RJD announces 143 candidates for Bihar Assembly elections, Tejashwi Yadav to contest from Raghopur

The list by the RJD comes after the Congress, in three lists, declared the names of 60 candidates for the Bihar polls. Several other parties in the INDIA bloc have already announced their candidates. However, as of now, no formal seat-sharing deal has been shared with the public.

Shiladitya Ray
Updated20 Oct 2025, 12:12 PM IST
RJD leader Tejashwi Yadav addressing a press conference at his residence, Polo road in Patna, Bihar.
RJD leader Tejashwi Yadav addressing a press conference at his residence, Polo road in Patna, Bihar.(Hindustan Times)

The Lalu Prasad Yadav-led Rashtriya Janata Dal (RJD) on Monday released its list of 143 candidates for the Bihar Assembly Elections, with Tejashwi Yadav set to contest from Raghopur.

The RJD is contesting the Bihar Assembly Elections as a part of the INDIA bloc, along with partners Congress, the CPI(ML)L, CPI(M), CPI, and the Vikassheel Insaan Party (VIP).

The list by the Lalu-led party comes after the Congress, in three separate lists, declared the names of 60 candidates for the Bihar polls.

Several other parties in the alliance like the CPI and the CPI(ML)L have already announced their candidates.

However, as of now, no formal seat-sharing deal has been shared with the public.

Here's the full list of RJD candidates:

