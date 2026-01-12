Complete list of winners at the 83rd Golden Globe awards

By Danielle Broadway
LOS ANGELES, Jan 11 (Reuters) - The following is the full list of winners for film and television at the 83rd Golden Globe awards on Sunday.
FILM
BEST DRAMA "Hamnet" BEST COMEDY OR MUSICAL "One Battle After Another"
BEST MALE ACTOR, DRAMA Wagner Moura, "The Secret Agent" BEST FEMALE ACTOR, DRAMA Jessie Buckley, “Hamnet” BEST MALE ACTOR, COMEDY OR MUSICAL Timothée Chalamet, “Marty Supreme” BEST FEMALE ACTOR, COMEDY OR MUSICAL Rose Byrne, "If I Had Legs I’d Kick You" BEST MALE SUPPORTING ACTOR Stellan Skarsgård, "Sentimental Value" BEST FEMALE SUPPORTING ACTOR Teyana Taylor, "One Battle After Another"
BEST DIRECTOR Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" BEST ANIMATED FILM “KPop Demon Hunters"
BEST NON-ENGLISH LANGUAGE FILM "The Secret Agent" BEST SCREENPLAY Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"
BEST ORIGINAL SCORE Ludwig Göransson, "Sinners" BEST ORIGINAL SONG "Golden," "KPop Demon Hunters" CINEMATIC AND BOX OFFICE ACHIEVEMENT "Sinners"
TELEVISION BEST DRAMA SERIES "The Pitt" BEST COMEDY/MUSICAL SERIES "The Studio" BEST MALE ACTOR, DRAMA Noah Wyle, "The Pitt" BEST FEMALE ACTOR, DRAMA Rhea Seehorn, "Pluribus"
BEST MALE SUPPORTING ACTOR Owen Cooper, "Adolescence" BEST FEMALE SUPPORTING ACTOR Erin Doherty, "Adolescence"
BEST MALE ACTOR, COMEDY/MUSICAL Seth Rogen, "The Studio" BEST FEMALE ACTOR, COMEDY/MUSICAL Jean Smart, "Hacks" BEST LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION "Adolescence"
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR, LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION Stephen Graham, “Adolescence” BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR, LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION Michelle Williams, "Dying for Sex" BEST PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY ON TELEVISION Ricky Gervais, "Ricky Gervais: Mortality"
BEST PODCAST "Good Hang with Amy Poehler" (Reporting by Danielle Broadway Editing by Nick Zieminski)
