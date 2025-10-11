Amazon Great Indian Festival: Enjoy hot water with wall-mounted water heaters from top brands

Hindware Atlantic Immedio 5L Water Heater, Wall Mounting, White & BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Racold Omnis DG Wifi 25L Vertical 5 Star Storage Water Heater (Geyser)| Voice Control with Alexa & Google Assistant | Racold Net App | Auto Diagnosis | Free Standard Installation and PipesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Havells Adonia Wave 15 Litre Storage Water Heater(Geyser)|Indias First Geyser with Intelligent Voice Control without Internet or Wi-Fi| 5 Star| Color Changing Indicator|Anti Rust Tank|Digital displayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
USHA SWH AQUERRA SMART 15L WHITE, With Free Installation and Connection PipesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Racold PRONTO NEO Electric Instant Water Heater 5L – Vertical Geyser for Bathrooom, Anti Backflow System, 3 Safety Levels, Rust Proof Body, Faster Heating, with Fire Retardant Cable, WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Orient Electric Aura Rapid Pro 5.9 L Instant Geyser for Kitchen & Bathroom| 3000W Powerful Heating Element Instant Water Heater | SS Tank | For Low & Mid Rise Buildings| 5 years warranty by OrientView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
AO Smith EWS-5 White Instant Geyser 5 Litre With 3kW Express Heating | High Rise Building Bathroom & Kitchen geyser | UL Rated Wiring & Pressure Relief Valve For Ultimate Safety | 5 Year Tank WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Activa Amazon 10 Liter Water Heater Geyser, ISI Copper Element 3 KVA (0.8mm), Instant Heat Water, Anti Rust Coated Tank, ABS Body, BEE 5 Start Rated, Energy Efficient, 5 Year Warranty - IVORYView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Longway Zyro 5.5 Ltr 5 Star Rated Instant Water Heater for Home with Advanced Multi-Layered Safety System & Anti-Rust Coating | Suitable for Kitchen & Bathroom | 5 Year Warranty on Tank (White, 5.5 L)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Crompton InstaBliss|5L|3000-Watts Powerful Heating|Electric Instant Water Heater (Geyser) for home|High Grade SS Tank with Advanced 4 Level Safety|Rust-Proof|White|Wall MountingView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Orient Electric Enamour Classic Pro Geyser|25L Storage Water Heater| High Pressure Epoxy Coated Tank|5 Star rated |8 bar pressure compatibility |Suitable for high rise buildings |5 years tank warrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bajaj Shield Series New Shakti 15L Storage Wall Mount Water Heater For Home|5-Star Rated Geyser|Child Safety Mode|For High Rise Buildings|10-Yr Tank 6-Yr Element 4-Yr Product Warranty 【White & Grey】View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
POLYCAB Superia DLX 5-Star 15 Litre Water Heater (Geyser) | Free Connecting Pipe | 7-Year Tank Warranty by POLYCAB | Anti Rust Glass Line Tank, Temperature Control Knob, Shock Resistant【White】View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Crompton Amica Pro 15 Ltr Storage Water Heater | 2000W Heating Element | 5 Star BEE Rated | Glassline Tank |Rust-Proof Body | High-Rise Compatible | 2Y Product & Element, 5Y Tank Warranty (White-Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Racold Buono Pro NXG 25L ABS Body 5 Star Water Heater (Geyser) - 7 Yrs Tank Warranty, Corrosion Prevention With Superior Titanium Enameled Tank Coating, Suitable for Buildings, for elegant aestheticsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
V-Guard Victo 15 Litre Water Heater with Free Installation & Free Connection Pipes (BEE 5 Star Rated), White (15 Litre),WallView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
V-Guard Victo 15 Litre Water Heater with Free Installation & Free Connection Pipes (BEE 5 Star Rated), White (15 Litre),WallView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Crompton Arno Prime 25-L Geyser |Anti-Scale Technology |5 Star Energy Efficient Storage Water Heater |Advanced 3 Level Safety |Suitable for High Rise Buildings |8 Year Tank & 4 Year Element WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Havells Monza Pro 25L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Mcoloy Heating Element|High Rise suitableView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
