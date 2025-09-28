Filmfare 2025 Nominations OUT: Jigra, Laapataa Ladies and Stree 2 lead the race with top honours

The nominations for the 2025 Filmfare Awards have officially been announced, spotlighting some of the year’s most celebrated performances and films. With a healthy mix of blockbusters, critically acclaimed dramas and debut efforts, the line-up reflects the diversity of contemporary Hindi cinema.
Leading the way is ‘Laapataa Ladies’, Kiran Rao’s socially grounded drama, which finds itself across multiple categories including Best Film, Best Director and Best Actress (Critics).
‘Stree 2’ also secures a strong presence, especially in acting, music and technical categories. Meanwhile, Alia Bhatt’s ‘Jigra’ makes a powerful mark with nods in the Best Actress and Best Choreography slots, further bolstering Bhatt’s reputation as one of the leading performers of her generation.
Checkout the entire list here:
Article 370
Bhool Bhulaiyaa 3
Kill
Laapataa Ladies
Stree 2
Aditya Suhas Jambhale (Article 370)
Amar Kaushik (Stree 2)
Anees Bazmee (Bhool Bhulaiyaa 3)
Kiran Rao (Laapataa Ladies)
Nikhil Nagesh Bhat (Kill)
I Want to Talk (Shoojit Sircar)
Laapataa Ladies (Kiran Rao)
Maidaan (Amit Ravindernath Sharma)
Merry Christmas (Sriram Raghavan)
The Buckingham Murders (Hansal Mehta)
Abhishek Bachchan (I Want to Talk)
Ajay Devgn (Maidaan)
Akshay Kumar (Sarfira)
Hrithik Roshan (Fighter)
Kartik Aaryan (Chandu Champion)
Rajkummar Rao (Stree 2)
Abhishek Bachchan (I Want to Talk)
Pratik Gandhi (Madgaon Express)
Rajkummar Rao (Srikanth)
Randeep Hooda (Swatantrya Veer Savarkar)
Sparsh Shrivastava (Laapataa Ladies)
Alia Bhatt (Jigra)
Kareena Kapoor Khan (Crew)
Kriti Sanon (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)
Shraddha Kapoor (Stree 2)
Tabu (Crew)
Yami Gautam (Article 370)
Alia Bhatt (Jigra)
Kareena Kapoor Khan (The Buckingham Murders)
Nitanshi Goel (Laapataa Ladies)
Pratibha Ranta (Laapataa Ladies)
Vidya Balan (Do Aur Do Pyaar)
Pankaj Tripathi (Stree 2)
Paresh Rawal (Sarfira)
R Madhavan (Shaitaan)
Raghav Juyal (Kill)
Ravi Kishan (Laapataa Ladies)
Ahilya Bamroo (I Want to Talk)
Chhaya Kadam (Laapataa Ladies)
Janki Bodiwala (Shaitaan)
Madhuri Dixit (Bhool Bhulaiyaa 3)
Priyamani (Article 370)
Bad Newz (Prem & Hardeep, Rochak Kohli, Vishal Mishra, Lijo George–DJ Chetas, Karan Aujla, Abhijeet Srivastava)
Bhool Bhulaiyaa 3 (Pritam, Tanishk Bagchi, Amaal Malik, Sachet–Parampara, Aditya Rikhari, Lijo George–DJ Chetas)
Laapataa Ladies (Ram Sampath)
Maidaan (A R Rahman)
Stree 2 (Sachin–Jigar)
Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya (Tanishk Bagchi, Sachin–Jigar, Mitraz)
Kausar Munir (Sarphira – Chandu Champion)
Prashant Pandey (Sajni – Laapataa Ladies)
Siddhant Kaushal (Nikat – Kill)
Swanand Kirkire (Dheeme Dheeme – Laapataa Ladies)
Varun Grover (Raat Akeli Thi – Merry Christmas)
Arijit Singh (Sajni – Laapataa Ladies)
Javed Ali (Mirza – Maidaan)
Karan Aujla (Tauba Tauba – Bad Newz)
Pawan Singh (Aayi Nai – Stree 2)
Sonu Nigam (Mere Dholna – Bhool Bhulaiyaa 3)
Anumita Nadesan (Tenu Sang Rakhna – Jigra)
Madhubanti Bagchi (Aaj Ki Raat – Stree 2)
