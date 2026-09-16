Subscribe
Editorial independence is core to our work. Some links may earn us a commission, without influencing our opinions.

Back to college soon? Amazon has offers on laptops, tablets and other gadgets

Amazon Back to Campus Sale brings offers on laptops, tablets, headphones, smartwatches and printers, giving students several gadgets to shop for.

Published16 Sep 2026, 03:17 PM IST
Amazon’s Back to Campus Sale has deals across gadgets students use every day.
Amazon’s Back to Campus Sale has deals across gadgets students use every day.
AI Quick Read

By Amit Rahi

For the past seven years, I have tracked consumer tech through constant shifts in hardware, platforms, and the way people actually use devices. Covering everything from budget gear to flagship hardware, I focus on what readers need to know, not on buzzwords or launch cycle hype. My expertise spans gaming laptops and chairs, high-performance PCs, gaming monitors, printers, smartwatches, earphones, headphones, Bluetooth speakers, tablets, and more, with a particular emphasis on how these products hold up in daily use. Reviews, explainers, buying guides, and news pieces all share the same goal: giving readers enough detail to make confident decisions without wading through fluff. Away from deadlines, I spend a lot of time gaming and watching films and anime, which naturally filters back into the work. Performance, comfort, display quality, and sound are judged the way players and viewers experience them, not just by lab numbers, which keeps my coverage grounded in real scenarios rather than just benchmarks.

Read moreRead less

Amazon’s Back to Campus Sale is bringing discounts of up to 70% on a range of gadgets that can come in handy for college and university life. The sale covers laptops, tablets, headphones, smartwatches and printers, with offers across different price segments.

Our PicksFAQs

Our Picks

Research-Backed Choices

Every product we recommend is chosen through a combination of Primary Research and Secondary Research.

If you are planning to upgrade a device before heading back to campus, this could be a useful time to compare prices across categories. I have rounded up some of the notable deals from the sale to help you see which gadgets are currently available at lower prices.

Get up to 40% off on laptops for college and everyday work

If you are looking for a new laptop for college, the Back to Campus Sale has discounts of up to 40% on select models. There are options across different price ranges, whether you need one for assignments and presentations or something more capable for heavier work.

Save up to 50% on tablets for classes, notes and entertainment

Tablets can be useful for students who want something lighter than a laptop for reading, taking notes and attending online classes. Amazon is offering discounts of up to 50% on select tablets, with options across different screen sizes and price segments.

Check out discounts of up to 60% on popular headphones

A good pair of headphones can be useful on campus, from online lectures and calls to listening to music on your commute. The sale brings discounts of up to 60% on select headphones, including options with features such as active noise cancellation.

Get up to 80% off on smartwatches with useful health features

Smartwatches are also part of the Back to Campus offers, with discounts of up to 80% on select models. Along with notifications and calling, many of these watches offer fitness tracking and other features that can help you keep an eye on daily activity.

Save up to 45% on printers for assignments and projects

If you regularly need to print assignments, project reports or study material, having a printer at home can be convenient. Amazon is offering discounts of up to 45% on select printers, including models aimed at everyday home and student use.

Similar articles for you

Our list of 5 laptops for coders stepping into 2026

Recently launched laptops to check out: New arrivals from Dell, Lenovo, Acer and more

These AI PC laptops will boost your productivity manifold; December 2025 edition

Sleek design doesn’t mean weak performance anymore! Check out these top thin and lightweight laptops

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
HomeGadgets And AppliancesBack to college soon? Amazon has offers on laptops, tablets and other gadgets

FAQs

What is the Amazon Back to Campus Sale?

Amazon’s Back to Campus Sale features offers across gadgets and college essentials, including laptops, tablets, headphones, smartwatches and printers.

How much discount can I get during the Amazon Back to Campus Sale?

Discounts vary by category and product. The sale page advertises offers of up to 80% on eligible school and college essentials, while individual products can have different discounts.

Which gadgets are included in the Amazon Back to Campus Sale?

The sale covers several electronics categories, including laptops, tablets, headphones, smartwatches and printers, along with other school and college essentials.

Are there additional offers apart from the product discount?

Some eligible products can come with additional savings through bank offers, exchange deals, coupons or EMI options. These benefits vary by product and payment method.

Should I check the final price before buying a product?

Yes. The displayed discount is not necessarily the final effective price because coupons, bank offers and exchange benefits can have separate eligibility conditions. Check the product page and payment options before placing the order.

Read Next Story