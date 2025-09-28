Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Best desktops and monitors with festive discounts

Samsung 24 (60.5 cm) S3 Flat Monitor|Super Slim Borderless Design|IPS Panel|FHD 1920 x 1080|100 Hz|5 ms|Ports-HDMI,VGA|Game Mode|Eye Saver Mode||Wall Mountable|LS24D300GAWXXL|BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung 27 (68.47cm) 4K ViewFinity S7 Monitor|UHD 3840 x 2160|IPS Panel|350nits|1.07 Billion Colors|Ports-HDMI,DP,Headphone|PIP|PBP|HDR10|Easy Setup Stand|Eye Care Technology|LS27D700EAWXXL|BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 32MR50C, 32 inch (81.28 cm), VA Panel, Full HD 1920 x 1080 Curved, 100Hz, Black, 5ms, AMD FreeSync, Reader Mode, Flicker Safe, 3Side Virtually Borderless, HDMIx2, VGA, Headphone Out, Tilt MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Cyntexia Computer Desktop PC Core I7-4770 (16GB RAM / 512GB SSD/HDMI/VGA/Ethernet/HD Graphics 4600 / USB 3.0 / Win 11) Basic Software InstalledView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ALKETRON Hammer H60- Gaming Desktop pc - i5 Core 12th Gen with UHD730 Integrated Graphics (Ready to use DDR4 CPU Tower Box Piece - Upgrade Edition)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
APM Mini PC Desktop Computer with Windows 11, Compact Design, Multiple USB Ports, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 43 Ultrafine™ Smart Monitor UHD 4K IPS (3840 * 2160), HDR 10, Wireless Connectivity, webOS, AirPlay 2, USB Type-C (65W PD), Speakers 10WX2, Magic Remote, HDMIx2, DP, HP Out, 43SQ700 (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
MSI Modern MD271UL, 27 Inch (68.58 cm), IPS Panel, 4K UHD 3840 x 2160, Silver, Eye-Friendly Screen, 99% DCI-P3/139% SRGB, 2X HDMI 2.0b, DP 1.2a, USB Type-C 65W PD MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG Ultrafine 27US500-W, 27 inch (68.58 cm), IPS, 4K UHD 3840x2160, 60Hz, White, HDR10, 90% DCI-P3 Color gamut, Borderless Design, Reader Mode, Head Phone Out MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo L-Series L32p-30, 31.5Inch(80 Cm) 3840 X 2160 Pixels 4K UHD IPS Monitor |2X3W Speakers, AMD Freesync, USB Hub, USB-C Port for Power & Data Transfer (PD 75 W), Eyesafe Cetified (Raven Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
ViewSonic VA2708-4K-MHD, 27-inch (68.58cm) 4K UHD Monitor, SuperClear® IPS, HDR10, sRGB 104%, 1.07B Colors, Dual Speakers, Dual HDMI 2.0, DP, Eye ProTech+, 3-Sided Frameless, Slim DesignView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer SA322QK 31.5 Inch 4K UHD 3840 x 2160 Resolution VA Ultra Thin (7.2mm) Backlit LED LCD Monitor I Zero Frame Design I HDR 10 I AMD Free Sync I 2xHDMI, 1xDP I Stereo Speakers I Eye Care I BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
BenQ PD3205UA 32/ 81.3 cms LCD 3840 x 2160 Pixels Ergo Arm 4K Monitor, UHD, sRGB, Rec.709, HDR10, IPS, AQCOLOR Technology, USB-C, GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
BenQ EW2790U 27” 4K UHD 3840x2160 Entertainment Monitor with 95% P3| AI Contrast| 5Wx2 treVolo Speakers| USB Type-C (65W PD)| 3xHDMI|USB Hub| Ergonomic Design|Display Pilot 2| Eye-Care (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
