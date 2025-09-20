Subscribe

Amazon Great Indian Festival Sale countdown: Only a few days left for top offers on monitors, printers and desktops

Amazon Great Indian Festival Sale is coming soon, and we have curated the best deals on monitors, printers, and desktops that you can take advantage of.

Boudhaditya Sanyal
Published20 Sep 2025, 11:00 AM IST
Amazon Great Indian Festival has attractive deals on monitors, printers, and desktops.
Amazon Great Indian Festival has attractive deals on monitors, printers, and desktops.

The countdown is on! The Amazon Great Indian Festival Sale kicks off on September 23, with Prime members getting a full 24-hour early access to grab the hottest deals first. This year’s sale promises big discounts on monitors, printers, desktops, and other work-from-home essentials, making it the perfect time to upgrade your setup without overspending.

Our PicksFAQs

Our Picks

Expect price drops, exchange offers, no-cost EMIs, and bundled bank deals across top brands. Whether you’re a gamer, a student, or just need a reliable home office refresh, this sale is one you don’t want to miss.

Top deals on monitors, printers, and desktops during the upcoming Amazon sale

Get big discounts on monitors across budgets during the Great Indian Festival Sale

Looking to upgrade your screen? The Amazon Great Indian Festival brings massive discounts on monitors for every budget. Grab gaming monitors with high refresh rates and low latency, entry-level monitors perfect for students or casual users, and productivity-focused displays with better colour accuracy and bigger screen real estate for work setups. Expect deals from top brands and extra savings through bank offers and no-cost EMI options.

Here are the top models to choose from during Amazon Great Indian Festival sale:

Want a new printer? Check out these deals from the Amazon Great Indian Festival Sale

Need a new printer? The Amazon Great Indian Festival Sale is the perfect time to buy. Expect deep discounts on Canon, HP, Brother, and more. Whether you need a compact inkjet for home, a fast laser printer for office work, or an all-in-one for scanning and copying. With exchange offers, cashback deals, and no-cost EMI options, you can upgrade your printing setup at a fraction of the usual price this festive season.

Top deals on printers during the Amazon sale 2025

Desktops can be a good bet during the Amazon Great Indian Festival Sale: Here are the top options

The Amazon Great Indian Festival Sale is the right time to pick up a new desktop PC. Look for entry-level PCs that are perfect for students and basic home use, gaming PCs with powerful GPUs and fast processors for smooth play, and professional desktops built for creators and office productivity. Expect price cuts on top brands, bundle offers with monitors and accessories, and easy financing options to build the perfect setup this festive season.

Best deals on desktop during the Amazon Sale 2025

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Business NewsGadgets And AppliancesAmazon Great Indian Festival Sale countdown: Only a few days left for top offers on monitors, printers and desktops

FAQs

Which monitor is best for gaming during the sale?

Look for 144Hz or higher refresh rate monitors with low latency and adaptive sync. Brands like LG, Samsung, and Acer often have big discounts on gaming models.

Are budget monitors worth buying under ₹10,000?

Yes, for basic use. Entry-level monitors handle browsing, streaming, and office work well. Just ensure they have at least Full HD resolution and HDMI ports for wider compatibility.

Which printer is best for home use?

Inkjet all-in-one printers from Canon or HP are ideal. They print colour documents and photos, are compact, and affordable to run with refillable ink tank options available.

Can I get a reliable printer under ₹10,000?

Yes, HP DeskJet, Canon Pixma, and Brother DCP series often fall under this range during festive sales, giving wireless printing and scanning for students and small offices.

Should I buy a prebuilt desktop or build my own?

If you want convenience and warranty support, go prebuilt. If you’re gaming or need customization, DIY builds offer better performance per rupee and upgrade flexibility.

What specs should I look for in a professional PC?

Aim for Intel i5/i7 or Ryzen 5/7, at least 16GB RAM, SSD storage, and a reliable PSU. These specs handle editing, multitasking, and office productivity with ease.

Read Next Story