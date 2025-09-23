Great Indian Festival is LIVE: Get up to 55% off on washing machines, and ease your laundry while saving money

LG WashTower 13 Kg /10 Kg with AI Direct Drive & DUAL Inverter Heat Pump, Fully Automatic Front Load Washing Machine and Dryer (FWT1310BG) with Wi Fi & Central Control Panel Natural Beige & GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
LG 7 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T70VBMB1Z, Auto Prewash, Turbodrum, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis Middle Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
LG 8 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T80VBMB4Z, Turbodrum, Auto Prewash, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis, Middle Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
LG 9 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHP1209Z5M, Intelligent & Convenient Fabric Care, Allergy Care, Middle Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
LG Smart Choice, 7 Kg, 5 Star, Steam, Inverter Direct Drive Technology, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1207Z2W, Remove Allergens & Stain, In-Built Heater, Essence White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
LG 7 Kg 5 Star Wind Jet Dry Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (P7020NGAZ, Dark Gray, Rat Away Feature)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
LG 7 Kg, 5 Star, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1207Z2M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
LG 8 Kg, 5 Star, Wi-Fi, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1208Z4M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung 8 kg, 5 star, Eco Bubble Tech, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80BG4441BGTL, Light Gray)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung 7 kg, 5 Star, Eco Bubble Technology, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA70BG4441YYTL, Lavender Gray)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung 9 kg, 5 star, AI EcoBubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG5U24AXTL, Inox)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung 9 kg, 5 star, Eco Bubble Technology, Wi-Fi, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA90BG4542BDTL, Versailles Gray)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung 8 kg, 5 star, Eco Bubble Technology, AI Control, Wi-Fi, Digital Inverter, Motor, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW80T504DAX1TL, Hygiene Steam, Inox)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung 8 Kg, 5 Star, AI Energy Mode Wash, Ecobubble, AI VRT+, Super Speed, Soft Closing Door, Wi-Fi, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80F08S2LTL, Lavender Gray)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Smart Choice 10 Kg, 5 Star, AI Wash, Ecobubble, AI Energy Mode, AI VRT+, Soft Closing Door, Wi-Fi, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80F10E2LTL, Lavender Gray)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Smart Choice 9 kg, 5 Star, AI Control, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG6U24ASTL, NAVY)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung 7 kg, 5 Star, AI Control, Wi-Fi, Digital Inverter, Motor, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW70T502NAN1TL, Hygiene Steam, Inox)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej Smart Choice 7 Kg 5 Star, AI Tech, Fabrisafe Steel Drum, Magic Lint Filter, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 8 Kg 5 Star AI Powered, Inbuilt Heater, Toughened Glass Soft Close Lid, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ADAC 80 5.0 FEFH GLGR, Glacial Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej Smart Choice 10 Kg 5 Star, AI Tech, Inbuilt Heater, Fills Tub at ~0 Water Pressure, Steel Drum Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ADA 10 5.0 FEFH GLGR, Glacial Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 6 Kg Eco-Wash With Steam Wash Fully-Automatic Front Load Washing Machine (2024 Model, WFEON ARG 6010 5.0, Silver Stream)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 7 Kg 5 Star, AI Powered, FabriSafe Drum, 65% Water Saving, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON CRS 7010 5.0 FKEDM GLWH, Glacial White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 8 Kg 5 Star, Wash Upto 8 King Size Bedsheets, 370 W PowerMax Motor, 1440 RPM Spin, Magic Lint Fliter, Semi Automatic Top Load Washing Machine (WSEDGE CLS 80 5.0 EN2 M CSGR, Crystal Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 7 Kg 5 Star, Active Soak Technology, 370 W PowerMax Wash For Heavy Laundry Wash, Toughened Glass Lid, Semi Automatic Top Load Washing Machine (WS EDGE CLS 70 5.0 PN2 GPGR, Graphite Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 8 Kg 5 Star, With Soft Shut Wash Lid, Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (WSEDGE ULTS 80 5.0 DB2M CSGR, Crystal Grey, Stainless Steel Wash and Spin Drum)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 8 Kg 5 Star, AI Powered, Inbuilt Heater, Fabrisafe Drum, Steam Wash, Child Lock, Unbalanced Load Sensor, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON CRS 8012 5.0 FKEDM CNGR, Candy Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej 7.5 Kg 5 Star Rollercoaster Wash Tech, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Strong Wash Waves, Steel Drum Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 75 5.0 FDTN GPGR, Graphite Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bosch 7 kg, 5 Star, AI active water+, Anti-Wrinkle, Anti-Tangle, Anti Bacteria Steam, Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ24266IN, In-Built Heater, Silver)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bosch 8KG 5 Star Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ28260IN,White,AI Active Water Plus,In-Built Heater)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bosch 9kg 5 Star Anti Stain & AI Active Water Plus Fully Automatic Front Load Washing Machine with Built in Heater (WGA14200IN, Pretreatment & Steam with Anti Bacteria and 5 Star Inverter, White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bosch 9kg 5 Star Anti Stain & AI Active Water Plus Fully Automatic Front Load Washing Machine with Built in Heater (WGA1420TIN, Pretreatment & Steam with Anti Bacteria and 5 Star Inverter, Black Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bosch 8.5 kg 5 Star Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (2025 Model, WJG855G0IN, 4 Wash Programs, Anti-Rust Body, 1300 RPM Spin Speed, Black, 5 Years Comprehensive Warranty)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bosch 8 kg, 5 Star, AI Active Water+, Anti-Tangle, Steam Anti Bacterial, Anti-Wrinkle Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ2826BIN, In-Built Heater, Shiny Silver)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bosch 8 kg 5 Star Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ2826CIN, Black Grey, AI active water plus, In-Built Heater)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bosch 9 kg 5 Star Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (2025 Model, WJP904C0IN, 3 Wash Programs, Anti-Rust Body, 1300 RPM Spin Speed, Wine, 5 Years Comprehensive Warranty)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
IFB 7 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SERENA GXN 7012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
IFB 8 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SENATOR MBN 8012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Mocha)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
IFB 8 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SENATOR GXN 8012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
IFB 9 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (EXECUTIVE MXN 9014K CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Mocha)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
IFB 6 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Front Load Washing Machine (DIVA GXN 6010 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
IFB 9 Kg 5 Star, DeepClean® Tech, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (EXECUTIVE SXN 9014K CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Rich Silver)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
IFB 6.5 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Front Load Washing Machine (ELENA GXN 6510, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
IFB 9 Kg 5 Star with DeepClean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TL900NB2S, PowerSteam®, Inbuilt Heater, Aqua Energie, Noir Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}