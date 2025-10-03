Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Best camera deals on DSLR cameras, instant cameras, action cameras and more

Canon EOS R50 RF-S18-45mm f/4.5-6.3 is STM Mirrorless Camera (Black)- 4K Video Vlogging with 24.2 MPView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
KODAK PIXPRO FZ45-WH 16MP Digital Camera 4X Optical Zoom 27mm Wide Angle 1080P Full HD Video 2.7 LCD Vlogging Camera (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
KODAK PIXPRO Friendly Zoom FZ45-RD 16MP Digital Camera with 4X Optical Zoom 27mm Wide Angle and 2.7 LCD Screen (Red)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
insta360 X3 Action Camera, 1/2 Sensor, 5.7K 360 Capture, Optical Zoom 3X, 72 MP 360 Photo, 4K Single Lens Mode, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Trueview 2MP Smart CCTV Wi-fi Home Security Camera with Pan Tilt 360� View, 2 Way Talk, Cloud Monitor, Motion Detect, Supports SD Card Up to 256 GB, Night Vision (2MP Color Night Vision Smart Camera)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sony Alpha ILCE 6100 24.2 MP Mirrorless Digital SLR Camera Body only | APS-C Sensor | Fast Auto Focus, Real-time Eye AF, Real-time Tracking | 4K Vlogging Camera - BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sony New Alpha ILCE-6100X (Previously ILCE-6100Y) with Upgraded SELP1650 (Ver 2) Power Zoom Lens + SEL55210 Lens | 24.2 MP | APS-C Sensor | Fast Auto Focus | Tiltable LCD – BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Canon EOS R50 Mirrorless Camera with RF-S18-45mm f/4.5-6.3 is STM Lens (24.2 MP) for Video Vlogging - WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sony Alpha ZV-E10M2K 26 MP Interchangeable Lens Mirrorless Vlog Camera for Creators (16-50mm Power Zoom Lens) | APS-C Sensor | 4K 60p with 10bit 4:2:2 Recording - (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fujifilm X-H2 40MP APS-C X-Trans Sensor|Pixel Shift|IBIS System|Ultra High Resolution Mirrorless Camera|8k 30p|Subject Tracking with XF16-80mm f/1:4 Lens for pro Photographers and videographersView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sony Alpha ILCE-7M3K Full-Frame 24.2MP Mirrorless Digital SLR Camera with 28-70mm Zoom Lens | 4K Full Frame | Real-Time Eye Auto Focus | Tiltable LCD, Low Light Camera - BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Canon EOS R50 Mirrorless Camera with RF-S18-45mm f/4.5-6.3 is STM Lens & RF-S55-210mm f/5-7.1 is STM Telephoto Zoom Lens KitView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Nikon Z50 Mirrorless Camera, 20.9 MP with Z DX 16-50Mm F/3.5-6.3 VR & Z DX 50-250Mm F/4.5-6.3 VR Lens with Additional Battery & 64 GB SD CardView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
KODAK EKTAR H35 Half Frame Film Camera, 35mm, Reusable, Focus-Free, Lightweight, Easy-to-Use (Sand) (Film & AAA Battery are not Included)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
KODAK Pixpro C1 – Ultra-Compact Digital Camera | 13MP BSI CMOS, 4X Zoom, 2.8 LCD Screen, LED Flash, Built-in Battery – BrownView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
KODAK Pixpro C1 – Ultra-Compact Digital Camera | 13MP BSI CMOS, 4X Zoom, 2.8 LCD Screen, LED Flash, Built-in Battery – BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fujifilm X Half 17.7MP 1 inch CMOS Sensor with 10.8mm f/2.8-11 Lens|Retro Style mirrorless Compact Travel Camera|2k vlogging for Street/Lifestyle - SilverView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Ricoh GR III Diary Edition, Metallic Warm-Gray Body with Dark Brown Grip and Natural Silver Ring, Digital Compact Camera with 24MP APS-C Size CMOS Sensor, 28mmF2.8 GR Lens (in The 35mm Format)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Panasonic LUMIX ZS99 Point and Shoot Camera, Compact Camera for Travel with 30x Zoom with 24-720mm Zoom Lens, and 4K Video/Photo, Great for Travel and Concerts, DC-ZS99View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
