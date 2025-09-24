Subscribe

Best computer accessories on Amazon Great Indian Festival Sale 2025 with up to 75% off

Huge discounts up to 75% on monitors, keyboards, mouse, headphones and webcams are live during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025. Upgrade your PC setup with these limited-time deals.

Amit Rahi
Published24 Sep 2025, 06:00 AM IST
Big savings on must-have PC accessories on the Amazon Sale are live now.
Big savings on must-have PC accessories on the Amazon Sale are live now.

The Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is in full swing, bringing massive savings on top-rated computer accessories. With discounts reaching up to 75%, this sale is a golden opportunity for anyone looking to upgrade their setup. Whether you’re working, studying, or gaming, there’s something for everyone at incredible prices.

Our PicksFAQs

Our Picks

From high-resolution monitors to ergonomic keyboards, responsive mouse options, clear-sounding headphones, and feature-rich webcams, Amazon has lined up deals across all categories. These early offers ensure you don’t have to wait to find value-packed products at unbeatable prices. Now is the perfect time to shop and save big.

Top deals

Monitors at up to 76% off in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Monitors are now up to 76% off, giving you crystal-clear displays for work, study, or gaming at exceptional prices. With bigger screens and sharper resolution, you can finally upgrade your desk setup.

The Amazon Great Indian Festival Sale 2025 also offers bank discounts, EMI choices, and cashback options, making it even easier to bring home the right monitor for your needs.

Keyboards are now at 67% off in the Amazon Sale

Keyboards are listed with discounts of up to 67%, featuring both mechanical and membrane models perfect for productivity, casual use, or gaming. This is a great opportunity to upgrade your typing experience.

With the Amazon Sale, you can also enjoy extra perks such as bank card savings, cashback rewards, and flexible EMI plans that bring even more value to your purchase.

Mouse at up to 65% discount in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Computer mice are now up to 65% off, covering ergonomic designs, gaming models, and wireless options that combine comfort and precision. These deals make upgrading your accessories much more affordable.

During the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, you can also take advantage of additional offers like bank card discounts, cashback, and EMI flexibility for extra savings on your purchase

External storage up to 63% off in the Amazon Sale

External storage devices are up to 63% off, giving you ample space for backups, entertainment, or professional use at attractive prices. From HDDs to SSDs, there are plenty of choices available.

The Amazon Sale adds more value with bank card discounts, cashback offers, and EMI options, making it the perfect chance to boost your storage capacity without overspending.

Headphones at 60% off in the Amazon Great Indian Festival Sale 2025

Headphones are currently 60% off, including options for casual listening, professional audio, and immersive gaming. With comfort and sound quality combined, these deals offer something for every kind of listener.

The Amazon Great Indian Festival Sale 2025 also ensures extra benefits like bank card discounts, cashback rewards, and EMI availability, making your new pair of headphones even more affordable.

Webcams at up to 76% off in the Amazon Sale

Webcams are now up to 76% off, providing sharper video quality for meetings, online classes, or streaming. With improved resolution and features, upgrading has never been this cost-effective.

The Amazon Sale also includes useful offers like bank discounts, cashback, and EMI support, ensuring that you can buy the perfect webcam for both work and personal use at a lower cost.

Similar articles for you

Top 5 desktop PCs in 2025 offering unmatched power and performance to meet all your home and office needs

Amazon Great Indian Festival Sale is Live for All! Huge discounts on gadgets, appliances and more from top brands

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Save up to 48% on desktops from HP, Dell, Lenovo and more

Amazon Great Indian Festival Sale is now LIVE on Apple products: Buy iPad, Airpods, MacBook on discounted prices

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Business NewsGadgets And AppliancesBest computer accessories on Amazon Great Indian Festival Sale 2025 with up to 75% off

FAQs

When does the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 start?

The sale is already live with early deals and continues for several days, giving shoppers ample time to grab PC accessories at heavy discounts.

What is the maximum discount on computer accessories this year?

Shoppers can enjoy discounts of up to 75% on selected computer accessories, making it the best time to upgrade their devices at budget-friendly prices.

Are premium brands also included in the sale deals?

Yes, many popular brands for monitors, keyboards, mouse, headphones, and webcams are part of the offers, ensuring quality products at significantly reduced prices.

Can I combine bank offers with sale discounts?

Yes, Amazon allows buyers to use bank card offers, exchange deals, and no-cost EMI options along with sale discounts for maximum savings.

Should I buy accessories now or wait for later days of the sale?

Buying early is recommended as stocks for popular products often run out quickly. Waiting may result in missing the best offers during the sale period.

Read Next Story