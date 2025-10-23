AI startup Uniphore raises $260 million in Series F from Nvidia, AMD, Snowflake, Databricks
Summary
AI automation firm’s Series F takes total funding to $870 million; top-tier tech giants join as strategic investors, keeping valuation steady at $2.5 billion.
Artificial intelligence (AI) for business platform Uniphore has raised $260 million in a Series F round from global tech majors such as Nvidia, AMD, Snowflake, and Databricks, taking its total funding to $870 million.
