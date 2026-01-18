Amazon Sale 2026: Unmissable deals on Smart TVs from Samsung, LG, Xiaomi and more

Subscribe

Amazon Great Indian Festival Sale 2026: Unmissable deals on Smart TVs from Samsung, LG, Xiaomi and more

Published18 Jan 2026, 09:01 AM IST
Popular smart TV brands come together with compelling offers this season.

By Amit Rahi

Smart TVs have become central to home entertainment, blending streaming, gaming and everyday viewing into one screen. Brands like Samsung, LG, TCL, Xiaomi, VW and Acer offer a wide range of models that cater to different budgets, room sizes and viewing preferences.

During this sale period, buyers can explore options across HD, Full HD and 4K smart TVs, with features such as smart OS platforms, voice control and multiple connectivity options. It is a good opportunity to upgrade older televisions or invest in a larger screen for family entertainment.

Top deals

Samsung smart TVs are available at up to 65% off during Amazon Sale 2026

Samsung Smart TVs are known for vibrant picture quality, reliable panels, and smooth smart features that suit everyday viewing. They work well for streaming, sports, and casual gaming, making them a popular choice across households.

During the Amazon Day Sale 2026, Samsung Smart TVs become more appealing with attractive pricing, giving buyers a chance to upgrade their living room experience with a trusted and well-established brand.

LG smart TVs are up to 46% off during Amazon Sale 2026

LG Smart TVs focus on colour accuracy, wide viewing angles, and intuitive web based smart interfaces. They are suitable for movie lovers and families who value consistent performance across different content types.

With offers available in the Amazon Great Republic Day Sale 2026, LG Smart TVs present a strong option for users seeking dependable visuals, smooth navigation, and long term reliability at more accessible prices.

TCL TVs are up to 62% off during Amazon Great Freedom Festival Sale 2026

TCL Smart TVs are recognised for delivering large screen experiences and modern features at competitive prices. They are well suited for users looking for value driven entertainment without compromising on screen size.

As part of the Amazon Sale 2026, TCL Smart TVs offer an opportunity to enjoy immersive viewing, smart connectivity, and contemporary designs while staying within a reasonable budget.

Grab up to 48% off on Xiaomi TVs during the Amazon Sale 2026

Xiaomi Smart TVs stand out for their feature rich software, slim designs, and strong ecosystem support. They cater well to streaming focused users and smart home enthusiasts.

During the Amazon Great Republic Day Sale 2026, Xiaomi Smart TVs become even more compelling, combining modern smart features and solid display performance with pricing that appeals to value conscious buyers.

Acer smart TVs are up to 63% off during the Amazon Great Freedom Festival Sale 2026

Acer Smart TVs bring clean designs, balanced performance, and practical smart features that support everyday entertainment needs. They are a good fit for users who prefer minimal setup and easy operation.

Available as part of the Amazon Sale 2026, Acer Smart TVs provide a sensible upgrade option, combining trusted brand support with competitive pricing for modern home viewing.

VW smart TVs are up to 60% off during the Amazon Sale 2026

VW Smart TVs target budget friendly entertainment with simple interfaces and essential smart functions. They are suitable for secondary rooms or users seeking straightforward viewing solutions.

With deals running in the Amazon Great Republic Day Sale 2026, VW Smart TVs offer an affordable way to access larger screens and smart features without stretching overall spending.

FAQs

Which brands are included in this Amazon Sale 2026 smart TV deals?

The article covers smart TVs from Samsung, LG, TCL, Xiaomi, VW and Acer.

Are these smart TVs suitable for streaming platforms?

Yes, most models support popular streaming apps through built-in smart operating systems.

Do budget smart TVs offer good picture quality?

Many budget-friendly models deliver solid picture quality for daily viewing, especially in well-lit rooms.

Is wall mounting supported on these smart TVs?

Most smart TVs support standard wall mounts, though brackets may need to be purchased separately.

Who should consider upgrading their smart TV now?

Users with older televisions or those wanting larger screens and smart features can benefit from upgrading during this sale.

