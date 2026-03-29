West Bengal Elections: Congress releases list of 284 candidates. Adhir Ranjan to contest from Baharampur seat. Full list

Gulam Jeelani
Published29 Mar 2026, 07:17 PM IST
Kolkata: West Bengal Congress President Subhankar Sarkar with party members takes part in a 'peaceful dharna' as part of the party's 'MGNREGA Bachao Sangram', on Martyrs' Day, in Kolkata, Friday, Jan. 30, 2026. (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI01_30_2026_000116A)
The Congress party on Sunday released a list of 284 candidates for the West Bengal Assembly Elections. Adhir Ranjan Chowdhury, former state unit chief, will contest the Assembly Polls from the Baharampur Assembly seat.

West Bengal has 294 Assembly seats. The state is voting in two phases – 23 and 29 April. Vote counting will take place on 4 November.

The West Bengal election is being seen as a fight between the ruling Trinamool Congress and the Bharatiya Janata Party (BJP). The TMC, led by Chief Minister Mamata Banerjee, has been in power in West Bengal since 2011, for three consecutive terms.

What happened in 2021?

This turned the BJP into the main challenger to TMC, replacing the Left and Congress.

The 2021 West Bengal Legislative Assembly elections were held in eight phases between 27 March and 29 April to elect all 294 members of the Legislative Assembly during the COVID-19 pandemic.