1 Raghopur Tejashwi Prasad Yadav

2 Biharganj Renu Kushwaha

3 Baisi Abdus Subhan

4 Bochahan (SC) Amar Paswan

5 Warsaliganj Anita Devi Mahto

6 Taraiya Shailendra Pratap Singh

7 Mahishi Gautam Krishna RDO

8 Jhajha Jai Prakash Yadav

9 Alinagar Vinod Mishra

10 Asthawan Ravi Ranjan Kumar

11 Mathihani Bogo Singh

12 Darbhanga Rural Lalit Yadav

13 Kurhani Babul Kushwaha

14 Keoti Dr. Faraz Fatmi

15 Gaighat Niranjan Rai

16 Simri Bakhtiarpur Yusuf Sattauddin

17 Hasanpur Mala Pushpam

18 Madhepura Prof. Chandra Shekhar

19 Madhuban Sandhya Ram Kushwaha

20 Imamganj (SC) Rita Priye Chaudhary

21 Barachatti (SC) Tanushree Manjhi

22 Kanti Israel Mansuri

23 Hathua Rajesh Kushwaha

24 Sahebganj Prithivi Rai

25 Singheshwar(SC) Chandrakhas Chaupal

26 Baikunthpur Prem Shankar Yadav

27 Barouli Dilip Singh

28 Hajipur Dev Kumar Chaurasia

29 Bahadurpur Bhola Yadav

30 Siwan Awadh Bihari Chaudhary

31 Barharia Arun Gupta

32 Minapur Munna Yadav

33 Raghunathpur Osama Shahab

34 Chapra Shatrughan Kumar urf Khesari Lal

35 Garkha (SC) Surendra Ram

36 Maharajganj Vishal Jaiswal

37 Ekma Srikant Yadav

38 Baniapur Chandni Devi Singh

39 Atri Vaijayanti Devi

40 Rajauli (SC) Pinki Chaudhary

41 Paroo Shankar Yadav

42 Marhaura Jitendra Rai

43 Goriakothi Anwarul Haq Ansari

44 Lalganj Shivani Shukla

45 Parsa Dr Karishma Rai

46 Sonepur Dr Ramanuj Prasad

47 Saraiairan Arvind Sahani

48 Morwa Ramvijay Sahu

49 Cheria-Bariarpur Sushil Singh Kushwaha

50 Ujiarpur Alok Mehta

51 Mahua Dr Mukesh Raushan

52 Alauli (SC) Ramvriksh Sada

53 Mahnar Ravinder Singh

54 Patepur (SC) Prema Chaudhary

55 Samastipur Akhtarul Islam Shaheen

56 Tarapur Arun Shah

57 Amnour Sunil Rai

58 Mokama Veena Devi

59 Mohiuddinagar Dr Eyiva Yadav

60 Vaishali Ajay Kushwaha

61 Sahebpur Kamal Satanand Sambudh

62 Barh Karmveer Singh

63 Munger Avinash Vidhyarthi

64 Parbatta Dr Sanjeev Singh

65 Suryagarha Prem Sagar Choudhary

66 Maner Rita Priye Chaudhary

67 Islampur Rakesh Raushan

68 Sheikhpura Vijay Samrat

69 Masaurhi (SC) Rekha Paswan

70 Narkatia Dr Shamim Ahmad

71 Hilsa Shakti Singh

72 Harsidhi (SC) Rajendra Ram

73 Danapur Rittat Rai

74 Bakhtiarpur Aniruddh Yadav

75 Bankipur Rekha Gupta

76 Gobindpur Purnima Devi

77 Fatuha Dr Ramanand Yadav

78 Ramnagar (SC) Subodh Paswan

79 Kalyanpur Manoj Yadav

80 Motihari Deva Gupta

81 Sandesh Dipu Rawat

82 Narkatiaganj Deepak Yadav

83 Barhara Rambabu Paswan

84 Jagdishpur Kunal Kishore

85 Shahpur Rahul Tiwari

86 Brahampur Shambhu Nath

87 Chiraia Lakshmi Narayan Prasad

88 Dhaka Faisal Rehman

89 Sheohar Navneet Jha

90 Parihar Smita Purve Gupta

91 Sursand Syed Abu Dojana

92 Bajpatti Mukesh Yadav

93 Sitamarhi Sunil Kushwaha

94 Runisaidpur Chandan Kumar

95 Belsand Sanjay Gupta

96 Khajauli Brij Kishor Yadav

97 Babubarhi Arun Kushwaha

98 Bisfi Asif Ahmad

99 Madhubani Sameer Mahaseth

100 Rajnagar (SC) Prof Vishnu Ram

101 Laukaha Bharat Bhushan Mandal

102 Tribeniganj (SC) Santosh Sardar

103 Chhatapur Dr Vipin Kumar Nonia

104 Nirmali Baijnath Mehta Ex. IRS

105 Narpatganj Adnan Alam

106 Raniganj (SC) Avdesh Mangalam

107 Jokihat Shahnawaz Alam

108 Thakurganj Saud Alam

109 Kochadhaman Mujahid Alam

110 Rupauli Bima Bharati

111 Dhamdaha Santosh Kushwaha

112 Pranpur Ishrat Parveen

113 Pirpaintti (SC) Ram Vilas Paswan

114 Kahalgaon Rajnish Bharti

115 Sultanganj Chandan Sinha

116 Nathnagar Sheikh Zeyaut Hassan

117 Dhoraiya (SC) Tribhuvan Das

118 Katoria (ST) Sweety Sima Hembram

119 Belhar Chanakya Prakash Ranjan

120 Ramgarh Ajit Singh

121 Mohania (SC) Shweta Suman

122 Bhabua Birender Kushwaha

123 Chainpur Brij Kishore Bind

124 Sasaram Satender Sah

125 Dinara Rajesh Yadav

126 Nokha Anita Devi Nonia

127 Chakai Savitri Devi

128 Dehri Guddu Chandravanshi

129 Kurtha Suday Yadav

130 Jehanabad Rahul Sharma

131 Makhdumpur (SC) Subedar Das

132 Goh Amrender Kushwaha

133 Obra Rishi Kumar

134 Nabinagar Amod Chandravanshi

135 Rafiganj Dr Gulam Shahid

136 Gurua Vinay Kumar

137 Sherghati Pramod Verma

138 Bodh Gaya (SC) Kumar Sarvjit Paswan

139 Tikari Ajay Dangi

140 Belaganj Vishwanath Kumar Singh

141 Nawada Kaushal Yadav

142 Jamui Shamshad Alam

143 Sikandra (SC) Uday Narayan Chaudhary

Bihar Assembly election dates

Voting for the 243-seat Bihar Legislative Assembly will take place in two phases, on November 6 and 11.

Counting of votes will take place on November 14 and the results will be declared on that day itself.

 
 
Bihar Assembly Election
