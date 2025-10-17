Amazon Great Indian Festival ends on Oct 20: Grab laptops, tablets, cameras, and more before deals run out

ASUS Vivobook 15, Intel Core i3 13th Gen 1315U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6, Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.7Kg, X1504VA-NJ3321WS, Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Full HD IPS,15.6/39.62 cm, Windows 11 Home, MS Office, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-41, Thin and Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Tab | 10.1 Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung Galaxy Tab S9, S Pen in-Box, 27.81 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony Alpha ILCE 6100 24.2 MP Mirrorless Digital SLR Camera Body only | APS-C Sensor | Fast Auto Focus, Real-time Eye AF, Real-time Tracking | 4K Vlogging Camera - BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Nikon D7500 DX-Format Digital SLR Body 20.9 MP with 16 GB Capacity (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
boAt 2025 Launch Rockerz 411, 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
JBL Tune 510BT, On Ear Wireless Headphones with Mic, up to 40 Hours Playtime, Pure Bass, Quick Charging, Dual Pairing, Bluetooth 5.0 & Voice Assistant Support for Mobile Phones (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
pTron Newly Launched Fusion Bliss 16W Bluetooth Speaker with Wireless Karaoke Mic, 6Hrs Playtime, Vibrant RGB Lights, Voice Effects, Multi-Play Modes BT5.3/TF Card & Type-C Charging Port (Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony ULT Field 1 with Massive Bass,12hrs Playtime,Hands Free Calling (with MIC),IP67(Waterproof,Dustproof,Rustproof),Sound Connect App,Wireless Bluetooth Speaker-BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
HP Pavilion x360, 13th Gen Intel Core i5-1335U (16GB DDR4, 512GB SSD) Touchscreen, 14/35.6cm, FHD, Win 11, Office 21, Silver, 1.51kg, ek1074tu/1148tu, Iris Xe, FPR, 5MP Camera, Backlit KB LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
HP 15, 13th Gen Intel Core i5-1334U (16GB DDR4, 512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, FHD, Win 11, Office 24, Silver, 1.59kg, fd0467tu, Iris Xe Graphics, FHD Camera, Backlit KB LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS TUF A15 (2025), AMD Ryzen 7 7445HS, Gaming Laptop(RTX 3050,75W TGP,16GB DDR5(Upgradeable Upto 64GB )512GB SSD,FHD,15.6,144Hz,RGB Keyboard,48Whrs,Windows 11,Graphite Black,2.3 Kg) FA506NCG-HN199WView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo IdeaPad Slim 3, 12th Gen Intel Core i5-12450H (16GB LPDDR5, 512GB SSD), Anti-glare, FHD 15.6(39.6cm), Win 11, Office Home 2024, Arctic Grey, 1.62Kg, 83ER00MDIN, Thin & Light, Backlit KB LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Metallic Design Laptop (Intel iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/14/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Matte Gray/1.4 Kg) S3407CA-LY057WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook 15, Smartchoice, AMD Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6, Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.7Kg, M1502YA-BQ703WS, AMD Radeon iGPU, M365 Basic (1Year)*, 42Whr LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14, Windows 11, Office Home 2024, Black, 1.38kg, E1404FA-NK5542WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, M365 Basic (1Year)* LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell Inspiron 3530, Intel Core i7 13th Gen - 1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, Office H&S 2024, Silver, 1.62kg, Backlit KB, M365, 15 Month McAfee, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — StarlightView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 31.50 cm (12.4 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6eView Details {{#product}} View Details {{/product}}
HONOR Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 2K Display, Snapdragon 685, 7GB (4GB+3GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android 13, WiFi Tablet, Metal Body, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
OnePlus Pad Lite (Get free OP BWZ3 Neckband) with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Tab M11 with Pen| Wi-Fi Connectivity| 8 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7 Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|TealView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Nikon D7500 20.9MP Digital SLR Camera (Black) with AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR LensView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Fujifilm Instax Mini 11 Instant Camera (Lilac Purple) Gift Box with 10 ShotsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
VJIANGER 4K Digital Camera For Photography, 64MP, 18X Digital Zoom Point And Shoot Vlogging Camera with 32GB Micro SD Card for Beginner, Youtube, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony Alpha ZV-E10L 24.2 Mega Pixel Interchangeable-Lens Mirrorless vlog Camera with 16-50 mm Lens, Made for Creators | APS-C Sensor | Advanced Autofocus | Clear Audio & 4K Movie Recording - BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony New Alpha ILCE-6100X (Previously ILCE-6100Y) with Upgraded SELP1650 (Ver 2) Power Zoom Lens + SEL55210 Lens | 24.2 MP | APS-C Sensor | Fast Auto Focus | Tiltable LCD – BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
boAt Rockerz 550/Rockerz 558 Over Ear Bluetooth Headphones with Upto 20 Hours Playback, 50MM Drivers, Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation(Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Noise Airwave Max 4 Wireless Over Ear Headphones with 70H Playtime, ENC, 40mm Driver, Low Latency(up to 40ms), Dual Pairing, BT v5.4 (Calm Beige)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Noise Master Buds Max, Sound by Bose Wireless Over-Ear Headphones with Segment Leading Adaptive ANC, Dynamic EQ, LHDC 5.0, Immersive Spatial Audio,Upto 60H Playtime, App Support (Titanium)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony ULT Wear WH-ULT900N Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Massive Bass, Up to 50Hrs Battery-BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Bose QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones, Wireless Headphones with Spatial Audio, Over Ear Noise Cancelling Headphones with Mic, Up to 24 Hours of Battery Life, Lunar Blue - Limited Edition ColorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony WH-1000XM5 Best Active Noise Cancelling Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic for Clear Calling,Battery Life 30 Hours -WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
boAt Aavante Bar 610, 25W Signature Sound, 2.0 CH with Dual Passive Radiators, 7 HRS Battery, Sleek Design, Multi Connectivity, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Charcoal Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Tribit Updated Version XSound Go Wireless Bluetooth 5.3 Speakers with Loud Stereo Sound & Rich Bass 16W,24H Playtime,150 ft Bluetooth Range,Outdoor Lightweight IPX7 Waterproof,Built-in Mic (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Boat Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound, Up to 12 Hours Playback, RGB LEDs, TWS Feature, Built-in Mic, BTv5.3, Free Music Streaming on JioSaavn Bluetooth Speaker (Raging Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
JBL Go 3, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Marshall Emberton II 20 W Wireless Bluetooth Portable Outdoor Speaker (Black & Brass)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
ZEBRONICS Studio X One, 240W, 8 Hrs, 9000 mAh, Bluetooth Speaker, 45W Rapid Charge, Dual Wireless Mic, Karaoke, Recorder, Guitar Control, OTG Live Stream, 2.4GHz Transceiver, XLR/6.3mm Hybrid PortView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Boult Newly Launched Bassbox Q30 Bluetooth Speaker with 30 Watt BoomX Audio, Up to 16Hrs Playtime, Type-C Charging, AUX/TF Card/USB & Bluetooth 5.4 Compatible, Dual Radiator, Portable Speaker (Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony SRS-XB100 Wireless Bluetooth Portable Lightweight Super-Compact Travel Speaker, Extra-Durable IP67 Waterproof & Dustproof, 16 Hrs Batt, Versatile Strap, Extra Bass & Hands-Free Calling-BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Portronics SoundDrum 1 12W TWS Portable Bluetooth Speaker with Powerful Bass, Bluetooth 5.3V, 360° Surround Sound, USB Drive in, Type C Fast Charging(Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