MSI MAG 255F E20 24.5-Inch FHD 1920x1080 Gaming Monitor, 200Hz, 0.5ms, HDR Ready, AMD FreeSync Premium, Eye Care, AI Vision, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Frame-Less, Tilt Adjustable, Vesa Mount, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG Ultragear 24GS65F, 24 inch (60.96 cm), IPS, Full HD 1920 X 1080, 180Hz, Black, 1ms, HDR 10, NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync, Height/Pivot/Tilt Adjustable Stand, Borderless Gaming MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Legion R25f-30, 25 Inch (63.50cm), FHD 1920x1080, 240Hz, Black, 0.5ms, AMD FreeSync, 99% sRGB, 90% DCI-P3, 3Wx2 Speaker, 2xHDMI, 1xDP, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand Gaming MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer Nitro Xv272U V3 27 Inch IPS Wqhd 2560 X 1440 Pixels Gaming Backlight Led LCD Monitor|Delta E<1,Dci-P3 95%|180Hz Refresh Rate,0.5Ms Resonse Time|HDR 400|AMD Free Sync|Eyesafe Certified,BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG Ultragear™ 32GS60QC, 32 inch (81.28 cm), QHD 2560 x 1440 1000R Curved, 180Hz, Black, 1ms, AMD FreeSync™, HDR10, VESA Certified, HDMIx2 DisplayPort, 3-Side virtually Borderless Gaming MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer Nitro VG240Y X1 23.8 Inch IPS Full HD Backlit LED Gaming Monitor I 0.5 MS Response I 200Hz Refresh Rate I SRGB 99%, HDR 10 I 2xHDMI, 1xDP I Stereo Speakers I AMD FreeSync Premium I Eye CareView Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG Electronics Ultragear 21:9 Curved Gaming LED Monitor 86.42 Cm (34 Inch),Qhd 3440 X 1440,5Ms,160Hz,AMD Freesync Premium,HDR 10,Srgb 99%,Height Adjust Stand,Dp,Hdmi,Speaker,Headphone Out,34Gp63AView Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 34WR50QK, 34 inch (86.36 cm), WQHD 3440 x 1440 Curved Ultra Wide, Black, sRGB 99%, HDR 10, Dual Controller, PBP, Flicker Safe, Smart Energy Saving, HDMI, DP, Head Phone Out, Tilt MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung 27 inch FHD Essential Monitor S3 with 1800R Curved Screen, 100Hz Refresh Rate, Game Mode, Eye Saver Mode, HDMI & D-sub|16.7M Color Support|Flicker Free|Off Timer Plus (LS27D368GAWXXL, Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer ED270R S3 27 Inch (68.58 Cm) Full HD 1500 R Curved Gaming LCD Monitor with LED Back Light I 1MS VRB, 180Hz Refresh Rate I AMD Freesync Premium I 2 x HDMI 1 x Display Port I HDR 10 I BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer ED320QR H 31.5 Inch Full HD VA Panel 1500R Curved Backlight LED Monitor I 1 MS VRB I 100Hz Refresh Rate I AMD Free Sync I 1 x HDMI 1 x VGA with Inbox HDMI Cable I Tilt Option I Eye Care FeaturesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer Nitro ED343CUR X0 34 Inch UWQHD (3440×1440) 21:9 Curved Gaming Monitor | 200Hz Refresh, 0.5ms Response | AMD FreeSync Premium | HDR10 | RGB Lighting | 2×HDMI 2.0, 2×DP 1.4, Audio Out, SpeakersView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell SE2225HM 21.5/54.6cm FHD, 100Hz Refresh, VA Panel, 5ms Response, Tilt Adjust, 3000:1 Contrast, 250 cd/m2, Ports: HDMI, DP 1.2, VGA, TÜV Rheinland 3-Star Eye Comfort, Ultra-Thin bezels MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
MSI PRO MP223 E2, 21.45 Inch (54.48 cm), Full HD 1920 x 1080, 100Hz, Black, Eye-Friendly Screen, Tilt-Adjustable, HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
MSI PRO MP2412, 23.8-inch, Wide View Panel, FHD 1920x1080, 100Hz, Black, Eye-Friendly Screen, VESA Mountable, Display Kit Support, Tilt Adjustable, HDMI 1.4b, DP 1.2a MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell SE2725HM 27/68.58 cm FHD Monitor, Ultra-Thin Bezels, 100Hz IPS Panel, 5 ms Response, Contrast 1000:1, Tilt Adjust, HDMI, VGA, Warranty 3 Years, Comfortview Plus, TÜV Rheinland 3-Star Eye ComfortView Details {{#product}} View Details {{/product}}
