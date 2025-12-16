Subscribe

Ford Expects To Record About $19.5 Bln In Special Items With Majority In Q4

Reuters
Published16 Dec 2025, 04:55 AM IST
Dec 15 (Reuters) - Ford Motor Co:

* FORD: NEXT-GENERATION F-150 LIGHTNING TO SHIFT TO AN EREV ARCHITECTURE & BE ASSEMBLED AT ROUGE ELECTRIC VEHICLE CENTER IN DEARBORN, MICHIGAN

* FORD: EXPECTS TO RECORD ABOUT $19.5 BILLION IN SPECIAL ITEMS WITH MAJORITY IN Q4

* FORD OUTLOOK 2025 ADJUSTED EBIT ABOUT $7 BILLION; REAFFIRMS 2025 ADJUSTED FCF GUIDANCE RANGE, TRENDING TOWARDS HIGH END OF $2 BILLION-$3 BILLION

* FORD: PRODUCTION OF CURRENT GENERATION F-150 LIGHTNING HAS CONCLUDED

* FORD: NO LONGER PLANS TO PRODUCE SELECT LARGER EVS WHERE BUSINESS CASE HAS ERODED DUE TO LOWER-THAN-EXPECTED DEMAND, HIGH COSTS, REGULATORY CHANGES

* FORD: BY 2030, ABOUT 50% OF FORD’S GLOBAL VOLUME WILL BE HYBRIDS, EXTENDED-RANGE EVS & ELECTRIC VEHICLES VERSUS 17% IN 2025

* FORD: NO LONGER INTENDS TO PRODUCE A PREVIOUSLY PLANNED NEW ELECTRIC COMMERCIAL VAN FOR EUROPE

* FORD: NEW “BUILT FORD TOUGH” PICKUPS TO BE ASSEMBLED AT BLUEOVAL CITY IN TENNESSEE, NEW GAS & HYBRID VAN TO BE PRODUCED AT OHIO ASSEMBLY PLANT

* FORD: CO & UNITS PLAN TO HIRE THOUSANDS OF NEW EMPLOYEES IN U.S. IN NEXT FEW YEARS

* FORD: LAUNCHING A BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM BUSINESS; REPURPOSING EXISTING U.S. BATTERY MANUFACTURING CAPACITY IN GLENDALE, KENTUCKY

* FORD: PLANS TO BEGIN SHIPPING BESS SYSTEMS IN 2027 WITH 20 GWH OF ANNUAL CAPACITY

* FORD: PLANS TO REPLACE A PLANNED ELECTRIC COMMERCIAL VAN FOR NORTH AMERICA WITH NEW, AFFORDABLE COMMERCIAL VAN WITH GAS & HYBRID MODELS

* FORD: FORD MODEL E NOW EXPECTED TO REACH PROFITABILITY BY 2029 WITH IMPROVEMENTS BEGINNING IN 2026

* FORD: PLANS TO INVEST ROUGHLY $2 BILLION IN NEXT TWO YEARS TO SCALE BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM BUSINESS Source text: Further company coverage:

 
 
Electric Vehicles