Congress list for West Bengal Elections, 2026
Constituency Number and Name Candidate
1 Mekliganj (SC)Ila Rani Roy
2 Mathabhanga (SC)Khitendra Nath Barman
3 Coochbehar Uttar (SC)Partha Pratim Ishore
4 Coochbehar DakshinKhokan Mian
5 Sitalkuchi (SC)Sukamal Barman
6 Sitai (SC)Rabin Roy
7 DinhataHarihar Ray Singha
8 NatabariBiswajit Sarkar
9 TufanganjDebendra Nath Barma
10 Kumargram (ST)Sudham Lama
11 Kalchini (ST)Anjan Chik Baraik
13 Falakata (SC)Akshoy Kumar Barman
14 Madarihat (ST)Dr. Joy Prafulla Lakra
15 Dhupguri (SC)Harish Chandra Roy
16 Maynaguri (SC)Jogen Sarkar
17 Jalpaiguri (SC)Sudipto Mohonto
18 Rajganj (SC)Tushar Kanti Roy
19 Dabgram-FulbariRohit Singh Sisodiya (Guddu)
20 Mal (ST)Rakesh Kujur
21 Nagrakata (ST)Shinu Munda
22 KalimpongSanta Kumar Pradhan
23 DarjeelingMadhap Rai
24 KurseongSaroj Kumar Khatri
25 Matigara-Naxalbari (SC)Amitava Sarkar
26 SiliguriAloke Dhara
27 Phansidewa (ST)Nabanita Tirkey
28 ChopraZakir Abedin
30 GoalpokharMasood Md Naseem Ahsen
31 ChakuliaAli Imran Ramz (Victor)
32 KarandighiMurshid Alam
35 RaiganjMohit Sengupta
36 ItaharAmal Acharya
37 Kushmandi (SC)Bablu Sarkar
38 KumarganjGulam Martuja Mandal
39 BalurghatPradip Kumar Mitra
40 Tapan (ST)Bankim Chandra Toppo
41 Gangarampur (SC)Jui Barman
42 HarirampurSubhasish Pal (Sona)
43 Habibpur (ST)Rajen Soren
44 Gazole (SC)Sanjay Sarkar
45 ChanchalAsif Mehbub
46 HarischandrapurMostaque Alam
47 MalatipurMausam Noor
48 RatuaMottakin Alam
49 ManikchakMd. Ansarul Hoque
50 Maldaha (SC)Bhupendra Nath Haldar (Arjun)
51 English BazarMasud Alam
52 MothabariSayem Chowdhury
53 SujapurMd Abdul Hannan
54 BaisnabnagarMamuni Mandal
56 SamserganjNazme Alam
57 SutiAlfazuddin Biswas
58 JangipurMohammad Imran Ali
59 RaghunathganjNasir Saikh
61 LalgolaMd. Touhidur Rahaman
62 BhagawangolaAnju Begum
63 RaninagarZulfikur Ali
64 MurshidabadSiddiqi Ali
65 Nabagram (SC)Hiru Haldar
66 Khargram (SC)Dr. Mandar Kanti Mandal
67 Burwan (SC)Sujit Das
68 KandiDr. Shamim Rana
69 BharatpurAzharudddin Sizar
70 RejinagarJillu Sk.
72 BaharampurAdhir Ranjan Chowdhury
73 HariharparaMousumi Begum
76 JalangiAbdul Rezzak Molla
77 KarimpurPooja Roy Chowdhury
78 TehattaJyotirmoy Sarkar
79 PalashiparaHamidul Haque
80 KaliganjKabil Uddin Shaikh
81 NakashiparaGolam Kibria Mandal
82 ChapraRahidul Mandal
83 Krishnanagar UttarArghya Gon
84 NabadwipSamir Saha
85 Krishnanagar DakshinAbdur Rahim Shaikh
86 SantipurAlok Chatterjee
87 Ranaghat Uttar PaschimNaba Kumar Mondal
88 Krishnaganj (SC)Sankar Kumar Sarkar
89 Ranaghat Uttar Purba (SC)Nitya Gopal Mondal
90 Ranaghat Dakshin (SC)Rita Pal Das
91 ChakdahaMalay Saha
92 Kalyani (SC)Asimananda Majumder
93 Haringhata (SC)Himanti Das
94 Bagda (SC)Prabir Kirtania
95 Bangaon Uttar (SC)Nilanjan Saha
96 Bangaon Dakshin (SC)Kishor Biswas
97 Gaighata (SC)Anil Kumar Pandey
98 Swarupnagar (SC)Ritesh Mondal
102 AmdangaGopal Ghosh
103 BijpurSibabrata Guha Roy
104 NaihatiPradip Kumar Kundu
105 BhatparaDharmendra Shaw
106 JagatdalMandira Chakraborty
107 NoaparaAsoke Bhattacharya (Raja)
108 BarrackpurSambhu Das
109 KhardahaJoydev Ghosh
110 Dum Dum UttarDhananjoy Moitra
111 PanihatiSubhashis Bhattacharya
112 KamarhatiKallol Mukherjee
113 BaranagarKalyani Chakraborty
114 Dum DumSusmita Biswas
117 Rajarhat GopalpurPartha Bhaumik
118 MadhyamgramAnanta Roy
119 BarasatTarak Mukherjee
120 DegangaMiaraj Baidya
121 HaroaMd Rabiul Molla
122 Minakhan (SC)Barnali Naskar
123 Sandeshkhali (ST)Judhisthir Bhumiji
124 Basirhat DakshinAbu Ishak Gazi (Babu)
125 Basirhat UttarMusa Haque Mondal
126 Hingalganj (SC)Biswajit Roy
127 Gosaba (SC)Bhupal Chandra Das
128 Basanti (SC)Gopinath Naiya
129 Kultali (SC)Rupa Halder
130 PatharpratimaSubhrangshu Nayek
131 KakdwipNasiruddin Ahamed
132 SagarPrasanta Khutia
133 KulpiKutub Uddin Molla
134 RaidighiAsish Kumar Mandal
135 Mandirbazar (SC)Prof. Dr. Kaushik Baidya
136 Jaynagar (SC)Tapas Baidya
137 Baruipur Purba (SC)Pratap Chandra Mondal
138 Canning Paschim (SC)Haran Chandra Mistry
139 Canning PurbaSabir Ali Sardar
140 Baruipur PaschimAsitlal Nag
141 Magrahat Purba (SC)Dr. Atanu Halder
142 Magrahat PaschimAbdul Majid Halder
143 Diamond HarbourGoutam Bhattacharya
144 FaltaAbdur Rajjak Molla
145 SatgachhiaPravash Ghosh
146 Bishnupur (SC)Arghya Naskar
147 Sonarpur DakshinSubrata Datta
148 BhangarMahabubul Islam
149 KasbaMd. Hasim Zeshan Ahmad
150 JadavpurShyamali Mandal
151 Sonarpur UttarDr. Jagannath Kumir
152 TollyganjManas Sinha Roy
155 MaheshtalaHaji Abdul Hannan
156 Budge BudgeMujibar Rahaman Kayal
157 MetiaburuzMd. Mukhtar
