Best computer accessories on Amazon Great Indian Festival Sale 2025 with up to 75% off

LG Ultragear 24GS65F, 24 inch (60.96 cm), IPS, Full HD 1920 X 1080, 180Hz, Black, 1ms, HDR 10, NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync, Height/Pivot/Tilt Adjustable Stand, Borderless Gaming Monitor
Cosmic Byte CB-GK-33 Astra Hot Swappable 67 Key Wired + Bluetooth Mechanical Keyboard, 1000Hz Polling Rate, Per Key RGB, Software Customization, Outemu Blue Switches (Black)
ZEBRONICS Zeb-V19Hd 18.5 Inch (46.99 Cm) Led Monitor with Supporting Hdmi, Vga Input, Hd 1366 X 768 Pixels, 16.7M Colors, Glossy Panel, Slim Design & Wall Mountable, Black
Sennheiser HD 560S Open-Back Audiophile Over Ear Wired Headphones,Neutral Reference Sound,Angled Transducers,Wide Soundstage,Detachable Cable,Lightweight,Natural Sound for Gaming,2Y Warranty
MSI MAG 255F E20 24.5-Inch FHD 1920x1080 Gaming Monitor, 200Hz, 0.5ms, HDR Ready, AMD FreeSync Premium, Eye Care, AI Vision, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Frame-Less, Tilt Adjustable, Vesa Mount, Black
Acer Nitro Xv272U V3 27 Inch IPS Wqhd 2560 X 1440 Pixels Gaming Backlight Led LCD Monitor|Delta E<1,Dci-P3 95%|180Hz Refresh Rate,0.5Ms Resonse Time|HDR 400|AMD Free Sync|Eyesafe Certified,Black
LG Ultrafine 27US500-W, 27 inch (68.58 cm), IPS, 4K UHD 3840x2160, 60Hz, White, HDR10, 90% DCI-P3 Color gamut, Borderless Design, Reader Mode, Head Phone Out Monitor
BenQ GW2790Q 27 Inch 2560X1440P 2K QHD IPS Monitor| 100Hz|99% Srgb|1500:1 CR|Eye-Careu|Dual HDMI|Display Port|Bezel-Less|Eyesafe|VESA Mediasync|B.I.|Low Blue Light+|Speakers|VESA Wall Mountable(Black)
Lenovo L27i-4A, 27 inch (68.5cm), IPS, FHD 1920x1080, 100Hz, Cloud Grey, 1ms, FreeSync, 99% sRGB, 3Wx2 Speakers, Smart Display Customization Artery, 2X HDMI 1.4, VGA, Tilt Monitor
LG Ultragear™ 32GS60QC, 32 inch (81.28 cm), QHD 2560 x 1440 1000R Curved, 180Hz, Black, 1ms, AMD FreeSync™, HDR10, VESA Certified, HDMIx2 DisplayPort, 3-Side virtually Borderless Gaming Monitor
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless - Mechanical Gaming Keyboard (Yellow Switch)- Black - Rz03-03491800-R3M1 - Black
Kreo Swarm 75% Wireless Mechanical Keyboard with Pre-lubed Switches, 5-pin Hot Swap PCB and 5 Layers Sound Absorption (White Purple, Huano Speed Switches)
Logitech Mx Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard, Compact, Bluetooth, Backlit, USB-C, Compatible with Apple Macos, iOS, Windows, Linux, Android, Metal Build-Graphite
Logitech G G213 Prodigy USB Gaming Keyboard with LIGHTSYNC RGB Backlit Keys, Spill-Resistant, Customizable Keys, Dedicated Multi-Media Keys (Black)
Redragon K673 PRO 75% Wireless Gasket RGB Gaming Keyboard, 3-Modes 81 Keys Compact Mechanical Keyboard w/Hot-Swap Socket, Dedicated Knob Control & Sound Absorbing Pads, Linear Red Switch
EvoFox Ronin Wireless Mechanical Keyboard (BT+2.4GHz+Wired) | 9 Layer Gasket Structure, Outemu Red Switches, Per-Key RGB, 1000Hz, nKey Rollover, Volume Controller | Windows Software (Black)
HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless Gaming Mouse Ultra Lightweight, 61g, 100 Hour Battery Life, 2.4Ghz Wireless, Up to 26000 DPI - Black (6N0A9AA)
Kreo Wireless Gaming Mouse Series | Ultralight, High-Performance, Customizable Mice with Tri-Mode Connectivity, High DPI Sensors & Long Battery Life (Ikaruss, White)
Corsair Harpoon Wireless RGB Lightweight FPS/MOBA Gaming Mouse – 10,000 DPI – 6 Programmable Buttons – Low-Latency Bluetooth – iCUE Compatible – PC, Mac, PS5, PS4, Xbox – Black
Razer Basilisk V3 Customizable Ergonomic Gaming Mouse: Chroma RGB Lighting - 26K DPI Optical Sensor - 11 Programmable Buttons - HyperScroll Tilt Wheel - Classic Black - RZ01-04000100-R3M6
Rapoo MT760L Wireless Bluetooth Mouse, Ergonomic Design, 4 Adjustable DPI, 8 Programmable Buttons, 90 Days Battery Life, Matte Black
