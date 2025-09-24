Subscribe

Diwali upgrades for every family! Washing machines at 55% off, instant discounts with exchange offers and GST drops

Celebrate Diwali with ease, grab washing machines at 55% off, plus instant discounts and exchange offers for maximum savings! Also, check out the latest prices with GST drop on top brands.

Aishwarya Faraswal
Published24 Sep 2025, 03:00 PM IST
This festive season, bring home ease, washing machines at 55% off with exchange offers live now on Amazon.
This festive season, bring home ease, washing machines at 55% off with exchange offers live now on Amazon.

This Diwali, bring home convenience that every family deserves with incredible deals on washing machines. With discounts of up to 55% and additional instant savings through exchange offers, shopping for a new machine has never been this rewarding. Washing machines are no longer just household appliances, they’re time-savers, energy-efficient companions, and an essential part of modern living.

Our Picks

From compact models perfect for small families to high-capacity machines designed for larger households, there’s a wide variety to choose from. You’ll also find advanced features like inverter technology, quick wash modes, and smart connectivity that make daily chores effortless.

Plus, the festival season is the best time to bring in new appliances, thanks to limited-period deals and special bank offers. So, this Diwali, give your home the gift of convenience, save more, and enjoy stress-free laundry days with washing machines designed to fit every family’s lifestyle.

7 Kg washing machines at up to 50% off on Amazon Great Indian Festival Sale

Enjoy hassle-free laundry this festive season with 7 Kg washing machines at up to 50% off on the Amazon Great Indian Festival Sale. Perfect for small to medium families, these machines handle daily washing needs with ease. Choose from top brands offering smart wash programs, energy-efficient motors, and quick-dry options.

With instant discounts and exciting exchange offers, it’s the right time to bring home reliable performance and convenience. Don’t miss these limited-time festive deals designed to make your laundry routine effortless.

8 Kg washing machines at up to 45% off on Amazon Sale 2025

Get the perfect balance of capacity and performance with 8 Kg washing machines at up to 45% off on Amazon Sale 2025. Ideal for medium to large families, these machines can easily handle bigger loads, saving both time and effort. Explore top brands offering advanced wash programs, inverter technology, and durable designs for long-lasting use.

With bank offers and exchange discounts, this festive season is the best time to bring home efficient laundry solutions at unbeatable prices.

9 Kg washing machines at up to 45% off on Amazon Great Indian Festival

Make laundry day effortless with 9 Kg washing machines at up to 45% off on the Amazon Great Indian Festival. Designed for large families, these machines can wash heavy loads, including blankets and bulky clothes, in one go. Choose from leading brands offering powerful motors, multiple wash cycles, and energy-efficient technology for dependable performance.

With attractive exchange offers and instant discounts, this festive season is the perfect time to bring home convenience and save big on your washing needs.

10 Kg washing machines at up to 35% off on Amazon Sale 2025

Make laundry day effortless with 9 Kg washing machines at up to 45% off on the Amazon Great Indian Festival. Designed for large families, these machines can wash heavy loads, including blankets and bulky clothes, in one go. Choose from leading brands offering powerful motors, multiple wash cycles, and energy-efficient technology for dependable performance.

With attractive exchange offers and instant discounts, this festive season is the perfect time to bring home convenience and save big on your washing needs.

12 Kg washing machines at great discounts on Amazon Diwali Sale

Handle heavy laundry loads with ease this festive season with 12 Kg washing machines at great discounts on the Amazon Diwali Sale. Perfect for large families, these machines are built to manage bulky items like comforters, bedsheets, and curtains in a single wash.

Explore top models equipped with inverter technology, multiple wash programs, and durable designs that ensure long-lasting performance. With special bank offers and exchange deals, enjoy maximum savings while bringing home efficiency and convenience this Diwali.

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
FAQs

Which type of washing machine is better – front load or top load?

Front-load machines are more energy and water-efficient, while top-load models are easier to use and often budget-friendly.

How many clothes can I wash in a 7kg washing machine?

A 7kg washing machine can wash about 30–35 T-shirts or a small family’s daily laundry.

Do washing machines consume a lot of electricity?

Modern washing machines with inverter technology are energy-efficient and consume less power than older models.

Can I wash blankets or heavy clothes in a washing machine?

Yes, but you should check the machine’s load capacity (8kg or above is better for bulky items).

What is the difference between semi-automatic and fully automatic washing machines?

Semi-automatic requires manual effort to shift clothes, while fully automatic does everything at the press of a button.

