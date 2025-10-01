Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Top Wi-Fi routers from TP-Link, ASUS, D-Link, Netgear and more

ASUS Blue Cave AC2600 Dual-Band Wireless Router for Smart Homes, Featuring Intel WiFi Technology and AiProtection Network Security Powered by Trend Micro, Compatible with AlexaView Details {{#product}} View Details {{/product}}
TP-Link TL-MR100 300Mbps 2.4GHz Wireless N 4G LTE, Wi-Fi N300, Plug and Play, Parental Controls, Guest Network, with Micro SIM Card Slot, WiFi Router, Black
TP-Link Next-Gen Wi-Fi 6 AX3000 Mbps Gigabit Dual Band Smart Wireless Router, OneMesh Supported, Dual-Core CPU,HomeShield, Ideal for Gaming Xbox/PS4/Steam, Plug and Play (Archer AX53), Black
D-Link DIR-825 |High Speed 1200Mbps Dual Band Wi-Fi Router| Gigabit Ethernet Ports | High-Gain Antennas | Easy Setup |MTCTE Certified
Tenda AC10 AC1200 Wireless Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router, MU-MIMO, 4 Gigabit Ports, 867Mbps/5 GHz+ 300Mbps /2.4GHz, Support VPN Server, WiFi Schedule, (Black, Not a Modem)
ASUS RT-AX53U (AX1800) Dual Band WiFi 6 Extendable Router, USB, Subscription-Free Network Security, Instant Guard, Parental Control, Built-in VPN, AiMesh Compatible, Gaming & Streaming, Smart Home
ASUS ROG Rapture GT-AX6000 Dual-Band WiFi 6 Extendable Gaming Router, Dual 2.5G Ports, Triple-level Game Acceleration, Mobile Game Mode, Aura RGB, Subscription-free Network Security, AiMesh Compatible
ASUS ZenWiFi XT8 AX6600 Tri-Band WiFi 6 Mesh Router, Covearge up to 5500 sq ft, Subscription-Free Network Security, Advanced Parental Controls, 4G & 5G Mobile Tethering, VPN, 2.5G Port (Black)
ASUS ZenWiFi AX (XT8) Router Black - AX6600 Whole-Home Tri-Band Mesh WiFi 6 System, Coverage up to 2,750 Sq. ft. or 4+ Rooms, 6.6Gbps WiFi, 3 SSIDs, Life-time Free Network Security & Parental Control (ZenWiFi AX (XT8) BLACK)
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro Tri-Band WiFi 6 Extendable Gaming Router, 10G & 2.5G Ports, ASUS RangeBoost Plus, Triple-Level Game Acceleration, Subscription-Free Network Security, AiMesh Compatible
ASUS ZenWiFi XT8 AX6600 Tri-Band WiFi 6 Mesh Router, Covearge up to 5500 sq ft, Subscription-Free Network Security, Advanced Parental Controls, 4G & 5G Mobile Tethering, VPN, 2.5G Port (Black)
ASUS RT-AX86U Pro (AX5700) Dual Band WiFi 6 Extendable Gaming Router, 2.5G Port, Gaming Port, Mobile Game Mode, Port Forwarding, Subscription-Free Network Security, VPN, AiMesh Compatible
ASUS RT-AC53 AC750 Dual Band WiFi Router (Black) with high Power Design, VPN Server and time scheduling, Dual_Band (750 megabits_per_Second)
TP-Link WiFi 6 AX1500 Mbps Archer AX10,Smart WiFi,Triple-Core CPU, Gigabit, Dual-Band OFDMA, MU-MIMO, Compatible with Alexa, Wireless Router,Black
TP-Link Archer AC1200 Archer C6 Wi-Fi Speed Up to 867 Mbps/5 GHz + 400Mbps/2.4 GHz, 5 Gigabit Ports, 4 External Antennas, MU-MIMO, Dual Band, WiFi Coverage with Access Point Mode, Black
TP-link N300 WiFi Wireless Router TL-WR845N | 300Mbps Wi-Fi Speed | Three 5dBi high gain Antennas | IPv6 Compatible | AP/RE/WISP Mode | Parental Control | Guest Network
TP-Link Archer C24 AC750 Mbps Dual-Band, WiFi Wireless Router | Multi Mode | 4 Antennas | Ipv6 Supported | Parental Controls | Guest Network | Smooth HD Streaming, White
