West Bengal Elections: Congress releases list of 284 candidates. Adhir Ranjan to contest from Baharampur seat. Full list

The Congress party on Sunday released a list of 284 candidates for the West Bengal Assembly Elections. Adhir Ranjan Chowdhury, former state unit chief, will contest the Assembly Polls from the Baharampur Assembly seat.
West Bengal has 294 Assembly seats. The state is voting in two phases – 23 and 29 April. Vote counting will take place on 4 November.
The West Bengal election is being seen as a fight between the ruling Trinamool Congress and the Bharatiya Janata Party (BJP). The TMC, led by Chief Minister Mamata Banerjee, has been in power in West Bengal since 2011, for three consecutive terms.
This turned the BJP into the main challenger to TMC, replacing the Left and Congress.
The 2021 West Bengal Legislative Assembly elections were held in eight phases between 27 March and 29 April to elect all 294 members of the Legislative Assembly during the COVID-19 pandemic.
|Congress list for West Bengal Elections, 2026
|Constituency Number and Name
|Candidate
|1 Mekliganj (SC)
|Ila Rani Roy
|2 Mathabhanga (SC)
|Khitendra Nath Barman
|3 Coochbehar Uttar (SC)
|Partha Pratim Ishore
|4 Coochbehar Dakshin
|Khokan Mian
|5 Sitalkuchi (SC)
|Sukamal Barman
|6 Sitai (SC)
|Rabin Roy
|7 Dinhata
|Harihar Ray Singha
|8 Natabari
|Biswajit Sarkar
|9 Tufanganj
|Debendra Nath Barma
|10 Kumargram (ST)
|Sudham Lama
|11 Kalchini (ST)
|Anjan Chik Baraik
|13 Falakata (SC)
|Akshoy Kumar Barman
|14 Madarihat (ST)
|Dr. Joy Prafulla Lakra
|15 Dhupguri (SC)
|Harish Chandra Roy
|16 Maynaguri (SC)
|Jogen Sarkar
|17 Jalpaiguri (SC)
|Sudipto Mohonto
|18 Rajganj (SC)
|Tushar Kanti Roy
|19 Dabgram-Fulbari
|Rohit Singh Sisodiya (Guddu)
|20 Mal (ST)
|Rakesh Kujur
|21 Nagrakata (ST)
|Shinu Munda
|22 Kalimpong
|Santa Kumar Pradhan
|23 Darjeeling
|Madhap Rai
|24 Kurseong
|Saroj Kumar Khatri
|25 Matigara-Naxalbari (SC)
|Amitava Sarkar
|26 Siliguri
|Aloke Dhara
|27 Phansidewa (ST)
|Nabanita Tirkey
|28 Chopra
|Zakir Abedin
|30 Goalpokhar
|Masood Md Naseem Ahsen
|31 Chakulia
|Ali Imran Ramz (Victor)
|32 Karandighi
|Murshid Alam
|35 Raiganj
|Mohit Sengupta
|36 Itahar
|Amal Acharya
|37 Kushmandi (SC)
|Bablu Sarkar
|38 Kumarganj
|Gulam Martuja Mandal
|39 Balurghat
|Pradip Kumar Mitra
|40 Tapan (ST)
|Bankim Chandra Toppo
|41 Gangarampur (SC)
|Jui Barman
|42 Harirampur
|Subhasish Pal (Sona)
|43 Habibpur (ST)
|Rajen Soren
|44 Gazole (SC)
|Sanjay Sarkar
|45 Chanchal
|Asif Mehbub
|46 Harischandrapur
|Mostaque Alam
|47 Malatipur
|Mausam Noor
|48 Ratua
|Mottakin Alam
|49 Manikchak
|Md. Ansarul Hoque
|50 Maldaha (SC)
|Bhupendra Nath Haldar (Arjun)
|51 English Bazar
|Masud Alam
|52 Mothabari
|Sayem Chowdhury
|53 Sujapur
|Md Abdul Hannan
|54 Baisnabnagar
|Mamuni Mandal
|56 Samserganj
|Nazme Alam
|57 Suti
|Alfazuddin Biswas
|58 Jangipur
|Mohammad Imran Ali
|59 Raghunathganj
|Nasir Saikh
|61 Lalgola
|Md. Touhidur Rahaman
|62 Bhagawangola
|Anju Begum
|63 Raninagar
|Zulfikur Ali
|64 Murshidabad
|Siddiqi Ali
|65 Nabagram (SC)
|Hiru Haldar
|66 Khargram (SC)
|Dr. Mandar Kanti Mandal
|67 Burwan (SC)
|Sujit Das
|68 Kandi
|Dr. Shamim Rana
|69 Bharatpur
|Azharudddin Sizar
|70 Rejinagar
|Jillu Sk.