AO Smith Geyser 25 Litre 5 Star BEE Rating | 2KW | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 7 Yr Tank, 3 Yr heating element & 2 Yr Overall | VAS PLUS 25LView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
V-Guard Victo DG 15 Litre Water Heater, Stylish Digital Display | Free PAN India Installation & Connection Pipes worth INR 700 | Energy Efficient 5 Star Rating | 7 Year Inner Tank Warranty by V-GuardView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
AO Smith Geyser 15 Ltr With 5 Star BEE Rating, Vertical Water Heater | Geyser 15+ Litre For High Rise Building | 7 Year Tank Warranty, 2 Year Comprehensive Warranty | SDS-GREEN-015View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Crompton Amica Pro 25-L, 5 Star Rated Storage Water Heater with Superior Glassline Coated Tank, Powerful 2000W Heating Element, Rust Proof Plastic Body and Advanced 3 Level Safety (White and Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
V-Guard Pebble Shine Smart Geyser 15 Litre Water Heater | Voice Control Using Google & Alexa | 5 Star Rating | Free PAN India Installation & Pipes worth INR 700 | 10 Year Tank Warranty by V-GuardView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Racold Omnis Slim 25L Horizontal Energy Efficient Storage Water Heater (Geyser) With Free Standard Installation & Pipes |Italian Design| Shower Ready Indicator | Suitable For High Rise BuildingsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Havells All New Adonia Spin 25L 5 Star Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safe to use|Saves electricity|Feroglas Coated Anti Rust Tank| Temp. setting knob|7 Yr. Tank Warranty| Made In IndiaView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
AO Smith Geyser 25 Liter with 3KW Element | 33% Faster Heating | Storage Geyser | Blue Diamond Glass-Lined Tank for 2X Corrosion Resistance | Warranty: 7 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | SGS-GREEN-025View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
AO Smith HeatBot 15 Litre Remote Controlled Water Heater with 2kW Heating Element, Blue Diamond Glass Tank | Wall Mount Geyser for Bathroom | Long lasting with 2+2 Year Extended Warranty SZS-015-DGView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bajaj Eternal Series Pentacle Digi 25L Storage Water Heater For Home|5-Star Rated Geyser For Bathroom|Remote Operation|Marine Grade Glass Lining|10-Yr Tank 6-Yr Element 4-Yr Product Warranty|WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
V-Guard Luxecube Avo DG Geyser 25 Ltr | Digital Display | Up to 38% More Hot Water: Advanced Thermocline Technology | 5 Star Rating | 7 Year Tank Warranty from V-Guard | Luxe Glow Illumination | WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Racold Platinum Nxt 50L Vertical 5 Star Water Heater(Geyser) for Home| 33% faster heating |Titanium Plus technology |Free Standard Installation & Pipes | Suitable for bathroomView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bajaj Shakti PC Deluxe 25 Litre Storage Vertical Water Heater | 4 Star Rated Geyser | Titanium Armour Technology | Swirl Flow Technology 【Grey】View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Havells Magnatron Prime 25L Storage Water Heater(Geyser)|Induction Technoloy|No Heating Element|25% Faster Heating|30,000 <span class=webrupee>₹</span>Electricity Saving in 5 Year|Suitable For Hard Water|Scaling ResistantView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Haier Aqualad Pro Geyser 25 Litre 5 Star 1-3KW Adjustable Storage Water Geyser |Free Installation&Flexi Pipe| Warranty 10 Yr on Tank |Dual Control Knob |Shockproof Tech |Glassline Tank |9-Level SafetyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Venus Splash Copper 25CU 25-Litre Storage Water Heater (Ivory, BEE Star Rating - 4 Stars) | Guarantee -10 years on Inner Tank.View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}