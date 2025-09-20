Amazon Great Indian Festival Sale countdown: Only a few days left for top offers on monitors, printers and desktops

Lenovo L27i-4A, 27 inch (68.5cm), IPS, FHD 1920x1080, 100Hz, Cloud Grey, 1ms, FreeSync, 99% sRGB, 3Wx2 Speakers, Smart Display Customization Artery, 2X HDMI 1.4, VGA, Tilt MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell 24 inch P2425H Monitor IPS FHD|100Hz| 99% sRGB | 250 cd/m2 (Typical) 5ms| 1500:1 Contrast Ratio| 5X USB 3.2 Gen1 1x HDMI 1.4 1xDP 1xVGA| Height Tilt Swivel Pivot |USB-C Downstream | Flicker Free
HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer – 30 Ppm Speed, High Capacity Ink Tank, Wireless, Ideal for Home & Office Printing, Magenta
Canon PIXMA MegaTank G3770 BK All-in-one WiFi Inktank Colour Printer with 2 Years Standard Warranty
HP All-in-One, Intel N200 (8GB DDR5, 512GB SSD) 21.45 (54.5 Cm), FHD, Win11, White, 4.17 Kg, Intel UHD Graphics, 720P HD Camera W/Privacy Shutter, Dual Speakers, Dg0154In
NXTGN Core I9 12th Generation Gaming/Editing/Trading Desktop PC (12900K CPU, Liquid Cooler with Display, 64GB DDR5 RAM, 1TB NVMe SSD, 4TB HDD, RTX 4060 8GB GPU, 5G WiFi& BT, Win11 Pro, 3 Yr Warranty
LG 29WQ500 (29 inch) UltraWide FHD (2560 x 1080) IPS Monitor with AMD FreeSync™, 100Hz, 1ms, HDR10, OnScreen Control & Dual Controller, 3-Side Virtually Borderless, Dynamic Action Sync - Black
Acer Nitro Vg271U M3 27 Inch IPS Wqhd 2560X1440 Pixels Gaming Backlight Led LCD Monitor|180Hz Refresh Rate|0.5 Ms Response|Dci-P3 95%,Hdr10 Support|2X Hdmi,1X Dp|Eye Care|Stereo Speakers,Black
Dell P2725H 27 Inch FHD IPS Monitor, Anti-Glare, 99% SRGB, 100Hz, 5Ms (Fast), Ports: HDMI(1), DP 1.2, VGA, 3X USB 3.2 Gen1 (A), USB 3.2 Gen1 Type-C [15W PD] | Height Tilt Swivel Pivot
Samsung 27 (68.5cm) Odyssey G5 Fast IPS 2K Gaming Monitor|QHD 2560 x 1440|180 Hz|1ms|350nits|HDR 400|AMD FreeSync|Ports-DP,HDMI,Headphone|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|LS27DG502EWXXL|Black
LG Ultragear™ 32GS60QC (32 inch) QHD 1000R Curved Gaming Monitor (2560 x 1440) with 180Hz, 1ms, AMD FreeSync™, HDR10, VESA Certified, HDMIx2 DisplayPort, 3-Side virtually Borderless - Black
BenQ EW2790U 27" 4K UHD 3840x2160 Entertainment Monitor with 95% P3| AI Contrast| 5Wx2 treVolo Speakers| USB Type-C (65W PD)| 3xHDMI|USB Hub| Ergonomic Design|Display Pilot 2| Eye-Care (White)
MSI Modern MD271UL, 27 Inch (68.58 cm), IPS Panel, 4K UHD 3840 x 2160, Silver, Eye-Friendly Screen, 99% DCI-P3/139% SRGB, 2X HDMI 2.0b, DP 1.2a, USB Type-C 65W PD Monitor
HP Laserjet Tank MFP 2606sdw, Wireless, Print, Copy, Scan, 40-Sheet ADF, Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, Bluetooth LE, Up to 22 ppm, 250-sheet Input Tray, 1-Year Warranty, Black and White, 381U2A
Brother DCP-L2640DW New Launch Auto Duplex Laser Printers, 34 PPM, Print Scan Copy, LCD Display, ADF, 256MB Memory(WiFi Direct LAN USB), 250 Sheet Tray, 2 in 1 (ID) Copy Button,Free Installation,Black
Epson Ecotank L3260 A4 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Colour Printer, Black
HP Smart Tank 790 All-in-One Auto Duplex WiFi Colour Printer with ADF and FAX, Print, Scan & Cope for Office, Multicolor
HP Smart Tank 720 All-in-One Auto Duplex WiFi Colour Printer, Print, Scan & Copy for Office, White
Brother Ink Tank DCP-T730DW (New Launch) WIFI Auto Duplex Color Multifunction Printer (Print Scan Copy), ADF, Print Upto 15K Pages Black & 5K in Color Each for(CMY), Extra Black Ink, Free Installation
Lenovo IdeaCentre 3 Tower Intel Core i7 13620H (16GB RAM/1TB SSD/Windows 11/ Microsoft 365 Basic + Office Home 2024/WiFi 6/Bluetooth 5.2/USB Calliope Keyboard & Mouse/Cloud Grey), 90XW0051IN
Apple 2024 Mac Mini Desktop Computer with M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 16GB Unified Memory, 256GB SSD Storage, Gigabit Ethernet. Works with iPhone/iPad
Lenovo A100 All in one Intel® N100 23.8 FHD (1920x1080) 3-Side Edgeless All-in-One Desktop (8GB/512GB SSD/Win11/MS Office 2024/5MP Camera/USB Calliope Keyboard & Mouse) F0J6005FIN
Lenovo IdeaCentre AIO Intel Core i7 13620H 27 QHD IPS 3-Side Edgeless All-in-One Desktop (32GB/1TB SSD/Win11/Office 21/5.0MP+IR Camera/3Wx2 Harman Speakers/Wireless EOS Keyboard & Mouse), F0HM0067IN
NXTGN Core I9 12th Generation Gaming/Editing/Trading Desktop PC (12900K CPU, Liquid Cooler with Display, 128GB DDR5 RAM, 1TB NVMe SSD, 4TB HDD, RTX 4060ti 16GB GPU, 5G WiFi, Win11 Pro, 3 Yr Warranty
ALKETRON Icecube T100 - Windows 11 Pro Gaming Desktop Pc - I9 Intel Core 14Th Gen with UHD770 Integrated Graphics(Ready to Use DDR5 CPU Tower Box Piece - Upgrade Plus Edition), Black
NXTGN XP4 Core i9 14900K 14th Gen Gaming PC | RTX 5060 Ti 16GB | 64GB DDR5 | 1TB NVMe + 4TB HDD | LCD ARGB Liquid Cooler | Z790 WiFi BT | Win11 Pro | Trading, Editing, Streaming, AI & LLM Desktop PC