|72 Baharampur
|Adhir Ranjan Chowdhury
|73 Hariharpara
|Mousumi Begum
|76 Jalangi
|Abdul Rezzak Molla
|77 Karimpur
|Pooja Roy Chowdhury
|78 Tehatta
|Jyotirmoy Sarkar
|79 Palashipara
|Hamidul Haque
|80 Kaliganj
|Kabil Uddin Shaikh
|81 Nakashipara
|Golam Kibria Mandal
|82 Chapra
|Rahidul Mandal
|83 Krishnanagar Uttar
|Arghya Gon
|84 Nabadwip
|Samir Saha
|85 Krishnanagar Dakshin
|Abdur Rahim Shaikh
|86 Santipur
|Alok Chatterjee
|87 Ranaghat Uttar Paschim
|Naba Kumar Mondal
|88 Krishnaganj (SC)
|Sankar Kumar Sarkar
|89 Ranaghat Uttar Purba (SC)
|Nitya Gopal Mondal
|90 Ranaghat Dakshin (SC)
|Rita Pal Das
|91 Chakdaha
|Malay Saha
|92 Kalyani (SC)
|Asimananda Majumder
|93 Haringhata (SC)
|Himanti Das
|94 Bagda (SC)
|Prabir Kirtania
|95 Bangaon Uttar (SC)
|Nilanjan Saha
|96 Bangaon Dakshin (SC)
|Kishor Biswas
|97 Gaighata (SC)
|Anil Kumar Pandey
|98 Swarupnagar (SC)
|Ritesh Mondal
|102 Amdanga
|Gopal Ghosh
|103 Bijpur
|Sibabrata Guha Roy
|104 Naihati
|Pradip Kumar Kundu
|105 Bhatpara
|Dharmendra Shaw
|106 Jagatdal
|Mandira Chakraborty
|107 Noapara
|Asoke Bhattacharya (Raja)
|108 Barrackpur
|Sambhu Das
|109 Khardaha
|Joydev Ghosh
|110 Dum Dum Uttar
|Dhananjoy Moitra
|111 Panihati
|Subhashis Bhattacharya
|112 Kamarhati
|Kallol Mukherjee
|113 Baranagar
|Kalyani Chakraborty
|114 Dum Dum
|Susmita Biswas
|117 Rajarhat Gopalpur
|Partha Bhaumik
|118 Madhyamgram
|Ananta Roy
|119 Barasat
|Tarak Mukherjee
|120 Deganga
|Miaraj Baidya
|121 Haroa
|Md Rabiul Molla
|122 Minakhan (SC)
|Barnali Naskar
|123 Sandeshkhali (ST)
|Judhisthir Bhumiji
|124 Basirhat Dakshin
|Abu Ishak Gazi (Babu)
|125 Basirhat Uttar
|Musa Haque Mondal
|126 Hingalganj (SC)
|Biswajit Roy
|127 Gosaba (SC)
|Bhupal Chandra Das
|128 Basanti (SC)
|Gopinath Naiya
|129 Kultali (SC)
|Rupa Halder
|130 Patharpratima
|Subhrangshu Nayek
|131 Kakdwip
|Nasiruddin Ahamed
|132 Sagar
|Prasanta Khutia
|133 Kulpi
|Kutub Uddin Molla
|134 Raidighi
|Asish Kumar Mandal
|135 Mandirbazar (SC)
|Prof. Dr. Kaushik Baidya
|136 Jaynagar (SC)
|Tapas Baidya
|137 Baruipur Purba (SC)
|Pratap Chandra Mondal
|138 Canning Paschim (SC)
|Haran Chandra Mistry
|139 Canning Purba
|Sabir Ali Sardar
|140 Baruipur Paschim
|Asitlal Nag
|141 Magrahat Purba (SC)
|Dr. Atanu Halder
|142 Magrahat Paschim
|Abdul Majid Halder
|143 Diamond Harbour
|Goutam Bhattacharya
|144 Falta
|Abdur Rajjak Molla
|145 Satgachhia
|Pravash Ghosh
|146 Bishnupur (SC)
|Arghya Naskar
|147 Sonarpur Dakshin
|Subrata Datta
|148 Bhangar
|Mahabubul Islam
|149 Kasba
