BMC ward wise election result LIVE: Congress' Asha Kale wins ward number 183 | Full list

BMC ward wise election result LIVE: Early trends being reported from the counting of votes in the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections on Friday showed the Bharatiya Janata Party-Shiv Sena Mahayuti alliance leading in around 75 wards as of 11 am, based on preliminary data.

Updated16 Jan 2026, 12:49 PM IST
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis with his family shows their inked finger after casting vote for Municipal Corporation Elections, in Nagpur on Thursday.
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis with his family shows their inked finger after casting vote for Municipal Corporation Elections, in Nagpur on Thursday.(Ranjit Deshmukh)

BMC ward wise election result LIVE: The BJP and its ally, the Shiv Sena led by Deputy Chief Minister Eknath Shinde, were ahead in the high-stakes Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections, according to early trends on Friday morning, shortly after vote counting began at 10 am.

While no official figures have been released by the State Election Commission, television channels reported the BJP leading in 16 of Mumbai’s 227 wards, with the Shinde-led Shiv Sena ahead in 10.

Maharashtra Election Results LIVE

According to the data analysed by ANI, the BJP leads in 49 seats, and the Shiv Sena leads in 26. This means that the Fadnavis led BJP is currently batting at a strike rate of 36% having contested 135 wards. Shinde's Sena is batting at a strike rate of 29% having contested 90 wards.

Thackeray cousins trail in Mumbai

The reunited Thackeray cousins appeared to be trailing the ruling Mahayuti alliance in Mumbai. The Uddhav Thackeray-led Shiv Sena (UBT) was reportedly leading in 10 wards, while Raj Thackeray’s Maharashtra Navnirman Sena (MNS) was ahead in six.

In Thane, considered a stronghold of Eknath Shinde, his party was leading in nine of 131 wards, marginally ahead of the BJP, which was leading in six, according to early trends.

BJP dominates early trends in Pune

In Pune, the BJP appeared to be outperforming its ally, the Nationalist Congress Party (NCP). The BJP was leading in 32 of 165 wards, while the NCP, led by Deputy Chief Minister Ajit Pawar, was ahead in 14.

Exit polls have predicted a sweeping victory for the ruling Mahayuti alliance across the 29 municipal corporations that went to polls on Thursday.

Lower turnout, high political stakes

Mumbai recorded a voter turnout of 52.94 per cent, down from 55.53 per cent in the 2017 civic elections, officials said.

Mumbai BMC Election Results 2026 Live

The BMC elections were held after a four-year delay and are the first since the 2022 split in the Shiv Sena. The undivided party had controlled India’s richest civic body for 25 years, from 1997 to 2022. The BMC has an annual budget exceeding 74,400 crore.

Statewide civic polls after long gap

Elections were held across 29 municipal corporations after the expiry of terms between 2020 and 2023. Nine of these corporations are located in the Mumbai Metropolitan Region, India’s most urbanised belt.

Polling took place in Mumbai, Thane, Pune, Navi Mumbai, Kalyan-Dombivli, Vasai–Virar, Nagpur, Nashik, Pimpri-Chinchwad and several other cities across Maharashtra.

