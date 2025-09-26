Subscribe

Amazon Great Indian Festival offers on Oven Toaster Grillers (OTGs) from top brands with up to 70% off

The Amazon Great Indian Festival lets buyers pick OTGs tailored to their needs - small models for bachelors, feature-rich mid-range options for everyday family baking, or premium picks for frequent cooks.

Bharat Sharma
Published26 Sep 2025, 06:30 PM IST
Big savings on OTGs from top brands this festival.

Oven Toaster Grillers or OTGs are having their moment this Amazon Great Indian Festival, with prices slashed across all big brands. Want a basic unit for toasting and grilling, or a more advanced model for cakes, pizzas, and batch bakes? There’s something for every type of home chef. Faber, Borosil, Wonderchef, Morphy Richards, iBell, Agaro, and Milton have all thrown their best offers into the ring. Entry-level OTGs start at around 2,000 and cater to those new to baking, while mid-range models add capacity and extras like rotisserie spits. If you’re looking for smarter controls or convection features, premium OTGs under 20,000 deliver that bit of polish and precision. Accessories, digital timers, and extra safety features only sweeten the deal. From festive gatherings through weekend baking, these OTGs let you upgrade your kitchen and cooking ambitions without straining your wallet.

Our Picks

Bank offers and EMI options

During the Amazon Great Indian Festival, OTG shoppers can grab a 10% instant discount using SBI and HDFC Bank credit or debit cards, including on EMI transactions. ICICI Bank Amazon Pay credit card holders can earn up to 5% cashback in Pay Balance, while No Cost EMI options run for up to 24 months with Bajaj Finserv Insta EMI Card. Amazon Pay Later offers a 250 instant discount for new users and no-cost EMI on eligible models. There’s also up to 15% cashback on Amazon Pay UPI for qualifying orders. These offers stack with festive price cuts for maximum savings.

OTGs under 5000 at Amazon Great Indian Festival

OTGs under 5,000 in the Amazon Great Indian Festival are spot-on for first-time bakers, students, and anyone testing the waters at home. Brands like Faber, iBell, Pigeon, and Milton all have sturdy, no-fuss models on offer. These entry-level OTGs do exactly what’s needed - toast bread, grill paneer or fish, and even bake a batch of cookies without burning a hole in your wallet this festive season.

OTGs under 10,000 at Amazon Great Indian Festival

OTGs under 10,000 in the Amazon Great Indian Festival offer the sweet spot for busy homes or serious home cooks. iBell, Faber, Morphy Richards, and Agaro all bring bigger capacity, reliable temperature control, and handy extras like rotisserie spits. These mid-range models bake, grill and toast in batches, ideal for making pizzas, cakes or weekend snacks with the whole family without splurging on anything too fancy or complicated.

OTGs under 20,000 at Amazon Great Indian Festival

Looking to step up your home baking? OTGs under 20,000 at the Amazon Great Indian Festival bring in premium options from Borosil, Faber, Morphy Richards, and Wonderchef. These models come with convection, digital timers, plenty of space for big batches, and sleek finishes that fit right into a modern kitchen. If you’re roasting, baking, or grilling regularly, these OTGs deliver sharp performance and handy features without losing reliability.

FAQs

What is an OTG oven used for?

An OTG bakes, grills, and toasts foods - ideal for pizzas, cookies, bread, and kebabs.

How is OTG different from a microwave?

OTGs use heating rods, giving better baking, grilling, and crisping, while microwaves are quicker but lack browning and roasting.

Does OTG support stainless steel and aluminium utensils?

Yes, you can safely use stainless steel and aluminium in OTGs, unlike microwave ovens which need microwave-compatible cookware.

What’s the benefit of a convection OTG?

Convection OTGs have a fan that circulates hot air, giving even browning and faster, more consistent baking results.

How do I clean an OTG?

Unplug first, then wipe the interior with a damp cloth once cool; removable trays and racks are easily washed separately.

Read Next Story