|Md. Hasim Zeshan Ahmad
|150 Jadavpur
|Shyamali Mandal
|151 Sonarpur Uttar
|Dr. Jagannath Kumir
|152 Tollyganj
|Manas Sinha Roy
|155 Maheshtala
|Haji Abdul Hannan
|156 Budge Budge
|Mujibar Rahaman Kayal
|157 Metiaburuz
|Md. Mukhtar
|158 Kolkata Port
|Aquib Gulzar
|159 Bhabanipur
|Pradip Prasad
|160 Rashbehari
|Ashutosh Chatterjee
|161 Ballygunge
|Rohan Mitra
|162 Chowrangee
|Manash Sarkar
|163 Entally
|Kashif Reza
|164 Beleghata
|Shahina Javed
|165 Jorasanko
|Deepak Singh
|166 Shyampukur
|Purna Ghosh
|167 Maniktala
|Suman Roy Chowdhury
|168 Kashipur-Belgachhia
|Tarak Pal
|169 Bally
|Priyanka Choudhury
|170 Howrah Uttar
|Om Prakash Jaiswal
|171 Howrah Madhya
|Aparna Bose
|172 Shibpur
|Shrabanti Singh
|173 Howrah Dakshin
|Deepsikha Bhowmick
|174 Sankrail (SC)
|Bechu Ram Malik
|175 Panchla
|Rahul Pandey
|176 Uluberia Purba
|Alam Deiyan SK
|177 Uluberia Uttar (SC)
|Kalyani Haldar
|178 Uluberia Dakshin
|Intaz Ali Shah
|179 Shyampur
|SK. Manjur Alam
|180 Bagnan
|Sk. Hafizur Rahaman
|181 Amta
|Tapan Das
|182 Udaynarayanpur
|Asit Bakuly
|183 Jagatballavpur
|Koushik Roy
|184 Domjur
|Aloke Koley
|185 Uttarpara
|Subrata Mukherjee
|187 Champdani
|Pritam Ghosh
|188 Singur
|Barun Kumar Malik
|189 Chandannagar
|Ratan Kumar Goldar
|190 Chunchura
|Moinul Haque
|191 Balagarh (SC)
|Ashok Biswas
|194 Chanditala
|Sk Abu Abbasuddin
|195 Jangipara
|Subhashis Datta
|196 Haripal
|Saif Azad
|197 Dhanekhali (SC)
|Jyoti Kumari Das
|198 Tarakeswar
|Bhabani Prasad Mondal
|199 Pursurah
|Sk. Habibar Rahaman
|200 Arambag (SC)
|Sushil Kumar Santra
|201 Goghat (SC)
|Haradhan Santra
|202 Khanakul
|Pradip Kumar Kar
|203 Tamluk
|Haradhan Mazumder
|204 Panskura Purba
|Dipak Patra
|205 Panskura Paschim
|Kalyan Roy
|206 Moyna
|Nimai Barman
|207 Nandakumar
|Sekh Matin
|208 Mahisadal
|Kajal Nayek Das
|209 Haldia (SC)
|Abhimanyu Mandal
|210 Nandigram
|SK Jariatul Hossain
|211 Chandipur
|SK Taslim Ahmed
|213 Kanthi Uttar
|Subrata Mahapatra
|214 Bhagabanpur
|Biswajit Panigrahi
|215 Khejuri (SC)
|Asit Pramanik
|216 Kanthi Dakshin
|Sk. Masud Malik
|217 Ramnagar
|Manas Kumar Dutta
|218 Egra
|Anjan Kumar Pattnayak
|219 Dantan
|Utpal Dutta
|220 Nayagram (ST)
|Prasanta Murmu
|221 Gopiballavpur
|Sourav Ghosh
|222 Jhargram
|Prasenjit Dey
|223 Keshiary (ST)
|Kaluchand Tudu
|224 Kharagpur Sadar
|Dr. Papiya Chakraborty
|225 Narayangarh
|Sk Alam Hossain
|226 Sabang
|Aloke Kumar Samui
|227 Pingla
|Sushanta Mandal
|228 Kharagpur
|Ujjal Mukherjee
|229 Debra
|Chittaranjan Jana
|230 Daspur
