Amazon Diwali Sale 2025: Car and bike accessories starting at just ₹499

Discover must-have car and bike accessories starting at 499 in the Amazon Diwali Sale 2025. Explore tyre inflators, GPS trackers, dash cams, seat covers, mobile holders, and more from top automotive brands.

Amit Rahi
Published14 Oct 2025, 11:38 AM IST
Rev up your Diwali savings with Amazon’s auto accessories deals.

Every ride deserves an upgrade and this Diwali, it’s time to treat your car or bike to some smart, stylish, and practical accessories. From dash cams that record every journey to tyre inflators that ensure safety, the right gear can make every trip smoother and more enjoyable.

Our Picks

With the Amazon Diwali Sale 2025, car and bike accessories start at just 499. Expect discounts on popular items like GPS trackers, seat cushions, mobile holders, and cleaning kits. Plus, enjoy added benefits such as bank offers, exchange options, and no-cost EMI, perfect for giving your vehicle the care it deserves this festive season.

Top deals

Dash cams starting at 1,799 on Amazon Sale 2025

Dash cams have become essential for modern drivers, offering continuous recording for safety and peace of mind. They capture every road moment in high definition, helping protect against false claims.

Starting at just 1,799 on Amazon Sale 2025, these dash cams bring advanced features like night vision and motion detection to your car, making them a must-have travel companion.

Tyre inflators at 65% off in Amazon Diwali Sale 2025

Portable tyre inflators are a must for every car owner, helping maintain perfect tyre pressure anytime, anywhere. They are compact, efficient, and easy to operate even during emergencies.

With up to 65% off during the Amazon Diwali Sale 2025, these inflators combine utility and value, ensuring your car always runs smoothly and safely on long or short drives.

Car vacuum cleaners starting at 499 on Amazon Diwali Sale 2025

Car vacuum cleaners help keep interiors spotless, removing dust, crumbs, and dirt from every corner. They are lightweight, cordless, and ideal for quick cleaning sessions between long journeys.

Starting at 499 during the Amazon Diwali Sale 2025, these handy cleaners make car maintenance effortless, combining affordability with convenience for users who value a clean and hygienic vehicle.

GPS tracker for cars and bikes at up to 80% off on Amazon Sale 2025

GPS trackers offer real-time location updates and safety alerts, helping users monitor their vehicles effortlessly. They are compact, reliable, and suitable for both personal and commercial use.

With up to 80% off on Amazon Sale 2025, these trackers enhance vehicle security without breaking the budget, providing smart connectivity and peace of mind for everyday drivers and fleet owners.

Car air purifiers up to 68% off on Amazon Diwali Sale 2025

Car air purifiers are designed to remove dust, smoke, and odours, keeping your vehicle’s cabin fresh and breathable. They are compact, easy to install, and ideal for urban driving.

With discounts reaching 68% during the Amazon Sale 2025, these purifiers offer clean air at affordable prices, making every drive more comfortable and healthier for you and your passengers.

Disclaimer: At Livemint, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Mint has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

 
 
FAQs

Which brands are part of the Amazon Diwali Sale 2025?

Brands like GoMechanic, Bergmann, and Philips are offering great festive discounts on car and bike accessories.

Are there combo kits available in the sale?

Yes, many sellers offer combo packs including cleaning kits, emergency tools, and seat accessories at bundled prices.

Do the accessories come with a warranty?

Most branded accessories on Amazon come with a manufacturer warranty or replacement policy for added assurance.

Can I use bank offers along with the ₹499 deals?

Absolutely! Bank cards, cashback offers, and EMI options can be combined with discounted prices for extra savings.

Are these accessories suitable for electric vehicles?

Yes, several accessories like tyre inflators, cleaners and organisers are universally compatible with both petrol and electric vehicles.

