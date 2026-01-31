Tamil Nadu State Film Awards 2016 to 2022: Lokesh Kanagaraj, Sai Pallavi, Dhanush take top prize, check winners list

Tamil Nadu State Film Awards 2016 to 2022: The Tamil Nadu government has announced the winners of State Film Awards for the years 2016 to 2022. Recognising excellence in cinema and television, the winners list include names like Dhanush, Suriya, Sai Pallavi, Nayanthara, Keerthy Suresh, Jyotika and others. While Lokesh Kanagaraj finally received the Best Director award for his debut film Maanagaram, Dhanush won Best Actor for Vada Chennai. From Suriya to Sai Pallavi, check out the full winners list.