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse, Wireless, Bluetooth or Logi Bolt USB Receiver, Quiet clicks, 4 Buttons, Compatible with Windows/macOS/iPadOS, Laptop, PC - Graphite
Razer Pro Click V2 Vertical Wireless Mouse: 6 Button Ergonomic Design - One Click AI Prompt - Long Battery Life - Multi Device Connectivity via 2.4GHz, Bluetooth, or USB C Wired Mode - Chroma RGB
Samsung T9 Portable External SSD 4TB, USB 3.2, Speed up to 2,000 MB/s Read/Write Speed, Storage for Professional Creators - videographers, Graphic Designers, Artists, MU-PG4T0B/WW, Black
MAYUMI Trident 1 TB Hi-Speed Portable Hard Drive, Type-C and USB 3.0, 2-in-1 Mobile and PC Compatible, Heavy Duty Ultra Slim HDD, 2 Yrs Warranty (Trident, 1 TB)
Sandisk 1TB Portable SSD, 800MB/s R, USB 3.2 Gen 2, Rugged SSD with Upto 2 Meter Drop Protection, Type-C to Type-A Cable, PC & Mac Compatible, External SSD (SDSSDE30-1T00-G26)
Sandisk Extreme Portable 2TB, 1050MB/s R, 1000MB/s W, 3mtr Drop Protection, IP65 Water/dust Resistance, HW Encryption, PC,MAC & TypeC Smartphone Compatible, 5Y Warranty, External SSD, Black Color
Seagate Expansion 2TB External HDD - USB 3.0 for Windows and Mac with 3 yr Data Recovery Services, Portable Hard Drive (STKM2000400)
Seagate Ultra Touch HDD 4TB External Hard Drive, USB-C Compatibility with PC, Mac, and Chromebook, 6month Dropbox and Mylio Included, Rescue Services (STMA4000400)
Western Digital WD 2TB My Passport Portable Hard Disk Drive, Compatible with Windows and Mac, External HDD-Black
Sennheiser HD 599 Special Edition Open‑Back Audiophile Headphones, German-Irish Craftsmanship, Detachable Cables, E.A.R. Technology for Wide Sound Field, Comfort-Fit for Gaming, 2‑Year Warranty
JBL Live 770NC True Adaptive Noise Cancellation Headphones Wireless Over Ear, Spatial Sound, 65Hrs Playtime, Speed Charge, Multipoint Connect and Personi-Fi 2.0, BT 5.3, Google Fast Pair, Alexa, Black
Srhythm NC25 Hybrid Noise Cancelling Headphones Over Ear, Wireless Bluetooth 5.3, 50H Playtime, Transparency Mode,Black
HyperX Cloud III Over Ear Wired Gaming Headset, PC, PS5, Xbox Series X|S, Angled 53Mm Drivers, DTS, Memory Foam, Durable Frame, Ultra-Clear 10Mm Mic, USB-C, USB-A, 3.5Mm Black (727A8AA)
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black
Logitech G Pro X Gaming Wired Over Ear Headphones with Mic Blue Voice DTS Headphone:X 2.0, 50Mm Pro-G Drivers, 2.0 Surround Sound for Esports Gaming, Pc/Ps/Xbox/Vr/Nintendo Switch - (Black)
Sennheiser Momentum 4 Wireless Over Ear Headphones, Free BTD 600 Bluetooth Dongle, ANC, 60h Battery, Customizable Sound, Crystal-Clear Calls, Multipoint Connectivity, 2Y Warranty, Black/Copper
HP 960 4K Streaming Webcam, 4K 30fps or 1080p 60fps, STARMIS CMOS Sensor, 8MP, 100 deg Diagonal Field of View, autofocus, Dual mic, Universal mounting Clip, Tripod Mount, 360 deg Swivel, 90 deg tilt
OBSBOT Meet SE AI-Powered FHD Webcam with 1/2.8 CMOS Sensor | 1080p@100fps, 720p@150fps Resolution | Auto Framing, Landscape, Portrait, Beauty, Group Mode | Dual Native ISO | Staggered HDR | White
Logitech C920 HD Pro Webcam - 1080p, Optical, Full HD Streaming Camera for Widescreen Video Calling and Recording, Dual Microphones, Autofocus, Compatible with PC - Desktop Computer or Laptop - Black
Elgato Facecam Neo — Plug-'n-Play Webcam, 1080p60 Full HD, USB Connect on Laptop & Desktop – For Streaming, Teams/Zoom/Slack, TikTok/Instagram/FaceTime – PC and Mac Friendly.
insta360 Link 2 - PTZ 4K Webcam for PC/Mac, 1/2 Sensor, AI Tracking, HDR, AI Noise-Canceling Mic
Logitech Brio 100 Full HD Webcam for Meetings and Streaming, Auto-Light Balance, Built-in Mic, Privacy Shutter, USB-A, for Microsoft Teams, Google Meet, Zoom and More- GraphiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Logitech Brio 300 Full Hd Webcam with Privacy Shutter, Noise Reduction Microphone, USB-C, Certified for Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Auto Light Correction - Graphite - DigitalView Details {{#product}} View Details {{/product}}
