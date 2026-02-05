Chip(per) ambitions: Electronics majors weigh semiconductor leap on policy push
NEW DELHI: India’s top listed electronics manufacturers Syrma SGS and Dixon Technologies are reassessing plans to enter semiconductor and chip component manufacturing after the Union budget for 2026-27 announced India Semiconductor Mission (ISM) 2.0, a new incentives programme aimed at building deeper chip capabilities.