Rekha Bhardwaj (Nikat – Kill)
Shilpa Rao (Ishq Jaisa Kuch – Fighter)
Shreya Ghoshal (Dheeme Dheeme – Laapataa Ladies)
Aakash Kaushik (Bhool Bhulaiyaa 3)
Aditya Dhar & Monal Thaakar (Article 370)
Nikhil Nagesh Bhat (Kill)
Niren Bhatt (Stree 2)
Prateek Vats, Shubham & Dibakar Banerjee (Love Sex Aur Dhokha 2)
Aditya Dhar, Aditya Suhas Jambhale, Monal Thaakar & Arjun Dhawan (Article 370)
Niren Bhatt (Stree 2)
Sneha Desai (Laapataa Ladies)
Nikhil Nagesh Bhat (Kill)
Kunal Kemmu (Madgaon Express)
Niren Bhatt (Stree 2)
Ritesh Shah (Maidaan)
Sneha Desai (Laapataa Ladies)
Ritesh Shah (I Want to Talk)
Kunal Kemmu (Madgaon Express)
Ritesh Shah (I Want to Talk)
Saiwyn Quadras, Amit Ravindranath Sharma, Aman Rai, Atul Shahi (Maidaan)
Sriram Raghavan, Arjit Biswas, Pooja Ladha Surti, Anukriti Pandey (Merry Christmas)
Aamil Keeyan Khan (Shaitaan)
Jagdeep Siddhu, Sumit Purohit (Srikanth)
A R Rahman (Maidaan)
Daniel B. George (Merry Christmas)
Ketan Sodha (The Buckingham Murders)
Ketan Sodha (Kill)
Ram Sampath (Laapataa Ladies)
Avik Mukhopadhayay (I Want to Talk)
Emma Dalesman (The Buckingham Murders)
Rafey Mehmood (Kill)
Tushar Kanti Ray (Maidaan)
Vikash Nowlakha (Laapataa Ladies)
Mayur Sharma (Kill)
Mayur Sharma (Merry Christmas)
Rajnish Hedao (Chandu Champion)
Tiya Tejpal (Love Sex Aur Dhokha 2)
Vikram Singh (Laapataa Ladies)
Darshan Jalan (Laapataa Ladies)
Kirti Kolwankar & Maria Tharakan (Maidaan)
Manisha Melwani, Chandini Whabi, Meagan Concessio, Abhilasha Devnani Baweja (Crew)
Rohit Chaturvedi (Chandu Champion)
Veera Kapur Ee (Article 370)
Ayush Ahuja (Laapataa Ladies)
Mandar Kulkarni (The Buckingham Murders)
Nihar Ranjan Samal (Maidaan)
Subash Sahoo (Kill)
Tanmay Bhattacherjee (Love Sex Aur Dhokha 2)
Hemanti Sarkar (Stree 2)
Jabeen Merchant (Laapataa Ladies)
Paramita Ghosh (Love Sex Aur Dhokha 2)
Shivkumar V. Panicker (Kill)
Dev Rao Jadhav (Maidaan)
Craig Macrae & Parvez Shaikh (Bade Miyan Chote Miyan)
R P Yadav & Robert Miller (Maidaan)
Seayoung Oh & Parvez Shaikh (Kill)
Seayoung Oh, Parvez Shaikh & Sunil Rodrigues (Fighter)
Vikram Dahiya (Jigra)
Digital Domain (Stree 2)
Lavan & Kushan (Digital Turbo Media), Ashutosh Pandey (Reflections Pictures) (Kill)
Redefine (Munjya)
Redefine (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)
Redefine (Maidaan)
Bosco–Caesar (Tauba Tauba – Bad Newz)
Shaik Jani Basha (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)
Vijay Ganguly (Aaj Ki Raat – Stree 2)
Bosco–Caesar (Sher Khul Gaye – Fighter)
Chinni Prakash (Ami Je Tomar – Bhool Bhulaiyaa 3)
Aditya Suhas Jambhale (Article 370)
Amit Joshi & Aradhana Sah (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)
Kunal Kemmu (Madgaon Express)
Randeep Hooda (Swatantrya Veer Savarkar)
Shirsha Guha Thakurta (Do Aur Do Pyaar)
Varun Grover (All India Rank)
Abhinav Singh (Love Sex Aur Dhokha 2)
Guru Randhawa (Kuch Khattaa Ho Jaay)
Jibraan Khan (Ishq Vishk Rebound)
Kshitij Chauhan (Vedaa)
Lakshya (Kill)
Sparsh Shrivastava (Laapataa Ladies)
Ahilya Bamroo (I Want to Talk)
Anjini Dhawan (Binny and Family)
Dhvani Bhanushali (Kahan Shuru Kahan Khatam)
Nitanshi Goel (Laapataa Ladies)
Pashmina Roshan (Ishq Vishk Rebound)
Pratibha Ranta (Laapataa Ladies)
Filmfare 2025 will be held on October 11.