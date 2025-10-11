Filmfare Awards 2025: When and where to watch the star-studded night — Venue, hosts and nominations

The 70th Filmfare Awards are being held at EKA Arena in Ahmedabad, celebrating the best Hindi films of 2024. Laapataa Ladies leads with 24 nominations. Shah Rukh Khan returns as host alongside Karan Johar and Maniesh Paul, with performances by Akshay Kumar, Kriti Sanon and others.

Published11 Oct 2025, 10:43 PM IST
Filmfare Awards 2025 is currently underway.

The countdown has begun for one of Indian cinema’s most glamorous events — the 70th Filmfare Awards. Presented by The Times Group, the prestigious ceremony will celebrate the finest achievements in Hindi cinema from 2024, bringing together the industry’s biggest stars under one roof.

Where will Filmfare Awards 2025 be held?

This year’s event is set to take place at the EKA Arena in Ahmedabad, Gujarat, marking the first time the venue will host the iconic awards night.

Scheduled to be held today, October 11, the ceremony promises to be a grand spectacle of film, fashion and entertainment, with a line-up designed to honour cinematic excellence and captivate audiences across the country.

Who will be hosting this big night?

In a major highlight, Bollywood superstar Shah Rukh Khan will return as host after nearly 17 years. He will be joined on stage by filmmaker Karan Johar and actor-anchor Maniesh Paul, ensuring a mix of wit, nostalgia and entertainment throughout the evening.

The awards night will also feature electrifying performances from some of Bollywood’s biggest names, including Akshay Kumar, Abhishek Bachchan, Kriti Sanon, Ananya Panday and Siddhant Chaturvedi — with the latter two making their Filmfare stage debuts.

Check out the nominations of the night

Leading the nominations this year is ‘Laapataa Ladies’, which has made history by receiving an extraordinary 24 nods — the most for any film in a single year. The critically acclaimed film, directed by Kiran Rao, has dominated categories ranging from Best Film and Best Director to Best Actor and Best Screenplay.

Check out the full list here:

Best Film

Article 370

Bhool Bhulaiyaa 3

Kill

Laapataa Ladies

Stree 2

Best Director

Aditya Suhas Jambhale (Article 370)

Amar Kaushik (Stree 2)

Anees Bazmee (Bhool Bhulaiyaa 3)

Kiran Rao (Laapataa Ladies)

Nikhil Nagesh Bhat (Kill)

Critics’ Award for Best Film

I Want to Talk (Shoojit Sircar)

Laapataa Ladies (Kiran Rao)

Maidaan (Amit Ravindernath Sharma)

Merry Christmas (Sriram Raghavan)

The Buckingham Murders (Hansal Mehta)

Best Actor in a Leading Role (Male)

Abhishek Bachchan (I Want to Talk)

Ajay Devgn (Maidaan)

Akshay Kumar (Sarfira)

Hrithik Roshan (Fighter)

Kartik Aaryan (Chandu Champion)

Rajkummar Rao (Stree 2)

Critics’ Award for Best Actor (Male)

Abhishek Bachchan (I Want to Talk)

Pratik Gandhi (Madgaon Express)

Rajkummar Rao (Srikanth)

Randeep Hooda (Swatantrya Veer Savarkar)

Sparsh Shrivastava (Laapataa Ladies)

Best Actor in a Leading Role (Female)

Alia Bhatt (Jigra)

Kareena Kapoor Khan (Crew)

Kriti Sanon (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)

Shraddha Kapoor (Stree 2)

Tabu (Crew)

Yami Gautam (Article 370)

Critics’ Award for Best Actor (Female)

Alia Bhatt (Jigra)

Kareena Kapoor Khan (The Buckingham Murders)

Nitanshi Goel (Laapataa Ladies)

Pratibha Ranta (Laapataa Ladies)

Vidya Balan (Do Aur Do Pyaar)

Best Actor in a Supporting Role (Male)

