Subscribe

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Best camera deals on DSLR cameras, instant cameras, action cameras and more

Find exciting camera deals on DSLRs, mirrorless, point-and-shoot, and action cameras during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025.

Amit Rahi
Published3 Oct 2025, 05:00 PM IST
Capture every moment with Amazon Great Indian Festival Sale camera deals.
Capture every moment with Amazon Great Indian Festival Sale camera deals.

Photography lovers and content creators know the value of the right camera for every occasion. From professional DSLRs to lightweight mirrorless options, handy point-and-shoot devices, and rugged action cameras, there’s something for every need and style. These gadgets help capture memories with sharp clarity and creative flair.

Our PicksFAQs

Our Picks

The Amazon Great Indian Festival Sale 2025 makes it the perfect time to invest in new gear. With attractive discounts across top brands, plus additional bank offers and exchange deals, upgrading your camera collection is easier than ever. Whether for travel, vlogging, or professional work, the savings are massive.

DSLR cameras at 25% off in Amazon Great Indian Festival Sale 2025

DSLR cameras are ideal for photography enthusiasts and professionals, offering superior image quality, interchangeable lenses, and advanced manual controls. They are built for precision and creativity in every shot.

With discounts up to 25% in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, DSLR cameras are a premium investment for those aiming to elevate their photography skills at a lower cost.

Point and shoot cameras at 31% off in Amazon Sale

Point and shoot cameras are compact, lightweight, and easy to use, making them perfect for everyday photography and travel. They deliver sharp images with minimal effort from the user.

Now available at up to 31% off in the Amazon Sale, point and shoot models bring convenience and quality together at attractive prices for casual photographers and hobbyists alike.

Instant cameras at 39% off in Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Instant cameras add charm to photography by instantly printing out physical pictures. They are especially popular for parties, events, and gifting, combining nostalgia with modern convenience.

During the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, instant cameras are being offered at up to 39% off, making them a delightful and affordable purchase for capturing memories instantly.

Action cameras at 50% off in Amazon Sale

Action cameras are compact, rugged, and perfect for recording adventures, sports, and outdoor activities. With waterproof designs and wide angle lenses, they capture every thrilling moment in detail.

At discounts of up to 50% in the Amazon Sale, action cameras are a must buy for travellers and fitness lovers looking to document their journeys without spending too much.

Security cameras at 84% off in Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Security cameras offer peace of mind by monitoring homes and workplaces with high resolution video and smart connectivity features. They play a vital role in enhancing safety and surveillance.

With discounts reaching up to 84% in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, security cameras are now accessible to more buyers, providing reliable protection at a fraction of the cost.

Similar articles for you

Best outdoor cecurity cameras for smart and safe homes: Top 10 recommendations you can count on day and night

DSLR cameras for high-definition images: Check out top 10 options in 2024

DSLR vs mirrorless cameras: Choose the right camera for your professional photography needs with our top picks

IZI One action camera review: Can this budget-friendly cam keep up with travel adventures?

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Business NewsGadgets And AppliancesAmazon Great Indian Festival Sale 2025: Best camera deals on DSLR cameras, instant cameras, action cameras and more

FAQs

Are all types of cameras included in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025?

Yes, the sale features DSLRs, mirrorless, point-and-shoot, and action cameras, giving shoppers options across every category.

Can I expect deals on popular camera brands during this sale?

Yes, top brands such as Canon, Nikon, Sony, and GoPro are available with exciting discounts on multiple models.

Do these cameras come with warranty coverage?

Most cameras listed include official brand warranties, ensuring peace of mind for your purchase.

Are accessories like lenses and tripods part of the sale?

Yes, you’ll also find deals on essential camera accessories like lenses, bags, and tripods alongside the main models.

Can I combine bank offers with camera discounts?

Yes, Amazon allows you to stack bank and card offers with sale discounts, giving you additional savings on cameras.

Read Next Story