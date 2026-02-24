Mumbai: India's pharmaceutical companies, having conquered generics, must now pursue partnerships, collaborations and licensing deals to drive innovation at scale, industry executives said on Tuesday.
Indian pharma leaders call for collaboration, partnerships to spur innovation
SummaryThe discussion, featuring Shanghvi alongside Aurobindo Pharma whole-time director Madan Mohan Reddy, Lupin managing director Nilesh Gupta and Zydus Lifesciences managing director Sharvil Patel, focused on a growing consensus: Indian pharma must move up the value chain to develop innovative drugs.