BMC ward wise election result LIVE: Ward-wise winner list

War NumberName of WinnerParty
Ward no. 1Rekha YadavShiv Sena
Ward no. 2Tejaswini GhosalkarBJP
Ward no. 3
Ward no. 4
Ward no. 5
Ward no. 6
Ward no. 7
Ward no. 8
Ward no. 9
Ward no. 10
Ward no. 11
Ward no. 12
Ward no. 13
Ward no. 14
Ward no. 15
Ward no. 16
Ward no. 17
Ward no. 18
Ward no. 19
Ward no. 20
Ward no. 21
Ward no. 22
Ward no. 23
Ward no. 24
Ward no. 25
Ward no. 26
Ward no. 27
Ward no. 28
Ward no. 29
Ward no. 30
Ward no. 31
Ward no. 32
Ward no. 33
Ward no. 34
Ward no. 35
Ward no. 36
Ward no. 37
Ward no. 38
Ward no. 39
Ward no. 40
Ward no. 41
Ward no. 42
Ward no. 43
Ward no. 44
Ward no. 45
Ward no. 46
Ward no. 47
Ward no. 48
Ward no. 49
Ward no. 50
Ward no. 51Varsha TembwalkarShiv Sena
Ward no. 52
Ward no. 53
Ward no. 54
Ward no. 55
Ward no. 56
Ward no. 57
Ward no. 58
Ward no. 59
Ward no. 60
Ward no. 61
Ward no. 62
Ward no. 63
Ward no. 64
Ward no. 65
Ward no. 66
Ward no. 67
Ward no. 68
Ward no. 69
Ward no. 70
Ward no. 71
Ward no. 72
Ward no. 73
Ward no. 74
Ward no. 75
Ward no. 76
Ward no. 77
Ward no. 78
Ward no. 79
Ward no. 80
Ward no. 81
Ward no. 82
Ward no. 83
Ward no. 84
Ward no. 85
Ward no. 86
Ward no. 87
Ward no. 88
Ward no. 89
Ward no. 90
Ward no. 91
Ward no. 92
Ward no. 93
Ward no. 94
Ward no. 95
Ward no. 96
Ward no. 97
Ward no. 98
Ward no. 99
Ward no. 100
Ward no. 101
Ward no. 102
Ward no. 103
Ward no. 104
Ward no. 105
Ward no. 106
Ward no. 107
Ward no. 108
Ward no. 109
Ward no. 110
Ward no. 111
Ward no. 112
Ward no. 113
Ward no. 114
Ward no. 115
Ward no. 116
Ward no. 117
Ward no. 118
Ward no. 119
Ward no. 120
Ward no. 121
Ward no. 122
Ward no. 123
Ward no. 124
Ward no. 125
Ward no. 126
Ward no. 127
Ward no. 128
Ward no. 129
Ward no. 130
Ward no. 131
Ward no. 132
Ward no. 133
Ward no. 134
Ward no. 135Navnath BanBJP
Ward no. 136
Ward no. 137
Ward no. 138
Ward no. 139
Ward no. 140
Ward no. 141
Ward no. 142
Ward no. 143
Ward no. 144
Ward no. 145
Ward no. 146
Ward no. 147
Ward no. 148
Ward no. 149
Ward no. 150
Ward no. 151
Ward no. 152
Ward no. 153
Ward no. 154
Ward no. 155
Ward no. 156
Ward no. 157
Ward no. 158
Ward no. 159
Ward no. 160
Ward no. 161
Ward no. 162
Ward no. 163Shaila LandeShiv Sena
Ward no. 164
Ward no. 165
Ward no. 166
Ward no. 167
Ward no. 168
Ward no. 169
Ward no. 170
Ward no. 171
Ward no. 172
Ward no. 173
Ward no. 174
Ward no. 175
Ward no. 176
Ward no. 177
Ward no. 178
Ward no. 179
Ward no. 180
Ward no. 181
Ward no. 182Milind VidyaShiv Sena
Ward no. 183Asha KaleCongress
Ward no. 184
Ward no. 185
Ward no. 186
Ward no. 187
Ward no. 188
Ward no. 189
Ward no. 190
Ward no. 191
Ward no. 192
Ward no. 193
Ward no. 194
Ward no. 195
Ward no. 196
Ward no. 197
Ward no. 198
Ward no. 199
Ward no. 200
Ward no. 201
Ward no. 202
Ward no. 203
Ward no. 204
Ward no. 205
Ward no. 206
Ward no. 207
Ward no. 208
Ward no. 209
Ward no. 210
Ward no. 211
Ward no. 212
Ward no. 213
Ward no. 214Ajit PatilBJP
Ward no. 215
Ward no. 216
Ward no. 217
Ward no. 218
Ward no. 219
Ward no. 220
Ward no. 221
Ward no. 222
Ward no. 223
Ward no. 224
Ward no. 225
Ward no. 226
Ward no. 227

Business NewsElectionsBMC ward wise election result LIVE: Congress' Asha Kale wins ward number 183 | Full list
