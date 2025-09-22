Amazon Great Indian Festival 2025 is Live for Prime members: Grab exclusive deals on electronics, gadgets and appliances

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B (Black)-3 Years Warranty for Limited PeriodView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook 15, Intel Core i3-1315U 13th Gen, 15.6 (39.62 cms) FHD, Thin and Light Laptop (8GB RAM/512GB SSD/Win11/MS Office/Backlit Keyboard/Silver/1.7 kg), X1504VA-NJ320WS
ASUS Gaming V16 (2025) 14th Gen,Intel Core 5 210H Gaming Laptop (RTX 4050-6GB/16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/16/144Hz/M365*/Office Home 2024,Matte Black,1.95 Kg),V3607VU-RP550WS
Coway Airmega 150 (Ap-1019C) Air Purifier For Home,Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs),Anti-Virus True Hepa Filter (H13),Kills Allergies,Virus,Germs & Pm 0.01 With 99.999% Efficiency,White
Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray
Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White)
Godrej 223 L 3 Star Convertible Freezer 6-In-1 | AI Powered | Smart Defrost | 95%+ Food Surface Disinfection | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT EONVALOR 260C RCIF ST RH, Steel Rush)
LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray)
Xiaomi 125 cm (50 inches) X Series 4K LED Smart Google TV L50MA-AUIN (Black)
Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD Smart LED TV UA43DUE77AKLXL (Black)
Redmi Xiaomi 108 cm (43 inch) F Series Ultra HD 4K LED Smart Fire TV L43MA-FVIN
Samsung 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV UA43T5450AKXXL (Black)
VU 108cm (43 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 43GLOQLED25
Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 inch FHD Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD NVMe, Windows 11, Dolby Audio, Arctic Grey, 1 Year Onsite Brand Warranty
Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 3 5300U Processor, 16 GB RAM, 512GB SSD, Full HD, 15.6/39.62cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59KG, AL15-41, Metal Body, Premium Thin and Light Laptop
HP 14 (2025), AMD Ryzen 5 7520U Quad Core - (8 GB/512 GB SSD/AMD Radeon Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/14.0 HD Display/Ash Grey/1.36 kg/MS Office 2021
HP 15, AMD Ryzen 3 7320U (8GB LPDDR5, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg, fc0154AU, AMD Radeon Graphics, 1080p FHD Camera Laptop
Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6) HD Display, Pure Silver, 1.5 KG
Lenovo Yoga Slim 7, Intel Core Ultra 5 125H, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA-OLED 14(35.5cm), Windows 11, Office Home 2024, Grey, 1.39Kg, 83CV0085IN, 400Nits, 2Wx4 Speakers, 1Yr ADP Free, AI PC
HP 255 G10 AMD Athlon Dual Core 7120U - (8 GB/256 GB SSD/Windows 11 Home) Thin and Light Laptop (15.6 inch, Ash Silver, 1.35 kg)
MSI Thin 15, Intel 13th Gen. Core i5-13420H, 40CM FHD 144Hz Gaming Laptop(16GB/512GB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 3050,GDDR6 4GB/Cosmos Gray/1.86Kg), B13UC-1805IN
HP Victus Gaming Laptop, AMD Ryzen 5 5600H, AMD 4GB Radeon RX 6500M Graphics, 15.6-inch (39.6 cm), FHD, IPS, 8GB DDR4, 512GB SSD, Backlit KB, B&O (Win 11, Blue, 2.29 kg), fb0147AX, fb0184ax
ASUS TUF Gaming A15, AMD Ryzen 7 7435HS, 15.6-inch FHD 144Hz, Gaming Laptop (16GB/512GB SSD/NVIDIA GeForce RTX 4050/Windows 11/90WHr/Mecha Gray/2.2 Kg), FA507NUR-LP082W
HP Smartchoice Omen AMD Ryzen 7 7840Hs, 8GB RTX 4060 (16GB DDR5, 1TB SSD) FHD, 165Hz, 300Nits, IPS, 16.1/40.9cm, Win11, Office 21, Black, 2.32kg, Xd0020ax, RGB kb, Tempest Cooling, AI Gaming Laptop
Acer SmartChoice ALG, 13th Gen Intel Core i5-13420H, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB DDR6, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, 144Hz, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.99 KG, AL15G-53,Gaming Laptop
ASUS TUF F16, 14th Gen, Intel Core i7 14650HX, Gaming Laptop(RTX 5060-8GB/115W TGP/16GB/1TB /FHD+/16/165Hz/90WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Jaeger Gray/2.2 Kg) FX608JMR-RV049WS
HP Omen, AMD Ryzen 9 8940HX, 8GB RTX 5060, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 165Hz, 2k WUXGA, 3ms, 400 nits, 16/40.6cm, Win11, M365* Office24, Black, 2.44kg, ap0181AX, Omen AI, RGB, AI Gaming Laptop
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 31.50 cm (12.4 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray
Xiaomi Pad 6|[Smartchoice] | Qualcomm Snapdragon 870| Powered by HyperOS |144Hz Refresh Rate| 8GB, 256GB| 2.8K+ Display (
Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7 Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|TealView Details {{#product}} View Details {{/product}}
XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2) Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos | Graphite GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo {Smartchoice) Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 256 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Mist BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Tab M11|8 GB RAM,128 GB ROM|11 Inch,90 Hz,72% NTSC,400 Nits FHD Display| Wi-Fi Only| Micro SD Support Upto 1TB|Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor|13 MP Rear Camera SeaFoam GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Honeywell Air Touch X3 Air Purifier with H12 Grade HEPA Filter, 72 Sq. mView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sharp AIOT Air Purifier FP-S42M-L with Patented PCI Technology, WiFi App Control, Voice Control, HEPA I Removes Bacteria, Virus, Mold, VOCs, 4 Stage Filtration, Coverage to 330 Sq. Ft Light GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Qubo Smart Air Purifier Q600 for Home by Hero Group | 600 Sqft | 99.99% Allergen Removal | HEPA H13 | 15000 Hrs Filter Life | App & Voice Control | Energy Saving | Ultra-Quiet BLDC Motor (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Honeywell Air Purifier For Home, 5 Stage Filtration, Covers 543 sq.ft, UV LED & Ionizer, Anti-Bacterial, Activated Carbon & H13 HEPA Filter, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - Air touch V4View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Philips AC4221 Smart Air Purifier for Home|Real Time AQI Display|Covers upto 700 sqft|Removes 99.97% of Virus,Allergen,Dust & PM2.5|50% Quieter|Filter Life Upto 9000 Hrs|Ideal for Living roomView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Philips Air Purifier AC1711/61 Portable Room Air Purifier (Intelligent Automatic Mode, Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 1.5 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Diet Mode+, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q18JNXE, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Voltas 1.5 ton 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter,183V Vectra CAW, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lloyd 0.8 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, 100% Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Silver Deco Strip, GLS09I3FOSEV)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, CWCVBL-VQ1W123, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Blue Star 1.5 Ton 5 Star, 60 Months Warranty, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, AI Pro, DigiQ Hepta Sensors, 4 Way Swing, IC518ZNURS, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, Triple Display, Dew Clean Technology, Coanda Airflow, 2024 Model, MTKL50U, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Godrej 7 Kg 5 Star, AI Powered, Fabrisafe Steel Drum, Magic Lint Filter, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Bosch 7 kg, 5 Star, AI active water+, Anti-Wrinkle, Anti-Tangle, Anti Bacteria Steam, Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ24266IN, In-Built Heater, Silver)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 7 Kg 5 Star Wind Jet Dry Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (P7020NGAZ, Dark Gray, Rat Away Feature)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 7 Kg, 5 Star, Steam, Inverter Direct Drive Technology, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1207Z2W, Remove Allergens & Tough Stain, In-Built Heater, Essence White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 7 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T70VBMB1Z, Auto Prewash, Turbodrum, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis Middle Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
IFB 9 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (EXECUTIVE MXN 9014K CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Mocha)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung 8 kg, 5 star, Eco Bubble Tech, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80BG4441BGTL, Light Gray)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Godrej 223 L 2 Star | AI Powered | 95%+ Food Surface Disinfection | Uniform 360° Cooling | Cool Balance Technology | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244B RI ST GL, Steel Glow)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 272 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Compressor Double Door Refrigerator (GL-S312SPZX, Shiny Steel, Convertible & Multi Air Flow Cooling)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 655 L Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Express Freeze | Multi Air-Flow)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 242 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (GL-I292RPZX, Shiny Steel, Door Cooling+)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1724CU/HL, Camellia Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 380 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S412SPZX, Shiny Steel, Convertible with Express Freeze)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
