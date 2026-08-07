Amazon Great Freedom Sale 2026 is live: Get up to 80% off on electronics and accessories; Check top deals here

Dell 15 SmartChoice (Previously Inspiron), Intel 13th Gen Core i5-1334U, 16GB, 1TB SSD, FHD,15.6/39.62cm, Win 11, MSO24, Silver, 1.62kg, [Dell 15], 12 Month McAfee, Backlit KB, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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ASUS Zenbook 14,Smartchoice,Intel Core Ultra 5 (Series 2),16GB,1TB,3K OLED Touch Screen,14,120Hz,Win 11,M365 Basic (1Y)*,Office 2024, Silver,1.28 kg,UX3405CA-PZ345WS,Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Acer Smartchoice Aspire One, AMD Ryzen 3-7320U, 8GB LPDDR5 RAM/ 256GB SSD, 14.0/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.48KG, A114-43, Thin and Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Core Ultra 5 322 Next-Gen AI PC (16GB RAM/512GB SSD/15.3 (38.8cm)/WUXGA IPS/Copilot+ PC/Windows 11/MSO 365 Basic+Office 2024/Backlit Keyboard/Grey/1.6Kg), 83UR009QINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Lenovo Tab | 10.1 Display, 4G (LTE) + Wi-Fi (Calling)| 4 GB RAM+64 GB ROM (Expandable up to 1 TB), MediaTek Helio G85,Metal Body, Dual Speakers with Dolby Atmos, Android 14, 5100mAh Battery, GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Samsung Galaxy Tab A9 22.10 cm (8.7 inch) Display, RAM 4 GB, ROM 64 GB Expandable, Wi-Fi+4G, Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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OnePlus Pad Go 2, [Smartchoice] | 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, 5G Tablet, 8GB RAM 256 GB Storage, Shadow BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Dell Thunderbolt Dock WD22TB4, 9 Various of Ports, Video Resolution: 5K - 60 Hz (Single Display), 4K - 60 Hz (Quad Display), Interfaces: 2 x Thunderbolt 4View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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HP K160 Wireless Keyboard/Quick Comfy accurate/12 Fn Shortcut Keys/Plug and Play USB/ 3 Years WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Logitech B170 USB Mouse,12-Months Battery Life, Ambidextrous, PC/Mac/Laptop - BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Canon PIXMA MegaTank G3000 All in One WiFi Ink Tank Colour Printer with Scanner for Home, Upto 6000 Black and 7000 Colour Prints with 2 Additional Black Ink BottlesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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HP Laser MFP 1188fnw, Wireless, Print, Copy, Scan, Fax, 40-Sheet ADF, Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, Up to 21 ppm, 150-sheet Input Tray, 100-sheet Output Tray, 1-Year Warranty, Black and WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Epson EcoTank L3352 (New Launch) WiFi All-in-One InkTank A4 Colour Printer, Scanner, Copier for Home & Office, 5760x1440dpi Resolution, with Wireless and Mobile Printing FeatureView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/OfficeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Samsung Galaxy Buds4 Pro (Black) in-Ear Wireless Earbuds with Hi-Fi Audio | Adaptive ANC 2.0 and EQ 2.0 | 2-Way Speaker | 360-Audio | Voice Detect | Live Translation | Head Gesture | IP57View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Bose QuietComfort Bluetooth Headphones, Wireless Headphones with Active Over Ear Noise Cancelling and Mic, Deep Bass, Up to 24 Hours of Playtime, Moonlight Grey - Limited Edition ColorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Sony HT-S20R Real 5.1ch Dolby Digital Soundbar for TV with subwoofer and Compact Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (400W,Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical connectivity)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Bose New SoundLink Flex Portable Bluetooth Speaker (2nd Gen), Portable Outdoor Speaker with Hi-Fi Audio, Up to 12 Hours Battery Life, Waterproof and Dustproof, Blue DuskView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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boAt Stone 1200 Pro, 60W Signature Sound, 76.2mm Drivers, TWS,7.5H Battery, Built-in Mic, Carry Strap,IPX6, Bluetooth Speaker, Wireless Speaker, Portable Speaker (Ice Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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JBL Newly Launched Cinema SB560, Dolby Audio Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center Channel for Superior Voice Clarity, HDMI eARC, Bluetooth ConnectivityView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Garmin Forerunner 55, GPS Running Watch with Daily Suggested Workouts, Up to 2 Weeks of Battery Life (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Pebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life| 100+ Sports Modes| Advanced Health Tracking HR| SpO2| Stress| Sleep| OneKey Measurement| Smart Notifications - (Midnight Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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boAt Chrome Iris Fashion Smart Watch for Women - Elegant Ultra-Sleek Dial, Light-Weight Metal Body, 1.32 AMOLED Display, 1000 Nits, AOD, Female Wellness Tracking Watch for Woman (Metal Gold)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Lenovo Legion {Smartchoice} R27qe Gen 2 | 27 (68.58cm) QHD IPS 200Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, 