Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Best smart TV deals on LG, Sony and more

Shop top Smart TV deals from brands like Samsung, LG, Sony, Xiaomi, and more during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025.

Amit Rahi
Published4 Oct 2025, 10:00 AM IST
Upgrade your home entertainment with Amazon Sale Smart TV offers.
Smart TVs have become more affordable in India after the GST rate on TVs was reduced from 28% to 18%, bringing down prices by nearly 8–10% across popular brands like Samsung, Sony, LG, and Xiaomi. With Amazon’s Great Indian Festival 2025 adding extra discounts on top of this tax cut, buyers can now grab premium 4K and OLED TVs at their lowest prices yet. From entry-level 32‑inch models to large-screen 65‑inch options, here are the best smart TV deals you should not miss.

Our PicksFAQs

Our Picks

Top deals

Samsung TVs at 55% off in Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Samsung TVs are known for their vibrant displays, sleek designs, and innovative smart features. They offer a premium viewing experience across entertainment, sports, and gaming with rich visuals and clear sound.

In the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, Samsung TVs are available at up to 55% off, making them an excellent choice for those seeking quality and cutting edge technology at a great price.

LG TVs at 57% off in Amazon Sale

LG TVs bring advanced display technology with OLED and NanoCell panels, ensuring stunning picture quality and deep contrasts. They are also loaded with AI powered features and reliable smart performance.

Now available with up to 57% off in the Amazon Sale, LG TVs combine style and innovation, making them a solid pick for buyers who value immersive entertainment without overspending.

Sony TVs at 54% off in Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Sony TVs deliver outstanding picture clarity and realistic colour reproduction with advanced display engines. They are crafted for cinema like experiences at home with superior audio and video quality.

With discounts of up to 54% in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, Sony TVs bring premium entertainment within reach, offering buyers both prestige and performance in one package.

TCL TVs at 75% off in Amazon Sale

TCL TVs are gaining popularity with their excellent mix of affordability and features, including QLED panels, Dolby Vision, and Android TV integration. They provide a user friendly smart experience.

During the Amazon Sale, TCL TVs are available at up to 75% off, making them a budget friendly yet feature packed option for families and individuals looking to upgrade to a larger screen.

Vu TVs at 47% off in Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Vu TVs deliver dependable performance with sharp visuals and good sound quality, often at much lower prices than other premium brands. They are a trusted option in affordable entertainment.

At discounts of up to 47% in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, Vu TVs offer exceptional value, enabling buyers to enjoy advanced features without stretching their budget.

Hisense TVs at 78% off in Amazon Sale

Hisense TVs provide high resolution visuals, smart TV features, and robust build quality at competitive prices. They are ideal for buyers looking for big screens with great functionality.

Available at up to 78% off in the Amazon Sale, Hisense TVs stand out as one of the best bargains, combining impressive specifications with massive savings for a complete home entertainment solution.

FAQs

Are Smart TVs available in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025?

Yes, a wide range of Smart TVs are part of the sale, covering multiple sizes, resolutions, and price segments.

Which Smart TV brands are on offer in the sale?

Brands such as Samsung, LG, Sony, Xiaomi, and OnePlus are offering attractive deals on Smart TVs.

Do Smart TVs in this sale come with warranties?

Yes, most Smart TVs listed include brand warranties, ensuring reliable after-sales service and support.

Can I get extra savings on Smart TVs during the sale?

Yes, apart from discounts, you can use bank offers and exchange deals to save even more.

Are large-screen Smart TVs also included in the offers?

Yes, big-screen options like 65-inch and above are also part of the deals, perfect for immersive home theatre setups.

Read Next Story