Tariff-driven shifts continue to shape Asia’s manufacturing activity
Summary
Factory activity gauges in Asia reflected a divergence across major exporting economies.
Factory activity gauges in Asia reflected a divergence across major exporting economies, as worries over U.S. tariffs continued to cause shifts in supply chains.
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.more
topics
Read Next Story