OLYMPUS OM System Tough Tg-7 Red Underwater 2000 GB Camera, 12 MP, Waterproof, Freeze Proof, High Resolution Bright, 4K Video 44X Macro Shooting (Successor Tg-6)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Polaroid Now 2nd Generation I-Type Instant Camera + Film Bundle - Now Black Camera + 16 Color Photos (6248)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fujifilm Instax Mini 11 Instant Camera (Lilac Purple) Gift Box with 10 ShotsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fujifilm Instax Mini Evo Hybrid Camera Premium Edition with 20 Shots of Stone Gray Film and 100 Different Expressions-(Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
DJI Osmo Action 4 Standard Combo - 4K/120Fps Waterproof Action Digital Camera with A 1/1.3-Inch Sensor, 10-Bit & D-Log M Color Performance, Outdoor Digital Camera for Travel, BikingView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
IZI ONE Plus 5K 48MP Action Camera - 6-Axis Gyro Stabilization, 110ft Waterproof, Vlogging, 170° FOV, WiFi, Dual Touch Screen Video Camera, 2X 1350mAh Batteries, Fast C-Type Charge HQ External Mic.View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Digitek DAC 002 5K Ultra HD Action Camera - 24MP, 100ft Waterproof, 128GB Support, Dual 1350mAh Batteries, EIS Stabilization, HDMI Output, Inbuilt & External Mic, Speaker - Perfect for Adventure!View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
DJI Osmo Action 4 Adventure Combo - 4K/120fps Waterproof Action Camera with a 1/1.3-Inch Sensor, 10-bit & D-Log M Color Performance, Up to 7.5 h with 3 Batteries, Outdoor Camera for Travel, BikingView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
GoPro HERO12 Waterproof Action Camera with Front & Rear LCD Screens, 5.3K60 Ultra HD Video, HyperSmooth 6.0 + AutoBoost, Live Streaming with Enduro Battery (1-Yr International + 1-Yr India Warranty)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
GoPro HERO13 Black in Polar White Limited Edition - Waterproof Action Camera with 5.3K60 Video, 27MP Photo + Compatability with HB-Series Lenses(1-Yr International+1-Yr India Warranty)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo, Waterproof Camera with 1/1.3 Sensor, 4K/120fps Video, Subject Tracking, Stabilization, Dual OLED Touchscreens, Action Camera 4K Ideal for Sports, VlogView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Imou 360° 1080P Full HD CCTV Security Camera, Human Detection, Motion Tracking, 2-Way Audio, Night Vision, Dome Camera with WiFi & Ethernet Connection, Alexa Enabled, Up to 256GB SD Card SupportView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Trueview 3MP Smart CCTV Wi-fi Home Security Camera, 360° View, 2 Way Talk, Cloud Monitor, Detect, Supports SD Card Up to 256 GB, Night Vision, Alexa & Ok GoogleView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
CP PLUS 2MP Full HD Smart Wi-Fi CCTV Home Security Camera | 360° with Pan Tilt | View & Talk | Motion Alert | Night Vision | SD Card (Upto 128 GB), Alexa & Google Support | IR Distance 10mtr | CP-E25AView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Tapo C200 360° 2MP 1080p Full HD Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Smart Camera| Alexa Enabled| 2-Way Audio| Night Vision| Motion Detection| Sound and Light Alarm| Indoor CCTV WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
TP-Link Tapo 2MP 1080p Full HD Home Security Wi-Fi Smart Camera| Alexa Enabled| 2-Way Audio| Night Vision| Motion Detection| Sound and Light Alarm| Indoor CCTV (Tapo C100) WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Qubo Smart 360° 3MP [2K] Wi-Fi Security Camera [Model 2.0] by Hero Group | Indoor CCTV Cam for Home | AI Person Detection | Auto-Alarm | App Alerts| NightPulse Vision| SD&Cloud Storage | Made in IndiaView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Tapo C520WS 2K QHD 4MP Outdoor Pan/Tilt Security Smart Wi-Fi Camera,IP66 Weatherproof, AI Detection,360° Visual Coverage,Starlight Colour Night Vision, Works with Alexa&Google HomeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}