TP-Link Archer AX73 AX5400 Dual Band Gigabit Wireless WiFi Wi-Fi 6 Router | 8K Streaming | MU-MIMO OFDMA | USB Sharing | Connect 200+Devices | 1.5 GHz Triple-Core CPU | Beamforming
TP-Link TL-WR850N N300 Wi-Fi Router | 300 Mbps Wireless Speed | 2.4GHz Single Band | Easy Setup | IPv6 Support | Parental Controls | Guest Network | Ideal for Home & Small Office
TP-Link AC750 Dual Band Wireless Cable Router, 4 10/100 LAN + 10/100 WAN Ports, Support Guest Network and Parental Control, 750Mbps Speed Wi-Fi, 3 Antennas (Archer C20) Blue, 5 GHz
NETGEAR Orbi Pro Tri-Band Mesh WiFi System (SRK60)-Router & Satellite|Covers up to 5,000 sq. ft, 2 Pack, 3Gbps Speed|Router & 1 Satellite |7 Ethernet Ports Give Fast Connection to Wired Devices
NETGEAR Wireless Access Point (WAX220) - WiFi 6 Dual-Band AX4200 Speed | 1 x 1G Ethernet PoE+ Port | Up to 256 Devices | 802.11ax | WPA3 Security | MU-MIMO | Power Adapter Not Included
NETGEAR Orbi Tri-Band Mesh AX5400 Upto 5.4Gbps System (RBK763S) – Router with 2 Satellite| Coverage up to 7,500 sq. ft|75 Devices|Netgear Armor All in one Internet Security, 1 Year Subscription.
NETGEAR Orbi Tri-Band WiFi 6 Mesh System (RBK863SB) – Router with 2 Satellite Extenders, Coverage up to 8,000 sq. ft, 100 Devices, 10 Gig Internet Port, 1 Year Armor Subscription, AX6000(Up to 6Gbps)
NETGEAR Nighthawk AC1750 Dual Band Smart Wi-Fi Gigabit Router (R6700-100NAS)
D-Link AC1200 DIR-811 Dual Band Wi-Fi Speed Up to 867 Mbps/5 GHz + 300 Mbps/2.4 GHz, 2 Fast Ethernet Ports, 2 External Antennas and WiFi Coverage with Access Point Mode, WPS Protected, White
D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified
D-Link G403C |N300 4G Smart Router | Works with Google Assistant and Alexa|High-Speed, Flexible Mobile Broadband
D-Link M30 |WiFi 6 Speed 3000 Mbps |Covers Upto 2800 Sq. Ft.|Dual Band |Gigabit Port|AI Powered Mesh Router |High-Performance |360 Degree Spherical Coverage|MTCTE Certified
D-Link M15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps | Pack of 2 - Covers Upto 4000 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port |AI Powered Mesh Router |Seamless Whole Home |MTCTE Certified
D-Link DIR-615 Wi-fi Ethernet-N300 Single_band 300Mbps Router, Mobile App Support, Router | AP | Repeater | Client Modes(Black)
D-Link R04 N300 Eagle PRO AI Advance Parental Control Router with Voice Control Assistant (Alexa & Goggle Assistant) - Wi-Fi, Ethernet (Single_Band, 300 megabits_per_Second)
Tenda AC5 V3 AC1200 Wireless Dual Band WiFi Router, Speed Up to 867Mbps/5GHz + 300Mbps/2.4GHz, IPV6, Parental Control, Support Guest Network, 4*6dBi Externe Antennen (White)
Tenda AC8 AC1200 Dual-Band MU-MIMO Wireless Gigabit Router, Wi-Fi Speed up to 867Mbps/5G + 300Mbps/2.4G, 4 Gigabit Ports, Parental Control, Guest Wi-Fi, IPV6 (Not a Modem, Black)
Tenda N301 Wireless-N300 Easy Setup Router (White, Not a Modem) - RJ45 (single_band, 100 megabits_per_second)
Tenda F3 300Mbps Wi-Fi Router, Easy Setup, WPS Button, Parental Control, Bandwidth Control, Wi-Fi Schedule, with 3 * 5dBi High Power External Antennas (White, N300 F3)
Tenda RX2 Pro WiF
Tenda W18E AC1200 Gigabit Enterprise Wireless Router, 300 Square Meters, 867Mbps/300Mbps, 50 Users, Gigabit Port, 4xAntenna, Remote Domain Maintenance (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