Pankaj Tripathi (Stree 2)

Paresh Rawal (Sarfira)

R Madhavan (Shaitaan)

Raghav Juyal (Kill)

Ravi Kishan (Laapataa Ladies)

Best Actor in a Supporting Role (Female)

Ahilya Bamroo (I Want to Talk)

Chhaya Kadam (Laapataa Ladies)

Janki Bodiwala (Shaitaan)

Madhuri Dixit (Bhool Bhulaiyaa 3)

Priyamani (Article 370)

Best Music Album

Bad Newz (Prem & Hardeep, Rochak Kohli, Vishal Mishra, Lijo George–DJ Chetas, Karan Aujla, Abhijeet Srivastava)

Bhool Bhulaiyaa 3 (Pritam, Tanishk Bagchi, Amaal Malik, Sachet–Parampara, Aditya Rikhari, Lijo George–DJ Chetas)

Laapataa Ladies (Ram Sampath)

Maidaan (A R Rahman)

Stree 2 (Sachin–Jigar)

Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya (Tanishk Bagchi, Sachin–Jigar, Mitraz)

Best Lyrics

Kausar Munir (Sarphira – Chandu Champion)

Prashant Pandey (Sajni – Laapataa Ladies)

Siddhant Kaushal (Nikat – Kill)

Swanand Kirkire (Dheeme Dheeme – Laapataa Ladies)

Varun Grover (Raat Akeli Thi – Merry Christmas)

Best Playback Singer (Male)

Arijit Singh (Sajni – Laapataa Ladies)

Javed Ali (Mirza – Maidaan)

Karan Aujla (Tauba Tauba – Bad Newz)

Pawan Singh (Aayi Nai – Stree 2)

Sonu Nigam (Mere Dholna – Bhool Bhulaiyaa 3)

Best Playback Singer (Female)

Anumita Nadesan (Tenu Sang Rakhna – Jigra)

Madhubanti Bagchi (Aaj Ki Raat – Stree 2)

Rekha Bhardwaj (Nikat – Kill)

Shilpa Rao (Ishq Jaisa Kuch – Fighter)

Shreya Ghoshal (Dheeme Dheeme – Laapataa Ladies)

Best Story

Aakash Kaushik (Bhool Bhulaiyaa 3)

Aditya Dhar & Monal Thaakar (Article 370)

Nikhil Nagesh Bhat (Kill)

Niren Bhatt (Stree 2)

Prateek Vats, Shubham & Dibakar Banerjee (Love Sex Aur Dhokha 2)

Best Screenplay

Aditya Dhar, Aditya Suhas Jambhale, Monal Thaakar & Arjun Dhawan (Article 370)

Niren Bhatt (Stree 2)

Sneha Desai (Laapataa Ladies)

Nikhil Nagesh Bhat (Kill)

Kunal Kemmu (Madgaon Express)

Best Dialogue

Niren Bhatt (Stree 2)

Ritesh Shah (Maidaan)

Sneha Desai (Laapataa Ladies)

Ritesh Shah (I Want to Talk)

Kunal Kemmu (Madgaon Express)

Best Adapted Screenplay

Ritesh Shah (I Want to Talk)

Saiwyn Quadras, Amit Ravindranath Sharma, Aman Rai, Atul Shahi (Maidaan)

Sriram Raghavan, Arjit Biswas, Pooja Ladha Surti, Anukriti Pandey (Merry Christmas)

Aamil Keeyan Khan (Shaitaan)

Jagdeep Siddhu, Sumit Purohit (Srikanth)

Best Background Score

A R Rahman (Maidaan)

Daniel B. George (Merry Christmas)

Ketan Sodha (The Buckingham Murders)

Ketan Sodha (Kill)

Ram Sampath (Laapataa Ladies)

Best Cinematography

Avik Mukhopadhayay (I Want to Talk)

Emma Dalesman (The Buckingham Murders)

