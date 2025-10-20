RJD announces 143 candidates for Bihar Assembly elections, Tejashwi Yadav to contest from Raghopur

The Lalu Prasad Yadav-led Rashtriya Janata Dal (RJD) on Monday released its list of 143 candidates for the Bihar Assembly Elections, with Tejashwi Yadav set to contest from Raghopur.
The RJD is contesting the Bihar Assembly Elections as a part of the INDIA bloc, along with partners Congress, the CPI(ML)L, CPI(M), CPI, and the Vikassheel Insaan Party (VIP).
The list by the Lalu-led party comes after the Congress, in three separate lists, declared the names of 60 candidates for the Bihar polls.
Several other parties in the alliance like the CPI and the CPI(ML)L have already announced their candidates.
However, as of now, no formal seat-sharing deal has been shared with the public.
1 Raghopur Tejashwi Prasad Yadav
2 Biharganj Renu Kushwaha
3 Baisi Abdus Subhan
4 Bochahan (SC) Amar Paswan
5 Warsaliganj Anita Devi Mahto
6 Taraiya Shailendra Pratap Singh
7 Mahishi Gautam Krishna RDO
8 Jhajha Jai Prakash Yadav
9 Alinagar Vinod Mishra
10 Asthawan Ravi Ranjan Kumar
11 Mathihani Bogo Singh
12 Darbhanga Rural Lalit Yadav
13 Kurhani Babul Kushwaha
14 Keoti Dr. Faraz Fatmi
15 Gaighat Niranjan Rai
16 Simri Bakhtiarpur Yusuf Sattauddin
17 Hasanpur Mala Pushpam
18 Madhepura Prof. Chandra Shekhar
19 Madhuban Sandhya Ram Kushwaha
20 Imamganj (SC) Rita Priye Chaudhary
21 Barachatti (SC) Tanushree Manjhi
22 Kanti Israel Mansuri
23 Hathua Rajesh Kushwaha
24 Sahebganj Prithivi Rai
25 Singheshwar(SC) Chandrakhas Chaupal
26 Baikunthpur Prem Shankar Yadav
27 Barouli Dilip Singh
28 Hajipur Dev Kumar Chaurasia
29 Bahadurpur Bhola Yadav
30 Siwan Awadh Bihari Chaudhary
31 Barharia Arun Gupta
32 Minapur Munna Yadav
33 Raghunathpur Osama Shahab
34 Chapra Shatrughan Kumar urf Khesari Lal
35 Garkha (SC) Surendra Ram
36 Maharajganj Vishal Jaiswal
37 Ekma Srikant Yadav
38 Baniapur Chandni Devi Singh
39 Atri Vaijayanti Devi
40 Rajauli (SC) Pinki Chaudhary
41 Paroo Shankar Yadav
42 Marhaura Jitendra Rai
43 Goriakothi Anwarul Haq Ansari
44 Lalganj Shivani Shukla
45 Parsa Dr Karishma Rai
46 Sonepur Dr Ramanuj Prasad
47 Saraiairan Arvind Sahani
48 Morwa Ramvijay Sahu
49 Cheria-Bariarpur Sushil Singh Kushwaha
50 Ujiarpur Alok Mehta
51 Mahua Dr Mukesh Raushan
52 Alauli (SC) Ramvriksh Sada
53 Mahnar Ravinder Singh
54 Patepur (SC) Prema Chaudhary
55 Samastipur Akhtarul Islam Shaheen
56 Tarapur Arun Shah
57 Amnour Sunil Rai
58 Mokama Veena Devi
59 Mohiuddinagar Dr Eyiva Yadav
60 Vaishali Ajay Kushwaha
61 Sahebpur Kamal Satanand Sambudh
62 Barh Karmveer Singh
63 Munger Avinash Vidhyarthi
64 Parbatta Dr Sanjeev Singh
65 Suryagarha Prem Sagar Choudhary
66 Maner Rita Priye Chaudhary
67 Islampur Rakesh Raushan
68 Sheikhpura Vijay Samrat
69 Masaurhi (SC) Rekha Paswan
70 Narkatia Dr Shamim Ahmad
71 Hilsa Shakti Singh
72 Harsidhi (SC) Rajendra Ram
73 Danapur Rittat Rai
74 Bakhtiarpur Aniruddh Yadav
75 Bankipur Rekha Gupta
76 Gobindpur Purnima Devi
77 Fatuha Dr Ramanand Yadav
78 Ramnagar (SC) Subodh Paswan
79 Kalyanpur Manoj Yadav
80 Motihari Deva Gupta
81 Sandesh Dipu Rawat
82 Narkatiaganj Deepak Yadav
83 Barhara Rambabu Paswan
84 Jagdishpur Kunal Kishore
85 Shahpur Rahul Tiwari
86 Brahampur Shambhu Nath
87 Chiraia Lakshmi Narayan Prasad
88 Dhaka Faisal Rehman
89 Sheohar Navneet Jha
90 Parihar Smita Purve Gupta
91 Sursand Syed Abu Dojana
92 Bajpatti Mukesh Yadav
93 Sitamarhi Sunil Kushwaha
94 Runisaidpur Chandan Kumar
95 Belsand Sanjay Gupta
96 Khajauli Brij Kishor Yadav
97 Babubarhi Arun Kushwaha
98 Bisfi Asif Ahmad
99 Madhubani Sameer Mahaseth
100 Rajnagar (SC) Prof Vishnu Ram
101 Laukaha Bharat Bhushan Mandal
102 Tribeniganj (SC) Santosh Sardar
103 Chhatapur Dr Vipin Kumar Nonia
104 Nirmali Baijnath Mehta Ex. IRS
105 Narpatganj Adnan Alam
106 Raniganj (SC) Avdesh Mangalam
107 Jokihat Shahnawaz Alam
108 Thakurganj Saud Alam
109 Kochadhaman Mujahid Alam
110 Rupauli Bima Bharati
111 Dhamdaha Santosh Kushwaha
112 Pranpur Ishrat Parveen
113 Pirpaintti (SC) Ram Vilas Paswan
114 Kahalgaon Rajnish Bharti
115 Sultanganj Chandan Sinha
116 Nathnagar Sheikh Zeyaut Hassan
117 Dhoraiya (SC) Tribhuvan Das
118 Katoria (ST) Sweety Sima Hembram
119 Belhar Chanakya Prakash Ranjan
120 Ramgarh Ajit Singh
121 Mohania (SC) Shweta Suman
122 Bhabua Birender Kushwaha
123 Chainpur Brij Kishore Bind
124 Sasaram Satender Sah
125 Dinara Rajesh Yadav
126 Nokha Anita Devi Nonia
127 Chakai Savitri Devi
128 Dehri Guddu Chandravanshi
129 Kurtha Suday Yadav
130 Jehanabad Rahul Sharma
131 Makhdumpur (SC) Subedar Das
132 Goh Amrender Kushwaha
133 Obra Rishi Kumar
134 Nabinagar Amod Chandravanshi
135 Rafiganj Dr Gulam Shahid
136 Gurua Vinay Kumar
137 Sherghati Pramod Verma
138 Bodh Gaya (SC) Kumar Sarvjit Paswan
139 Tikari Ajay Dangi
140 Belaganj Vishwanath Kumar Singh
141 Nawada Kaushal Yadav
142 Jamui Shamshad Alam
143 Sikandra (SC) Uday Narayan Chaudhary
Voting for the 243-seat Bihar Legislative Assembly will take place in two phases, on November 6 and 11.
Counting of votes will take place on November 14 and the results will be declared on that day itself.