99%sRGB, 2xHDMI 2.1, TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C7GAC3INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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LG 27U411A-BD 68.5 cm (27 Inch) FHD (1920x1080) IPS Monitor, 1ms(MBR), 120Hz, Anti-Glare, sRGB 99%(Typ.), HDR10, 3-Side Virtually Borderless, Reader Mode, Flicker Safe, VGA, HDMI, Slim Stand, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Acer Nitro ED340CUR X0 34 Inch UWQHD Curved Gaming Monitor | 3440x1440 VA Panel | 200Hz (DP) | 1ms VRB | AMD FreeSync Premium | HDR10 | 1500R | 2x HDMI 2.1 + DP 1.4 | Easy Tilt | Speakers | VisionCareView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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BenQ EW270Q 27 (68.58 cm) 2K QHD 200Hz IPS Gaming Monitor | HDRi|1200:1 Contrast|90% P3 Gamut|350 nits|Built-in-Speakers(5W X2)|AMD FreeSync Premium|USB-C (65 W), HDMI|Game Color Mode(White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Samsung 55 inches Crystal UHD 4K Samsung Vision AI Smart TV UA55UE85AHULXLView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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TCL 101 cms (40 inches) Full HD Smart QLED Google TV | Dolby Audio 24 watts | Ai Clarity | Metallic Bezel-Less | Multiple Viewing Mode | 40V5CView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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LG Smart Choice, 9 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHP1209Z5M, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Bosch 8 kg 5 Star Front Load Fully-Automatic Washing Machine, AI ActiveWater, 15 Wash Programs, Removes 99.9% Germs with Steam, No Tangle or Wrinkle,White, WAJ28260INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Samsung 12 kg (Wash) / 7 kg (Dry), 5 Star, AI EcoBubble, AI Energy Mode, Air Wash, Super Speed, Hygiene Steam, Wi-Fi, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washer Dryer (WD12FG5B34BBTL, Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Whirlpool 8 kg Magic Clean 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN ELT 8.0 GREY 10YMW, Hard Water Wash)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Whirlpool 215 L Frost Free Triple-Door Refrigerator | Zeolite Technology | Microblock Technology [FP 223D PROTTON ROY RADIANT STEEL(Z), Up to 44% Reduction in Cold Air Loss*]View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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LG 655 L, 3 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Smart Diagnosis, Express Freeze | Multi Air-Flow)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Whirlpool 270 L (Gross Capacity 300L) Frost Free Triple-Door Refrigerator (FP 313D PROTTON ROY ALPHA STEEL (Z)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Daikin 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, PM2.5 Filter, MTKL50XV16, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Carrier 1 Ton 3 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing, Smart Energy Display, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI12EE3R36W0, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Blue Star 1.5 Ton 3 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, 5 in 1 Convertible Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool,Blue Fins (IA318ZXUS, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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LG 1.5 Ton 5 Star, Smart Inverter Split AC (100% Copper Condenser, AI Convertible 6in1,VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter, AS-Q19YNZE1,White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Crompton Intelli Sense 90cm 1626m3/hr Slant Kitchen Chimney| Filterless Intelligent Autoclean| Built In Oil Collector| 5 Yrs Motor & 1 Yr Overall Warranty (CHD-ISI90FLE-IND)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Glen hood Selena BLDC Kitchen Chimney 90cm|1400m³/hr Suction Capacity | T-Shape Filterless Chimney|BLDC Motor|Intelligent Auto Clean|Touch & Gesture Control|1-Year Comprehensive Warranty &7-Year MotorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Faber 60cm 1500 m³/hr Autoclean Kitchen Chimney|Autoclean Alarm|Mood Light|12Yr Warranty on Motor 2Yr Comprehensive by Faber|Baffle Filter|Touch & Gesture|Hood Primus Plus Energy in HCSC BK 60,BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor ControlView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Samsung 23 L Grill Microwave Oven (MG23A3515AK/TL, Black, Various Auto Cook Programs, Keep Warm, Quick Defrost, LED Display, Wire Rack, Ceramic Enamel Cavity with 10 Year Warranty)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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LG 28 L Convection Microwave Oven (MC2846BV, Black, Health Plus Menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Steam Clean & Stainless Steel Cavity)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Panasonic 25L Solo Microwave Oven (NN-ST310QBFG, Black, 85 Auto Cook Menus)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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IFB 28 L Convection Microwave with Air Fry, Grill & Multi-Stage Cooking, Fermentation, Homemade Paneer/Ghee Modes, 300 Auto Cook Menus (28SC5, Silver, Weight Defrost, Steam Clean, 10 Power Levels)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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