158 Kolkata PortAquib Gulzar
159 BhabanipurPradip Prasad
160 RashbehariAshutosh Chatterjee
161 BallygungeRohan Mitra
162 ChowrangeeManash Sarkar
163 EntallyKashif Reza
164 BeleghataShahina Javed
165 JorasankoDeepak Singh
166 ShyampukurPurna Ghosh
167 ManiktalaSuman Roy Chowdhury
168 Kashipur-BelgachhiaTarak Pal
169 BallyPriyanka Choudhury
170 Howrah UttarOm Prakash Jaiswal
171 Howrah MadhyaAparna Bose
172 ShibpurShrabanti Singh
173 Howrah DakshinDeepsikha Bhowmick
174 Sankrail (SC)Bechu Ram Malik
175 PanchlaRahul Pandey
176 Uluberia PurbaAlam Deiyan SK
177 Uluberia Uttar (SC)Kalyani Haldar
178 Uluberia DakshinIntaz Ali Shah
179 ShyampurSK. Manjur Alam
180 BagnanSk. Hafizur Rahaman
181 AmtaTapan Das
182 UdaynarayanpurAsit Bakuly
183 JagatballavpurKoushik Roy
184 DomjurAloke Koley
185 UttarparaSubrata Mukherjee
187 ChampdaniPritam Ghosh
188 SingurBarun Kumar Malik
189 ChandannagarRatan Kumar Goldar
190 ChunchuraMoinul Haque
191 Balagarh (SC)Ashok Biswas
194 ChanditalaSk Abu Abbasuddin
195 JangiparaSubhashis Datta
196 HaripalSaif Azad
197 Dhanekhali (SC)Jyoti Kumari Das
198 TarakeswarBhabani Prasad Mondal
199 PursurahSk. Habibar Rahaman
200 Arambag (SC)Sushil Kumar Santra
201 Goghat (SC)Haradhan Santra
202 KhanakulPradip Kumar Kar
203 TamlukHaradhan Mazumder
204 Panskura PurbaDipak Patra
205 Panskura PaschimKalyan Roy
206 MoynaNimai Barman
207 NandakumarSekh Matin
208 MahisadalKajal Nayek Das
209 Haldia (SC)Abhimanyu Mandal
210 NandigramSK Jariatul Hossain
211 ChandipurSK Taslim Ahmed
213 Kanthi UttarSubrata Mahapatra
214 BhagabanpurBiswajit Panigrahi
215 Khejuri (SC)Asit Pramanik
216 Kanthi DakshinSk. Masud Malik
217 RamnagarManas Kumar Dutta
218 EgraAnjan Kumar Pattnayak
219 DantanUtpal Dutta
220 Nayagram (ST)Prasanta Murmu
221 GopiballavpurSourav Ghosh
222 JhargramPrasenjit Dey
223 Keshiary (ST)Kaluchand Tudu
224 Kharagpur SadarDr. Papiya Chakraborty
225 NarayangarhSk Alam Hossain
226 SabangAloke Kumar Samui
227 PinglaSushanta Mandal
228 KharagpurUjjal Mukherjee
229 DebraChittaranjan Jana
230 DaspurKousik Goswami
233 GarbetaSiddhartha Bishoyee
234 SalboniArup Mukherjee
235 Keshpur (SC)Kamal Kishore Khanna
236 MedinipurSambhunath Chattopadhyay
237 Binpur (ST)Golapi Soren
238 Bandwan (ST)Siten Mandi
239 BalarampurSukanta Mahato
240 BaghmundiNepal Chandra Mahato
241 JoypurPhani Bhushan Kumar
242 PuruliaDibyajyoti Prasad Singh Deo
243 Manbazar (ST)Sombari Mahali
244 KashipurSubhas Mahato
245 Para (SC)Phalguni Bauri
246 Raghunathpur (SC)Sandhya Bauri
247 Saltora (SC)Amar Kanti Mandal
248 ChhatnaPartha Pratim Bose
249 Ranibandh (ST)Gurupada Sardar
250 Raipur (ST)Subhra Hembram Murmu
251 TaldangraNayan Das Chakraborty
252 BankuraArup Banerjee
253 BarjoraVivekananda Keora
254 OndaPaban Salampuria
255 BishnupurUjjal Chandra
256 Katulpur (SC)Sumitra Mallick Santra
257 Indus (SC)Mou Mandal Samanta
258 Sonamukhi (SC)Rahul Bauri
259 Khandaghosh (SC)Arup Kumar Saha
260 Bardhaman DakshinGourab Samaddar
261 Raina (SC)Anik Saha
262 Jamalpur (SC)Rajib Saha
263 MonteswarJyotirmoy Mondal
264 Kalna (SC)Amal Kumar Saha
265 MemariPrabir Ganguly
266 Bardhaman Uttar (SC)Sandip Das
267 BhatarDhurjati Bijoy Maji
268 Purbasthali DakshinRabindranath Mondal
271 KetugramMd. Mofirul Kassem
272 MangalkotJagadish Dutta
273 Ausgram (SC)Nisha Boral
274 Galsi (SC)Debasish Biswas
275 PandabeswarUttam Kumar Roy
276 Durgapur PurbaDebesh Chakraborty
277 Durgapur PaschimTarun Roy
278 RaniganjFaiz Ahmed
279 JamuriaTarun Kumar Ganguly
280 Asansol DakshinSouvik Mukherjee
281 Asansol UttarPrasenjit Puitandi
282 KultiRabi Yadav
283 BarabaniJoydev Roy
284 Dubrajpur (SC)Sanjoy Byapari
285 SuriSanjoy Adhikary
286 BolpurRathin Sen
287 Nanoor (SC)Abhay Das
288 LabpurRatna Sen
289 Sainthia (SC)Archana Ankur
290 MayureswarSyed Kasafoddoza (Chandan)
291 RampurhatVivekananda Shaw
292 HansanMilton Rashid
293 NalhatiDr. Abdul Karim
294 MuraraiSanjibur Rahaman

The incumbent Trinamool Congress government led by Mamata Banerjee won the election by a landslide, despite opinion polls generally predicting a close race against the Bharatiya Janata Party (BJP), which became the official opposition with 77 seats.

For the first time in the history of Bengal, no members from the Congress and the Communist Party were elected. Although Mamata Banerjee retained power, the BJP became the principal opposition in the state.

Gulam Jeelani is Political Desk Editor at LiveMint with over 16 years of experience covering national and international politics. Based in New Delhi, ...Read More

