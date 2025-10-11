Get seasonal discounts on ACs from top brands on Amazon Great Indian Festival Sale

Godrej 1 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy duty cooling at 52 °C, AC1T EI 12PINV3R32 WYQ 3S, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Lloyd 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS12I3FWAEA)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Voltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 123V CAE, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Carrier 1 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI12EE3R35W0,White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 1 Ton 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-in-1 Convertible Cooling, Self Clean, Inverter Split AC (Copper, Heavy-Duty Cooling at 52° Celcius, AC 1T EI 12IINV5R32-WWR, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Haier 1 Ton 3 Star Twin Inverter Split AC (Copper, 7 in 1 Convertible, Frost Self Clean, HD Filter, Cools at 54°C, Long Air Throw - HSU11V-TMS3BN-INV,White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Blue Star 1 Ton 3 Star, 60 Months Warranty, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Voice Command, Multi Sensors, Blue Fins, Self Diagnosis, IE312YNUS, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q13JNYE, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Blue Star 1 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC (Copper, Turbo Cool, Fan Modes-Auto/High/Medium/Low, Hydrophilic Blue Fins, Dust Filters, Self-Diagnosis, WFD312L, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Voltas 1 Ton 3 Star, Fixed Speed Window AC (Copper, Turbo Mode, 2023 Model, 123 Vectra Platina, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Carrier 1Ton 3 Star Window Fixed Speed AC(Copper, Dust Filter & Turbo Mode, 2024 Model, Estrella Ex,CAW12EC3R34F0,White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Blue Star 1 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC (Copper, Turbo Cool, Humidity Control, Fan Modes-Auto/High/Medium/Low, Hydrophilic Blue Fins, Dust Filters, Self-Diagnosis, WFB312LN, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Voltas 1 Ton, 5 Star, Inverter Window AC (Copper, 2-in-1 Adjustable Mode, 2023 Model, 125V Vertis Pearl, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Voltas 1.5 ton 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter,183V Vectra CAW, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 1.5 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy duty cooling at 52 °C, AC1.5T EI 18P3T WZT 3S, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Blue Star 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, Smart Ready, 5 in 1 Convertible, Turbo Cool, ID318YKU, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, Triple Display, Dew Clean Technology, Coanda Airflow, 2024 Model, MTKL50U, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Hitachi 1.5 Ton Class 3 Star Window Inverter AC (100% Copper, 100% cooling at 43° Celsius, RAW318HHEO, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Window Ac (Copper, White With Silver Deco Strip, GlW18C3YWSEW/XWSEW)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Voltas 1.5 Ton 3 Star, Inverter Window AC (Copper, 2-in-1 Adjustable Mode, 2023 Model,183V Vertis Pearl, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Blue Star 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC (Copper, Turbo Cool, Fan Modes-Auto/High/Medium/Low, Hydrophilic Blue Fins, Dust Filters, Self-Diagnosis, WID518L, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 1.5 Ton 3 Star, Turbo Mode, Pure Air Filter, Anti-Freeze Thermostat Smart Diagnosis, Window AC (Copper, AC 1.5T WFC 18UTC3-WWB Window, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Voltas 1.5 Ton 5 Star, 2-in-1 Adjustable Mode Window AC (Copper Condenser, Inverter Compressor, Anti-Freeze Thermostat, WAC 185V Vertis Elite A, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Voltas 2 Ton, 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 243V Vectra Elite, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Blue Star 2 Ton 3 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Auto Defrost, Dust Filters, Blue Fins, IE324YNU, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
LLYOD Lloyd 2.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, Anti Corrosion Coating,White With Golden Deco Strip, GLS24I3KWSEM)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
LG 2 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Diet Mode+, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q24ENXE, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 2 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Self Clean Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy Duty Cooling At 52 °C, AC 2.0T EI 24I3T WZS, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Hitachi 2 Ton Class 3 Star Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 3400SXL RAS.D322PCBIBS, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Hitachi 2 Ton Class 5 Star Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 5500STXL RAS.V522PCBISH1, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung 2 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (BESPOKE AI, Energy Saving, Wi-Fi, Voice Control, Powerful Cooling, 100% Copper, 4 Way swing, Convertible 5in1, 2025 Model AR50F24D1XHNNA, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Voltas 2 Ton 2 Star, Turbo Mode Window AC (Copper Condenser, Anti-Rust Coating, Anti-Freeze Thermostat, WAC 242 Vectra Plus, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Blue Star 2 Ton 3 Star Inverter Window AC (Copper, Turbo Cool, Fan Modes-Auto/High/Medium/Low, Hydrophilic Blue Fins, Dust Filters, Self-Diagnosis, WID324L, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Carrier 2 Ton 3 Star Window Fixed Speed AC(Copper, Dust Filter & Turbo Mode, 2024 Model, Estrella Ex,CAW24EC3R32F0,White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}