|Kousik Goswami
|233 Garbeta
|Siddhartha Bishoyee
|234 Salboni
|Arup Mukherjee
|235 Keshpur (SC)
|Kamal Kishore Khanna
|236 Medinipur
|Sambhunath Chattopadhyay
|237 Binpur (ST)
|Golapi Soren
|238 Bandwan (ST)
|Siten Mandi
|239 Balarampur
|Sukanta Mahato
|240 Baghmundi
|Nepal Chandra Mahato
|241 Joypur
|Phani Bhushan Kumar
|242 Purulia
|Dibyajyoti Prasad Singh Deo
|243 Manbazar (ST)
|Sombari Mahali
|244 Kashipur
|Subhas Mahato
|245 Para (SC)
|Phalguni Bauri
|246 Raghunathpur (SC)
|Sandhya Bauri
|247 Saltora (SC)
|Amar Kanti Mandal
|248 Chhatna
|Partha Pratim Bose
|249 Ranibandh (ST)
|Gurupada Sardar
|250 Raipur (ST)
|Subhra Hembram Murmu
|251 Taldangra
|Nayan Das Chakraborty
|252 Bankura
|Arup Banerjee
|253 Barjora
|Vivekananda Keora
|254 Onda
|Paban Salampuria
|255 Bishnupur
|Ujjal Chandra
|256 Katulpur (SC)
|Sumitra Mallick Santra
|257 Indus (SC)
|Mou Mandal Samanta
|258 Sonamukhi (SC)
|Rahul Bauri
|259 Khandaghosh (SC)
|Arup Kumar Saha
|260 Bardhaman Dakshin
|Gourab Samaddar
|261 Raina (SC)
|Anik Saha
|262 Jamalpur (SC)
|Rajib Saha
|263 Monteswar
|Jyotirmoy Mondal
|264 Kalna (SC)
|Amal Kumar Saha
|265 Memari
|Prabir Ganguly
|266 Bardhaman Uttar (SC)
|Sandip Das
|267 Bhatar
|Dhurjati Bijoy Maji
|268 Purbasthali Dakshin
|Rabindranath Mondal
|271 Ketugram
|Md. Mofirul Kassem
|272 Mangalkot
|Jagadish Dutta
|273 Ausgram (SC)
|Nisha Boral
|274 Galsi (SC)
|Debasish Biswas
|275 Pandabeswar
|Uttam Kumar Roy
|276 Durgapur Purba
|Debesh Chakraborty
|277 Durgapur Paschim
|Tarun Roy
|278 Raniganj
|Faiz Ahmed
|279 Jamuria
|Tarun Kumar Ganguly
|280 Asansol Dakshin
|Souvik Mukherjee
|281 Asansol Uttar
|Prasenjit Puitandi
|282 Kulti
|Rabi Yadav
|283 Barabani
|Joydev Roy
|284 Dubrajpur (SC)
|Sanjoy Byapari
|285 Suri
|Sanjoy Adhikary
|286 Bolpur
|Rathin Sen
|287 Nanoor (SC)
|Abhay Das
|288 Labpur
|Ratna Sen
|289 Sainthia (SC)
|Archana Ankur
|290 Mayureswar
|Syed Kasafoddoza (Chandan)
|291 Rampurhat
|Vivekananda Shaw
|292 Hansan
|Milton Rashid
|293 Nalhati
|Dr. Abdul Karim
|294 Murarai
|Sanjibur Rahaman
The incumbent Trinamool Congress government led by Mamata Banerjee won the election by a landslide, despite opinion polls generally predicting a close race against the Bharatiya Janata Party (BJP), which became the official opposition with 77 seats.
For the first time in the history of Bengal, no members from the Congress and the Communist Party were elected. Although Mamata Banerjee retained power, the BJP became the principal opposition in the state.