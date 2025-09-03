Subscribe

Amazon Great Indian Festival is coming soon: Unlock savings on the best gadgets such as laptops, smartwatches and more

The much-awaited shopping season is here, with the Amazon Great Indian Festival coming soon with top offers on the best laptops, headphones, smartwatches and more. 

Iqbal
Published3 Sep 2025, 11:55 PM IST
Amazon Great Indian Festival is coming soon, so make the most of it.

Buzz around the Amazon Great Indian Festival coming soon announcement is already at its peak, as shoppers gear up for one of the largest festive sales of the year. The Amazon Great Indian Festival has always been a crowd-puller, offering massive discounts, blockbuster deals, and special privileges for Prime members. The e-commerce giant has rolled out teaser deals and launched a dedicated microsite to build excitement.

With up to 80% off across categories and heavy price cuts on electronics and home appliances, the Amazon sale promises unmatched shopping opportunities. Buyers can also expect bank discounts, exchange offers, and No Cost EMI options to maximise savings. This is the season to add favourite items to the cart and get ready for exclusive deals that will make festive shopping more rewarding than ever.
 

Our Picks

Up to 45% off on the best laptops: Amazon Great Indian Festival

With the upcoming Amazon Great Indian Festival, shoppers can score up to 45% off on the best laptops. Expect options for study, work, and gaming, featuring efficient processors, ample RAM, fast SSD storage, bright displays, and all-day battery life. Slim designs help with portability, while backlit keyboards and large trackpads improve comfort. Many models include high refresh screens for smoother visuals and plenty of ports for easy connectivity. Anticipate extra savings through bank offers, coupon deals, exchange benefits, and No Cost EMI for eligible cards. Create wishlists now, compare specifications, and check reviews to pick the right balance of performance, portability, and price.

Up to 70% off on the best tablets: Amazon Great Indian Festival

Get ready for up to 70% off on the best tablets during the upcoming Amazon Great Indian Festival. From compact reading devices to productivity slates with large screens, expect fast processors, ample storage options, vivid displays, and long battery life. Many models support stylus input and detachable keyboards for note-taking and light design work. Families can look for strong parental controls, multiple user profiles, and robust build quality. Students can track models that offer split-screen multitasking and clear cameras for online classes. Add products to your cart early and enjoy huge savings.

Up to 75% off on the best headphones: Amazon Great Indian Festival

Turn up the savings with up to 75% off on the best headphones at the upcoming Amazon Great Indian Festival. Choose from over-ear comfort sets, lightweight on-ear options, compact true wireless pairs, and secure fit sports models. Look for active noise cancellation, low-latency gaming modes, clear call microphones, and multipoint pairing. Battery life, fast charging, and water resistance are key for daily use and workouts. Audio fans should check driver size, supported codecs, and customizable EQ in companion apps.

Up to 50% off on the best monitors: Amazon Great Indian Festival

Unlock up to 50% off on the best monitors during the upcoming Amazon Great Indian Festival. Pick the right size and resolution combo for your space, from sharp 4K panels to fluid high refresh Full HD screens. Creators can prioritise wide colour coverage, factory calibration, and accurate gamma control. Gamers may prefer adaptive sync, rapid response time, and low input lag. Professionals can seek ergonomic stands, USB-C connectivity, and picture-in-picture for multitasking. Eye comfort features like blue light reduction and flicker-free backlights help during long sessions.
 

Up to 75% off on the best smartwatches: Amazon Great Indian Festival

Step into big savings with up to 75% off on the best smartwatches at the upcoming Amazon Great Indian Festival. Options include fitness trackers, premium lifestyle wearables, and outdoor adventure companions. Expect heart rate monitoring, sleep tracking, blood oxygen measurement, and built-in GPS. Many models feature water resistance, multiple workout modes, and large touch displays for easy navigation. Smart notifications for calls, texts, and apps ensure you stay connected without reaching for your phone. Battery performance ranges from multi-day use to quick charge support.

