd, Loyal Equipments Ltd, Loyal Textile Mills Ltd, Luharuka Media & Infra Ltd, Lumax Industries Ltd, Lux Industries Ltd, Lakshmi Automatic Loom Works Ltd, Lyka Labs Ltd, Maharashtra Corporation Ltd, Mahip Industries Ltd, Mallcom (India) Ltd, Man Industries (India) Ltd, Man Infraconstruction Ltd, Manugraph India Ltd, Marksans Pharma Ltd, Master Trust Ltd, Maxheights Infrastructure Ltd, Mayukh Dealtrade Ltd, Mach Conferences And Events Ltd, Medi-Caps Ltd, Medico Remedies Ltd, Medplus Health Services Ltd, Meenakshi Steel Industries Ltd, Megri Soft Ltd, Metal Coatings (India) Ltd, MIC Electronics Ltd, Microse India Ltd, Milestone Global Ltd, Minda Corporation Ltd, Mindteck (India) Ltd, Mahaveer Infoway Ltd, Mish Designs Ltd, Mishka Exim Ltd, M.K. Exim (India) Ltd, Mkventures Capital Ltd, Moneyboxx Finance Ltd, Samvardhana Motherson International Ltd, Motor & General Finance Ltd, MSR India Ltd, Mukat Pipes Ltd, Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Ltd, Nahar Capital & Financial Services Ltd, Nahar Polyfilms Ltd, Nahar Spinning Mills Ltd, Natural Capsules Ltd, Natco Pharma Ltd, National Fittings Ltd, Naturo Indiabull Ltd, NCC Blue Water Products Ltd, NCL Research & Financial Services Ltd, Neeraj Paper Marketing Ltd, Neil Industries Ltd, Neogen Chemicals Ltd, Nibe Ordnance and Maritime Ltd, Nikhil Adhesives Ltd, Niks Technology Ltd, Nintec Systems Ltd, Nirlon Ltd, Norben Tea & Exports Ltd, Northlink Fiscal and Capital Services Ltd, NMDC Steel Ltd, Nucleus Software Exports Ltd, FSN E-Commerce Ventures Ltd, Nyssa Corporation Ltd, Oriental Aromatics Ltd, Oriental Carbon & Chemicals Ltd, OCCL Ltd, Olatech Solutions Ltd, Olympic Management & Financial Services Ltd, Omega Interactive Technologies Ltd, Omkar Overseas Ltd, Omkar Pharmachem Ltd, Orient Ceratech Ltd, Oriental Rail Infrastructure Ltd, Oxford Industries Ltd, Panabyte Technologies Ltd, Panama Petrochem Ltd, Parker Agrochem Exports Ltd, Paramount Cosmetics (India) Ltd, Parvati Sweetners and Power Ltd, and PCS Technology Ltd will also report earnings.