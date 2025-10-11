Filmfare Awards 2025: When and where to watch the star-studded night — Venue, hosts and nominations

The countdown has begun for one of Indian cinema’s most glamorous events — the 70th Filmfare Awards. Presented by The Times Group, the prestigious ceremony will celebrate the finest achievements in Hindi cinema from 2024, bringing together the industry’s biggest stars under one roof.

This year’s event is set to take place at the EKA Arena in Ahmedabad , Gujarat, marking the first time the venue will host the iconic awards night.

Scheduled to be held today, October 11, the ceremony promises to be a grand spectacle of film, fashion and entertainment, with a line-up designed to honour cinematic excellence and captivate audiences across the country.