Rafey Mehmood (Kill)

Tushar Kanti Ray (Maidaan)

Vikash Nowlakha (Laapataa Ladies)

Best Production Design

Mayur Sharma (Kill)

Mayur Sharma (Merry Christmas)

Rajnish Hedao (Chandu Champion)

Tiya Tejpal (Love Sex Aur Dhokha 2)

Vikram Singh (Laapataa Ladies)

Best Costume

Darshan Jalan (Laapataa Ladies)

Kirti Kolwankar & Maria Tharakan (Maidaan)

Manisha Melwani, Chandini Whabi, Meagan Concessio, Abhilasha Devnani Baweja (Crew)

Rohit Chaturvedi (Chandu Champion)

Veera Kapur Ee (Article 370)

Best Sound Design

Ayush Ahuja (Laapataa Ladies)

Mandar Kulkarni (The Buckingham Murders)

Nihar Ranjan Samal (Maidaan)

Subash Sahoo (Kill)

Tanmay Bhattacherjee (Love Sex Aur Dhokha 2)

Best Editing

Hemanti Sarkar (Stree 2)

Jabeen Merchant (Laapataa Ladies)

Paramita Ghosh (Love Sex Aur Dhokha 2)

Shivkumar V. Panicker (Kill)

Dev Rao Jadhav (Maidaan)

Best Action

Craig Macrae & Parvez Shaikh (Bade Miyan Chote Miyan)

R P Yadav & Robert Miller (Maidaan)

Seayoung Oh & Parvez Shaikh (Kill)

Seayoung Oh, Parvez Shaikh & Sunil Rodrigues (Fighter)

Vikram Dahiya (Jigra)

Best VFX

Digital Domain (Stree 2)

Lavan & Kushan (Digital Turbo Media), Ashutosh Pandey (Reflections Pictures) (Kill)

Redefine (Munjya)

Redefine (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)

Redefine (Maidaan)

Best Choreography

Bosco–Caesar (Tauba Tauba – Bad Newz)

Shaik Jani Basha (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)

Vijay Ganguly (Aaj Ki Raat – Stree 2)

Bosco–Caesar (Sher Khul Gaye – Fighter)

Chinni Prakash (Ami Je Tomar – Bhool Bhulaiyaa 3)

Best Debut Director

Aditya Suhas Jambhale (Article 370)

Amit Joshi & Aradhana Sah (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)

Kunal Kemmu (Madgaon Express)

Randeep Hooda (Swatantrya Veer Savarkar)

Shirsha Guha Thakurta (Do Aur Do Pyaar)

Varun Grover (All India Rank)

Best Debut (Male)

Abhinav Singh (Love Sex Aur Dhokha 2)

Guru Randhawa (Kuch Khattaa Ho Jaay)

Jibraan Khan (Ishq Vishk Rebound)

Kshitij Chauhan (Vedaa)

Lakshya (Kill)

Sparsh Shrivastava (Laapataa Ladies)

Best Debut (Female)

Ahilya Bamroo (I Want to Talk)

Anjini Dhawan (Binny and Family)

Dhvani Bhanushali (Kahan Shuru Kahan Khatam)

Nitanshi Goel (Laapataa Ladies)

Pashmina Roshan (Ishq Vishk Rebound)

Pratibha Ranta (Laapataa Ladies)

How can fans watch the event?

Fans eager to attend can book tickets via the District app, which offers QR-based entry and wristband access for seamless security. Those watching from home can catch exclusive highlights, red carpet appearances and behind-the-scenes moments on Filmfare’s official social media platforms.

With its star-studded line-up, record-breaking nominations and nostalgic hosting comeback, the 70th Filmfare Awards 2025 is shaping up to be a glittering celebration of Hindi cinema’s most memorable year.

Shah Rukh Khan
Filmfare Awards 2025: When and where to watch the star-studded night — Venue, hosts and nominations