BenQ GW2786TC 27 IPS 100Hz Full HD Coding Monitor |USB-C(65W PD)| Daisy Chain| 99% sRGB| Coding Mode| Height Adjust|HDMI| DP| USB Hub| 2Wx2 Speakers| Eye Care| Noise Cancelling Microphone (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo L24i-4A, 24 inch (60.45cm), IPS, FHD 1920x1080, 100Hz, Cloud Grey, 1ms, FreeSync, 99% sRGB, 3Wx2 Speakers, HDMI 1.4, VGA, Tilt, Smart Display Customization Artery MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer SA322Q 31.5 Inch Full HD 1920x1080 IPS Ultra-Slim (7.2mm) Backlit LED Monitor I 75Hz Refresh I 1 MS VRB Response I AMD Free Sync I 1xHDMI 1xVGA I Stereo Speakers I Eye Care Features I WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
NXTGN Ryzen 5 Gaming PC Desktop PC | Ryzen 5 5500, RTX 3050 6GB, 32GB RAM, 1TB NVMe SSD | Windows 11 Pro | 5G WiFi, Bluetooth | Editing, Trading, Streaming, Office & Gaming ComputerView Details {{#product}} View Details {{/product}}
NXTGN Core I9 12th Generation Gaming/Editing/Trading Desktop PC (12900K CPU, Liquid Cooler with Display, 64GB DDR5 RAM, 1TB NVMe SSD, 4TB HDD, RTX 4060 8GB GPU, 5G WiFi& BT, Win11 Pro, 3 Yr WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
NXTGN Core i9 12th Generation Desktop PC (Core i9 12900K Processor, 64GB Ram, 500GB SSD, 4TB Hard Drive, 12GB Graphic Card, WiFi)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
ALKETRON Icecube T100 - Windows 11 Pro Gaming Desktop Pc - I9 Intel Core 14Th Gen with UHD770 Integrated Graphics(Ready to Use DDR5 CPU Tower Box Piece - Upgrade Plus Edition), BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS ROG Strix G22CH 2024, 20 Crore, Intel® Core™ i7-14700F 14th Gen, Gaming Desktop (16GB/1TB SSD/12GB NVIDIA GeForce RTX 4070 Graphics/Windows 11/Extreme Dark Gray/8.40Kg), G22CH-71470F004WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
NXTGN Core I9 12th Generation Gaming/Editing/Trading Desktop PC (12900K CPU, Liquid Cooler with Display, 64GB DDR5 RAM, 1TB NVMe SSD, 4TB HDD, RTX 4060 8GB GPU, 5G WiFi& BT, Win11 Pro, 3 Yr WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS T500,13th Gen,Intel Core i5-13420H,Gaming Tower(RTX 3050-6GB/16GB RAM/1TB SSD/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/with Gaming RGB Keyboard & Mouse(USB)/ Gray/5.9 Kg)T500MV-13420H022WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Selligion Praho 2.1 Mini PC | 11th Gen N5105 | Intel Quad Core Processor Upto 2.9Ghz | 2 HDMI 60Hz 4K 3 Screen Display, 8GB LPDDR4 RAM,128GB SSD, Linux OSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Compact Tiny Mini PC PN41 (Barebone) with 11th Gen Intel Celeron N4500 Processor (Without RAM, SSD & Windows) fanless, USB Power Delivery, 2.5G LAN, WiFi 6 USB 3.2 Type C, Bluetooth 5.0, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
SKULLSAINTS Agni Mini PC – Vibrant LCD Screen, M.2 SSD, Mini Tower with RGB Lights, WiFi 6, 4K UHD, Dual LAN for Home and Office (13th Gen N150, 512, GB, 16, GB)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
SKULLSAINTS Ash Mini PC – 13th Gen Twin Lake N150, 16GB LPDDR5, Triple Display (HDMI/DP), M.2 NVMe, WiFi 5, Bluetooth 5.2, USB 3.2, Ultra-Compact (13th Gen N150, 512, GB, Windows 11 Pro, 16, GB)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
SKULLSAINTS Rudra Mini PC, 13th Gen N150, WiFi 6, BT5.2, HDMI 4K@60Hz 3 Screen Display, Dual Ethernet Ports, Win 11 Pro (Twin Lake N150, 512, GB, 16, GB)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
SKULLSAINTS CoreX Mini PC Powered by Ryzen Series, Triple Display Support, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Compact Design, Metal Body (Ryzen 9 5900HX, 16GB DDR4 + 512GB M.2 NVME, Win 11 Pro, Silver)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
G1 Thin Client PC - Microsoft RD Thin Client | with WiFi, Quad core CPU, 2 Gb Ram | H.264/AVC 444 Technology Gives High Performance Without Lagging …View Details {{#product}} View Details {{/product}}
