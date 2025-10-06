Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Best smartwatch deals from Samsung, Amazfit and more

Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 43mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 RatingView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Amazfit Active 2 44mm AMOLED Smart Watch, Built in GPS, 10day Battery, 5ATM Water Resistant, for iOS & Android, Accurate Readings, 2000 Nits Bright, 160+ Sports Mode, Sleep Monitor, Black SiliconeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Noise Pulse Go Buzz Smart Watch with Advanced Bluetooth Calling, 1.69 TFT Display, SpO2, 100 Sports Mode with Auto Detection, Upto 7 Days Battery (2 Days with Heavy Calling) - Jet BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Boat Wave Call 3 Smartwatch 1.83” HD Display with Animated Watch Faces; BT Calling, Functional Crown, Multiple Sports Modes, IP68, HR, SpO2 Monitor, Smart Watches for Men & Women (Bold Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Lunar Discovery w/ 1.39 (3.5 cm) HD Display, Turn-by-Turn Navigation, DIY Watch Face Studio, Bluetooth Calling, Emergency SOS, QR Tray, Smart Watch for Men & Women(Active Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 47mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 RatingView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch6 LTE (44mm, Graphite, Compatible with Android only) | Introducing BP & ECG FeaturesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth (45 mm, Gray Titanium, Compatible with Android only)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch - 2025 Version, 47mm, Titanium Blue, LTE (CAD Version & Warranty) - Durable Titanium Casing, Cushion Design, Quick Button, AI-Powered Health MonitoringView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch8 Classic (46mm Bluetooth, Black) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Stainless Steel | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant IndexView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch8 Classic (46mm Bluetooth, Black) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Stainless Steel | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant IndexView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch8 (44mm, LTE, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant IndexView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Garmin Instinct 2X Solar, Large Rugged GPS Smartwatch, Built-in Sports Apps and Health Monitoring, Solar Charging and Ultratough Design Features, GraphiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Garmin Vivoactive 5, Health and Fitness GPS Smartwatch, AMOLED Display, Up to 11 Days of Battery |Slate Aluminum Bezel with Black Case and Silicone BandView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Garmin Venu 3 Slate Stainless Steel Smart Watch Bezel with Black CaseView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Garmin Instinct 2, Graphite Smartwatch, Built-in Sports Apps and Health Monitoring, Ultratough Design Features, GraphiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Garmin Fenix 8, 51mm Premium Multisport GPS Smartwatch,AMOLED Touch Screen,Advanced Health and Training Features,Built in LED Flashlight,Adventure Watch with up to 29 Days Battery Life,Slate GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Garmin® Forerunner® 570, 42mm, Advanced GPS Running and Triathlon Smartwatch, AMOLED Display, Training and Recovery Features, Slate Gray Aluminum with Translucent Black/Black BandView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Active Edge 46mm Smartwatch, AI Health Coach for Gym, Outdoor Activity & Exercise, Ultra Long 16 Days Battery, 10ATM Water Resistance, Stylish Rugged Design, Android/iOS, GPS (Mint Green)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Active 2 Premium 44mm Smart Watch, Sapphire Glass Display, Free Silicon Strap in Box, Built in GPS, 10day Battery, 5ATM, for iOS & Android, 2000 Nits Bright, 160+ Sports Mode, Black LeatherView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97 AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97 AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, StoneView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Balance 46mm AMOLED Smart Watch, Body Composition, 14 Days Battery, Dual-Band GPS, BT Calling, VO2 Max, Aluminium Alloy Frame, Temperature Sensor, Train Smarter with AI Zepp Coach, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Pop 3S Smart Watch with 1.96 AMOLED Display, BT Calling, SpO2, 12-Day Battery Life, 304 Stainless Steel, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes, 24H HR Monitor, Music Control (Metallic Sliver)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Bip 5 Smart Watch with 1.91Ultra Large Screen, Bluetooth Calling, Alexa Built-in, GPS Tracking, 10-Day Battery Life, Health Fitness Tracker with Heart Rate, Blood Oxygen Monitoring (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Pulse 2 Max 1.85 Display, Bluetooth Calling Smart Watch, 10 Days Battery, 550 NITS Brightness, Smart DND, 100 Sports Modes, Smartwatch for Men and Women (Jet Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Twist Round dial Smart Watch with Bluetooth Calling, 1.38 TFT Display, up-to 7 Days Battery, 100+ Watch Faces, IP68, Heart Rate Monitor, Sleep Tracking (Jet Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Pulse Go Buzz Smart Watch with Advanced Bluetooth Calling, 1.69 TFT Display, SpO2, 100 Sports Mode with Auto Detection, Upto 7 Days Battery (2 Days with Heavy Calling) - Rose PinkView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Twist Round dial Smart Watch with Bluetooth Calling, 1.38 TFT Display, up-to 7 Days Battery, 100+ Watch Faces, IP68, Heart Rate Monitor, Sleep Tracking (Midnight Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Quad Call 1.81 Display, Bluetooth Calling Smart Watch, AI Voice Assistance, 160+Hrs Battery Life, Metallic Build, in-Built Games, 100 Sports Modes, 100+ Watch Faces (Rose Pink)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Vortex Plus 1.46 AMOLED Display, AoD, BT Calling, Sleek Metal Finish, 7 Days Battery Life, All New OS with 100+ Watch Faces & Health Suite (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Storm Call 3 w/TBT Navigation, Daily Activity Tracker, DIY Watch Face Studio,700+ Active Modes, 1.83 (4.6 cm) HD Display Fitness Smart Watch for Men & Women(Active Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Lunar Discovery w/ 1.39 (3.5 cm) HD Display, Turn-by-Turn Navigation, DIY Watch Face Studio, Bluetooth Calling, Emergency SOS, QR Tray, Smart Watch for Men & Women(Black Metal)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Lunar Discovery w/ 1.39 (3.5 cm) HD Display, Turn-by-Turn Navigation, DIY Watch Face Studio, Bluetooth Calling, Emergency SOS, QR Tray, Smart Watch for Men & Women(Brown)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt New Launch Ultima Prime smartwatch with 1.43” AMOLED Display, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown,100+ Sports Modes, Watch Face Studio (Onyx Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt New Launch Storm Infinity Max, 20 Days Maximum Battery, Biggest Battery Capacity Ever! 2.01 (5.1cm) Display, Functional Crown, AI Nudges, BT Calling, Smart Watch for Men & Women (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Lunar Discovery w/ 1.39 (3.5 cm) HD Display, Turn-by-Turn Navigation, DIY Watch Face Studio, Bluetooth Calling, Emergency SOS, QR Tray, Smart Watch for Men & Women(Mint Green)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Enigma Gem Womens Luxury Smart Watch w/ 1.19” (3.02cm) AMOLED Display, Emergency SOS Live Location Sharing, Watch Face Studio, QR Tray, BT Calling, 700+ Active Mode, HR & SpO2 (Rose Gold)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}