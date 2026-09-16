Back to college soon? Amazon has offers on laptops, tablets and other gadgets

HP 15 (i5 14th Gen), Intel Core 5, 16GB RAM (Upgradeable), 512GB SSD, FHD, Anti-Glare, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr), Office24, Silver,1.59kg, fd0682tu, FHD Camera w/Shutter, Backlit LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Dell 15 SmartChoice (Previously Inspiron), Intel 13th Gen Core i5-1334U, 16GB, 1TB SSD, FHD,15.6/39.62cm, Win 11, MSO24, Silver, 1.62kg, [Dell 15], 12 Month McAfee, Backlit KB, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Acer Smartchoice Aspire One, AMD Ryzen 3-7320U, 8GB LPDDR5 RAM/ 256GB SSD, 14.0/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.48KG, A114-43, Thin and Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Lenovo IdeaPad Slim 3 13th Gen Core i7-13620H 15.3 inch (38.8cm) WUXGA IPS Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/MSO 365 Basic+Office 2024/Top Metal Cover/Backlit KB/1Yr ADP/Grey/1.6Kg), 83K1016UINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Dell 15 (Previously Inspiron) Laptop, 14th Gen Intel Core i3/Core 3 100U Processor, 8GB DDR4, 512 SSD, 15.6 FHD 120Hz IPS AG 250 nit Display, Win 11 + Office H&S 2024, Carbon Black, 1.63KgView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Samsung Galaxy Tab S10 Lite [Smartchoice], 10.9-inch (27.7 CM), LCD Display, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Dual Speakers, S Pen, Gray, AI EnabledView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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OnePlus,Pad Lite, 11-inch (27.94 CM CM), LCD, 6GB RAM, 128GB ROM, WiFi, Quad Speakers, 9340mAh Battery, Aero Blue, Not AI EnabledView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Redmi Pad 2, 11-inch (27.94 CM CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 4GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI EnabledView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Redmi Pad 2 Pro, 12.1-inch (30.73 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 8GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI EnabledView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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OnePlus, Pad Go 2, 12.1 inch (30.73 CM), LCD, 8GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Eye Care,Shadow Black, AI EnabledView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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JBL Wave Beam 2 Ear Buds Wireless BluetoothV5.3, Active Noise Cancellation Earbuds,Multi Connect, App for Customized Extra Bass Eq, Relax Mode,Speed Charge, 40H Playback, Fast Pair,4 Mics,IP54(Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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JBL Tune 520BT Wireless On Ear Headphones with Mic, Upto 57H Battery, Speed Charge : 5 Min Charge Gives Up to 3H of Playback, Multipoint Connect, Customizable Bass with Headphones App, BT 5.3 (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Sony WF-C510 Wireless Bluetooth Earbuds with Mic, TWS, in Ear, Ambient Sound Mode, Small and Comfortable, IPX4, Quick Charge, Multipoint Connectivity, Customized EQ, Up to 22 Hours Battery- BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Sennheiser ACCENTUM Open True Wireless Earbuds-Smart Touch Controls, Lightweight & Breathable Design, Upto 28H Battery, Quick Charging, IPX4 Splash Resistance-BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue Model : YY2958View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Amazfit Active 2 Premium (Smartchoice) 44mm Smart Watch, Sapphire Glass Display, Free Silicon Strap, Built in GPS, 10day Battery, 5ATM, iOS & Android, 2000 Nits, 160+ Sports Mode, Black LeatherView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Amazfit Active Max(Smartchoice) Smart Watch 1.5 AMOLED Display,25-Day Battery,Offline Maps,GPS,4GB Storage,170+Sport Modes,5 ATM,Heart Rate & Sleep Fitness Tracker, Android & iPhone,BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Garmin Vivoactive 5 Smartwatch – Slate Aluminum Bezel, Black Case with Silicone Band, Up to 2 Weeks of Battery LifeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]View Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Amazfit Active 3 Premium(Smartchoice)GPS Running Smart Watch, 1.32AMOLED Sapphire Display,12-Day Battery,4GB Storage,Offline Maps, 170+Workout Modes, 5 ATM,Fitness Tracker, Android & iOS, Apex SilverView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/OfficeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Canon PIXMA MG2577s All in One Non Wifi Inkjet Colour Printer with Scanner for Home, upto 100 Black and 100 Colour printsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Canon PIXMA MegaTank G3000 All in One WiFi Ink Tank Colour Printer with Scanner for Home, Upto 6000 Black and 7000 Colour Prints with 2 Additional Black Ink BottlesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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Canon PIXMA TS207 Print Only Non WiFi Inkjet Colour Printer for Home, Upto 100 Black and 100 Colour PrintsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
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