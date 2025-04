Coachella 2025 today: Travis Scott, Misfits among performers; When and where to watch them LIVE | Full schedule

All the wait is over as the prominent music festival Coachella 2025 has begun. Various artists and bands like Post Malone, Travis Scott, Tom Breu, Zedd, Polo and Pan, Keshi, Judeline, Clario, Misfits, Charli xcx are going to hit the stage with their exception performances this weekend 1 on Saturday and Sunday. The line-up could make fans eager to watch them.

What time do the Coachella 2025 livestreams start on weekends? Coachella 2025 livestream will begin at 4 pm PT/7 p.m ET on Saturday and Sunday with Jimmy Eat World and Shaboozey performances in the beginning, respectively.

Where to watch Coachella 2025 livestreams this weekend? You can watch Coachella 2025 livesteam this weekend on Youtube and can connect on a phone, tablet, computer or TV using the video platform's app or website. If you miss it, don't worry; the event organizers plan to have a special content with highlights of the performances so that you can watch when you have time.

“New to the desert this year, Watch With allows creators to react to live events with commentary and real-time reactions, giving you the experience of watching Coachella alongside your favorite creator,” Youtube said.

Coachella 2025 Saturday Schedule April 12 MAIN STAGE 7:00 PM ET / 4:00 PM PT – Jimmy Eat World

8:25 PM ET / 5:25 PM PT – T-Pain

10:15 PM ET / 7:15 PM PT – Charli xcx

12:05 AM ET / 9:05 PM PT – Green Day

2:40 AM ET / 11:40 PM PT – Travis Scott

OUTDOOR THEATRE 7:00 PM ET / 4:00 PM PT – Tink

8:05 PM ET / 5:05 PM PT – Japanese Breakfast

9:25 PM ET / 6:25 PM PT – Gustavo Dudamel & LA Phil

11:15 PM ET / 8:15 PM PT – Clairo

12:45 AM ET / 9:45 PM PT – Above & Beyond

2:20 AM ET / 11:20 PM PT – Misfits

SAHARA 7:10 PM ET / 4:10 PM PT – Alok

8:25 PM ET / 5:25 PM PT – Disco Lines

9:30 PM ET / 6:30 PM PT – Talón

9:45 PM ET / 6:45 PM PT – Shoreline Mafia

10:35 PM ET / 7:35 PM PT – salute

11:35 PM ET / 8:35 PM PT – ENHYPEN

12:50 AM ET / 9:50 PM PT – Mau P

2:30 AM ET / 11:30 PM PT – Keinemusik

MOJAVE 7:00 PM ET / 4:00 PM PT – Weezer

7:55 PM ET / 4:55 PM PT – Yo Gabba Gabba!

8:55 PM ET / 5:55 PM PT – Sam Fender

10:15 PM ET / 7:15 PM PT – Ivan Cornejo

11:25 PM ET / 8:25 PM PT – Hanumankind

12:45 AM ET / 9:45 PM PT – horsegiirL

2:00 AM ET / 11:00 PM PT – The Dare

GOBI 7:05 PM ET / 4:05 PM PT – Glass Beams

8:15 PM ET / 5:15 PM PT – Viagra Boys

9:05 PM ET / 6:05 PM PT – Medium Build

9:30 PM ET / 6:30 PM PT – 2hollis

11:20 PM ET / 8:40 PM PT – Darkside

12:40 AM ET / 9:40 PM PT – Beth Gibbons

2:00 AM ET / 11:00 PM PT – Rawayama

SONORA 7:00 PM ET / 4:00 PM PT – Judeline

8:00 PM ET / 5:00 PM PT – underscores

8:45 PM ET / 5:45 PM PT – Prison Affair

9:10 PM ET / 6:10 PM PT – Blonde Redhead

10:10 PM ET / 7:10 PM PT – Together Pangea

11:30 PM ET / 8:30 PM PT – VTSS

12:50 AM ET / 9:50 PM PT – El Malilla

QUASAR 9:00 PM ET / 6:00 PM PT – Fcukers (DJ set) & HAAi

11:15 PM ET / 8:15 PM PT – Barry Can’t Swim x 2manydjs x salute

Coachella 2025 Sunday Schedule April 13 MAIN STAGE 7:05 PM ET / 4:05 PM PT – Shaboozey

8:25 PM ET / 5:25 PM PT – beabadoobee

10:00 PM ET / 7:00 PM PT – Junior H

11:35 PM ET / 8:35 PM PT – Megan Thee Stallion

1:25 AM ET / 10:25 PM PT – Post Malone

OUTDOOR THEATRE 7:00 PM ET / 4:00 PM PT – MEUTE

8:00 PM ET / 5:00 PM PT – Keshi

9:15 PM ET / 6:15 PM PT – Still Woozy

10:45 PM ET / 7:45 PM PT – JENNIE

12:10 AM ET / 9:10 PM PT – Zedd

1:55 AM ET / 10:55 PM PT – Polo & Pan

SAHARA 7:00 PM ET / 4:00 PM PT – Interplanetary Criminal

8:00 PM ET / 5:00 PM PT – Ben Bohmer

8:50 PM ET / 5:50 PM PT – Tom Breu

9:00 PM ET / 6:00 PM PT – Sam Virji

10:00 PM ET / 7:00 PM PT – Boris Brejcha

11:10 PM ET / 8:10 PM PT – Chase & Status

12:35 AM ET / 9:35 PM PT – Ty Dolla $ign

1:55 AM ET / 10:55 PM PT – XG

MOJAVE 7:10 PM ET / 4:10 PM PT – Muni Long

8:25 PM ET / 5:25 PM PT – Jessie Murph

9:15 PM ET / 6:15 PM PT – Fcukers

9:40 PM ET / 6:40 PM PT – Rema

11:00 PM ET / 8:00 PM PT – Basement Jaxx

12:25 AM ET / 9:25 PM PT – Kraftwerk

GOBI 7:00 PM ET / 4:00 PM PT – The Beaches

8:00 PM ET / 5:00 PM PT – Amaarae

8:50 PM ET / 5:50 PM PT – Hope Tala

9:20 PM ET / 6:20 PM PT – Mohamed Ramadan

10:25 PM ET / 7:25 PM PT – BigXthaPlug

11:35 PM ET / 8:35 PM PT – Arca

12:55 AM ET / 9:55 PM PT – Amyl and the Sniffers

SONORA 7:10 PM ET / 4:10 PM PT – Wisp

7:55 PM ET / 4:55 PM PT – Kumo 99

8:20 PM ET / 5:20 PM PT – SOFT PLAY

9:05 PM ET / 6:05 PM PT – Bob Vylan

9:30 PM ET / 6:30 PM PT – Circle Jerks

10:40 PM ET / 7:40 PM PT – Ginger Root

12:05 AM ET / 9:05 PM PT – Snow Strippers

QUASAR 8:00 PM ET / 5:00 PM PT – Odd Mob