English
  • English
  • हिंदी

AI startup Uniphore raises $260 million in Series F from Nvidia, AMD, Snowflake, Databricks

Rwit Ghosh 2 min read 23 Oct 2025, 12:15 pm IST
Uniphore last raised funds in 2022, securing $400 million in its Series E round led by NEA, which valued the company at $2.5 billion. (Pixabay)
Uniphore last raised funds in 2022, securing $400 million in its Series E round led by NEA, which valued the company at $2.5 billion. (Pixabay)
Summary

AI automation firm’s Series F takes total funding to $870 million; top-tier tech giants join as strategic investors, keeping valuation steady at $2.5 billion.

Artificial intelligence (AI) for business platform Uniphore has raised $260 million in a Series F round from global tech majors such as Nvidia, AMD, Snowflake, and Databricks, taking its total funding to $870 million.

“Our Series F raise marks an exciting milestone for Uniphore. It is unlike most fundraises because, in addition to top-tier financial investors, we are joined by the world’s top AI and data companies," said Umesh Sachdev, co-founder and chief executive of Uniphore in a prepared statement.

Other investors in the round include New Enterprise Associates (NEA), March Capital, BNF Capital, National Grid Partners, and Prosperity7 Ventures. The company will use the funds to accelerate innovation for its Business AI Cloud, Uniphore’s flagship AI and data orchestration platform.

In July, Mint was the first to report that Uniphore was in talks to raise between $200–250 million, aimed at funding expansion and scaling its AI bets.

Also Read | Is the flurry of circular AI deals a win-win—or sign of a bubble?

“By combining a sovereign and secure approach with seamless model orchestration and rapid deployment of AI agents, Uniphore is helping organizations unlock meaningful business outcomes, while maintaining control of their data and workflows," said Hemant Dhulla, vice president of NVIDIA AI Software, in a statement.

Acquisitions and AI agents

Ahead of the fundraise, Uniphore acquired Orby AI, an AI-native company that builds enterprise-grade AI agents capable of observing user activity and replicating it. It also announced plans to acquire Autonom8, a Chennai-based automation firm that develops and automates customer-facing and back-office workflows.

Uniphore last raised funds in 2022, securing $400 million in its Series E round led by NEA, which valued the company at $2.5 billion. March Capital, Sanabil Investments, and Sorenson Capital Partners also participated in that round. With the new Series F, Uniphore’s valuation remains unchanged.

Also Read | AI is making jobs, not taking them

From Chennai to global stage

Other notable backers include Chiratae Ventures, Iron Pillar, 360 One, IIFL Finance, Sistema Asia, CXO Fund, ITP, the Patni family, Infosys co-founder Kris Gopalakrishnan, and Sorenson Capital Partners.

Founded in Chennai in 2008 by Umesh Sachdev and Ravi Saraogi, Uniphore offers a conversational automation platform that integrates conversational AI, workflow automation, and robotic process automation. The company operates offices in the US, India, Spain, Israel, the UK, and the UAE, according to its website.

Also Read | Inside Antler India’s bet on early-stage AI startups
Catch all the Corporate news and Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates & Live Business News.
more

topics

Read Next Story footLogo

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

You are just one step away from creating your watchlist!

Login Now

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue