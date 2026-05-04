Kerala Assembly Election 2026 result: Here's a full list of constituency-wise winners

Kerala Assembly election results 2026: The counting of votes is currently underway for Kerala's 140 Assembly constituencies, which voted in a single phase on April 9. As of 2:30 pm, the United Democratic Front (UDF) led by the Indian National Congress is leading on 53 seats, with Chief Minister Pinarayi Vijayan's Communist Party of India (Marxist) trailing behind on 22 seats.
While the CPI (M) is trailing, Pinarayi Vijayan has been leading with at least 1,500 votes in Dharmadom. The total voter turnout for the Kerala Assembly Election 2026 was 79.63 per cent, according to the official figures.
Exit polls predicted UDF's return to the state, which lost power in Kerala in 2016. The state's majority mark is 71 seats. The LDF, led by Chief Minister Pinarayi Vijayan, has been ruling the state for the last two terms.
The full list will be updated once the winners are declared for all constituencies
|S. No
|Constituency Name
|Winners
|Party
|1
|ADOOR (SC)
|2
|ALAPPUZHA
|3
|ALATHUR
|4
|ALUVA
|5
|AMBALAPUZHA
|6
|ANGAMALY
|7
|ARANMULA
|8
|AROOR
|9
|ARUVIKKARA
|10
|ATTINGAL (SC)
|11
|AZHIKODE
|12
|BALUSSERI (SC)
|V T Sooraj
|Congress
|13
|BEYPORE
|14
|CHADAYAMANGALAM
|15
|CHALAKKUDY
|16
|CHANGANASSERY
|Vinu Job Kuzhimannil
|KEC
|17
|CHATHANNUR
|18
|CHAVARA
|Shibu Baby John
|RSP
|19
|CHELAKKARA (SC)
|20
|CHENGANNUR
|21
|CHERTHALA
|22
|CHIRAYINKEEZHU (SC)
|23
|CHITTUR
|24
|DEVIKULAM (SC)
|25
|DHARMADAM
|26
|ELATHUR
|Adv Vidya Balakrishnan
|Congress
|27
|ERANAD
|28
|ERANAKULAM
|T J Vinod
|Congress
|29
|ERAVIPURAM
|Adv Vishnu Mohan
|RSP
|30
|ETTUMANOOR
|Nattakom Suresh
|Congress
|31
|GURUVAYOOR
|32
|HARIPAD
|Ramesh Chennithala
|Congress
|33
|IDUKKI
|Roy K Paulose
|Congress
|34
|IRIKKUR
|35
|IRINJALAKKUDA
|Adv Thomas Unniyadan
|KEC
|36
|KADUTHURUTHY
|Adv Mons Joesph
|KEC
|37
|KAIPAMANGALAM
|K K Valsaraj
|CPI
|38
|KALAMASSERY
|39
|KALLIASSERI
|40
|KALPETTA
|41
|KANHANGAD
|42
|KANJIRAPPALLY
|43
|KANNUR
|44
|KARUNAGAPPALLY
|C R Mahesh
|Congress
|45
|KASARAGOD
|Kallatra Mahin
|IUML
|46
|KATTAKKADA
|47
|KAYAMKULAM
|48
|KAZHAKKOOTTAM
|49
|KOCHI
|50
|KODUNGALLUR
|Adv O Janeesh
|Congress
|51
|KODUVALLY
|P K Firos
|IUML
|52
|KOLLAM
|Adv Bindhu Krishna
|Congress
|53
|KONDOTTY
|54
|KONGAD (SC)
|55
|KONNI
|56
|KOTHAMANGALAM
|Shibu Theckumpuram
|KEC
|57
|KOTTAKKAL
|58
|KOTTARAKKARA
|59
|KOTTAYAM
|60
|KOVALAM
|61
|KOZHIKODE NORTH
|62
|KOZHIKODE SOUTH
|Adv Fyzal Babu
|IUML
|63
|KUNDARA
|64
|KUNNAMANGALAM
|M A Razak Master
|IUML
|65
|KUNNAMKULAM
|66
|KUNNATHUNAD (SC)
|67
|KUNNATHUR (SC)
|Ullas Kovur
|RSP
|68
|KUTHUPARAMBA
|69
|KUTTANAD
|70
|KUTTIADI
|Parakkal Abdulla
|IUML
|71
|MALAMPUZHA
|72
|MALAPPURAM
|73
|MANALUR
|74
|MANANTHAVADY (ST)
|75
|MANJERI
|76
|MANJESHWAR
|77
|MANKADA
|78
|MANNARKAD
|Adv N Samsudheen
|IUML
|79
|MATTANNUR
|80
|MAVELIKARA (SC)
|81
|MUVATTUPUZHA
|Dr Mathew Kuzhalnadan
|Congress
|82
|NADAPURAM
|83
|NATTIKA (SC)
|Geethagopi
|CPI
|84
|NEDUMANGAD
|85
|NEMOM
|86
|NENMARA
|87
|NEYYATTINKARA
|N Shakthan
|Congress
|88
|NILAMBUR
|Aryadan Shoukath
|Congress
|89
|OLLUR
|90
|OTTAPALAM
|91
|PALA
|92
|PALAKKAD
|93
|PARASSALA
|94
|PARAVUR
|95
|PATHANAPURAM
|96
|PATTAMBI
|Muhammed Muhassin
|CPI
|97
|PAYYANNUR
|V Kunhikrishnan
|IND
|98
|PEERUMADE
|Adv Cyriac Thomas
|Congress
|99
|PERAMBRA
|100
|PERAVOOR
|101
|PERINTHALMANNA
|102
|PERUMBAVOOR
|Manoj Moothedan
|Congress
|103
|PIRAVOM
|Anoop Jacob
|KEC (J)
|104
|PONNANI
|105
|POONJAR
|106
|PUNALUR
|C Ajayaprasad
|CPI
|107
|PUTHUKKAD
|108
|PUTHUPPALLY
|Adv Chandy Oommen
|Congress
|109
|QUILANDY
|110
|RANNI
|111
|SHORNUR
|112
|SULTHANBATHERY (ST)
|I C Balakrishnan
|Congress
|113
|TALIPARAMBA
|114
|TANUR
|115
|TARUR (SC)
|116
|THALASSERY
|117
|THAVANUR
|Adv V S Joy
|Congress
|118
|THIRUVALLA
|119
|THIRUVAMBADI
|C K Kasim
|IUML
|120
|THIRUVANANTHAPURAM
|C P John
|CMPKSC
|121
|THODUPUZHA
|122
|THRIKKAKARA
|Uma Thomas
|Congress
|123
|THRIPUNITHURA
|124
|THRISSUR
|Rajan J Pallan
|Congress
|125
|THRITHALA
|126
|TIRUR
|127
|TIRURANGADI
|128
|TRIKARIPUR
|129
|UDMA
|130
|UDUMBANCHOLA
|Adv Senapathy Venu
|Congress
|131
|VADAKARA
|K K Rema
|RMPOI
|132
|VAIKOM (SC)
|133
|VALLIKKUNNU
|134
|VAMANAPURAM
|Muhammed Sudheersha S
|Congress
|135
|VARKALA
|136
|VATTIYOORKAVU
|137
|VENGARA
|138
|VYPEN
|Tony Chammany
|Congress
|139
|WADAKKANCHERY
|140
|WANDOOR (SC)