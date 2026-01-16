Laptops get massive price cuts as Amazon’s Republic Day sale kicks off – 45% off on MacBook, HP, Dell, and more

HP 255 G10 Laptop for Home or Work, 16GB RAM DDR5, 512GB SSD, 15.6 Full HD, Ryzen 3 7335U (Beats Intel i5-1135G7), HDMI, USB-C, Windows 11View Details {{#product}} View Details {{/product}}
HP 15, AMD Ryzen 3 7320U (8GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fc0500AU, FHD Camera w/Privacy Shutter Laptop
Apple 2024 MacBook Air 13″ Laptop with M3 chip: 34.46 cm (13.6″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Starlight
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Silver
Dell_Model 5410 | i7 10th Gen | 8GB DDR4 RAM | 256GB SSD | UHD Graphics 620 14 FHD | Win 10 Pro | A+ Condition Laptop (Certified & Tested)
Dell 15, Intel Core i3 13th Gen -1305U, 16GB DDR4, 512GB SSD, FHD, 15.6/39.6cm, Windows 11, Office H&S 2024, Carbon Grey, 1.66Kg, [Vostro 3530], Intel UHD Graphics, Narrow Border, Thin & Light Laptop
Dell_Model 5400 | i5-8th Gen Processor | 8GB DDR4 RAM | 256GB SSD | 14 (35.6cm) FHD Display | Win 10 | A+ Condition Laptop (Refab)
Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 inch FHD Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD NVMe, Windows 11, Dolby Audio, Arctic Grey, 1 Year Onsite Brand Warranty
Lenovo V14 Intel Core i3 13th Gen 14 FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin and Light Laptop (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office Home 2024/Iron Grey/1.43 kg), 83A0A0PBIN
Lenovo ThinkBook 16, AMD Ryzen 7 7735HS, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA IPS 16, Windows 11 Home, 1.7kg, 21MWA0AUIN, Backlit Keyboard, Fingerprint, 300 Nits, 1Y Warranty, Aluminium Top Laptop
ASUS Vivobook 15 (2025), AMD Ryzen 7 7730U Thin & Light Laptop(AMD Radeon iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Quiet Blue/1.7Kg) M1502YA-BQ989WS
ASUS Vivobook 15, Intel Core i3 13th Gen 1315U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6, Windows 11, Office Home 2024, Cool Silver, 1.7Kg, X1504VA-NJ3320WS, Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
HP Laptop 15, Intel Core i5-1335U-13th Gen, (16GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, FHD, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, Iris Xe, FHD Camera w/Shutter
HP 15, AMD Ryzen 5 7520U,(16GB DDR5, 512GB SSD), Anti-Glare, Micro-Edge, FHD, 15.6/39.6cm, Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg, fc0690au, AMD Radeon Graphics, FHD Camera, Backlit KB Laptop
HP Omnibook 5 OLED, Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x,1TB SSD) 2K OLED, Micro-Edge, 16/40.6cm, Win11, M365*Office24, Glacier Silver, 1.59kg, fb0001QU, FHD Camera, Backlit, Next-Gen AI Laptop
HP 15, 13th Gen Intel Core i3-1315U, (8GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, FHD,15.6/39.6cm, Win11,M365 Basic(1yr),Office24, Silver,1.59kg, fd0572TU, FHD Camera w/Shutter, Backlit Laptop
HP 15, 13th Gen Intel Core i5-1334U, (16GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, FHD, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fd0577TU, Iris Xe, FHD Camera w/Shutter Laptop
HP 15 Consumer Series Laptop, Intel Core i3-1315U (13th Gen) 16GB DDR4 RAM,512GB NVMe SSD/ 15.6 FHD Anti-Glare, Micro-Edge, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver,1.59kg, FHD Camera-15-fd0668TU
HP 15s, 12th Gen Intel Core i3-1215U (8GB DDR4, 512GB SSD) Anti-Glare, 15.6/39.6cm,FHD, Win 11, MS Office 21, Silver, 1.69kg, fy5006tu/fd0751tu/fd0752tu, UHD Graphics, HD Camera, Dual Speakers Laptop
HP 15, 13th Gen Intel Core i3-1315U (12GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fd0573TU, FHD Camera w/Shutter Laptop
HP 15, AMD Ryzen 5 7430U (16GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge,15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver,1.59kg, fc0389AU, AMD Radeon, FHD Camera w/Shutter, Backlit Laptop
HP 15, 13th Gen Intel Core i5-1334U (16GB DDR4, 1TB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win11, M365(1yr) Office24, Silver, 1.59kg, FD0552TU, Iris Xe, FHD Camera w/Shutter, Backlit Laptop
Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Silver
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
2022 Apple MacBook Air Laptop with M2 chip: 13.6-inch Liquid Retina Display, 16GB RAM, 256GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera. Works with iPhone and iPad; MidnightView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (16.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; SilverView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; SilverView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell 15, 13th Generation Intel Core i5-1334U Processor, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6/39.62 cm Display, Windows 11, MSO24, Silver, 1.62kg, Backlit Keyboard, 15 Month McAfee, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell Inspiron 3530, Intel Core i5 13th Gen-1334U,16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Win11+MSO24 (Office 365*) Silver, 1.62kg, Backlit Keyboard,120Hz 250 nits Display /15 Month McAfee,Thin & LightView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell 15 Laptop, 14th Gen Intel Core 3 100U Processor, 8GB DDR4, 512 SSD, Intel UHD Graphics, 15.6 NT FHD 120Hz IPS AG 250 nit Display, Win 11 + Office H&S 2024, Carbon Black, Thin & Light- 1.63KgView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell 15 Laptop, 14th Gen Intel Core 3 100U Processor, 16GB DDR4, 512 SSD, Intel UHD Graphics, 15.6 NT FHD 120Hz IPS AG 250 nit Display, Win 11 + Office H&S 2024, Carbon Black, Thin & Light- 1.63KgView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell 15 Intel Core i5 13th Gen - 1334U, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, MSO24, Grey, 1.66kg, 120Hz 250 nits Display, 15 Month McAfee, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell Inspiron 3530 13th Gen Laptop, Intel Core i3-1305U, 8GB RAM,512GB SSD, 14.9(38cm) FHD AG 120Hz 250nits Display, Windows11 + MSO21 & McAfee 15M Subscription, Platinum Silver, Thin & Light–1.62kgView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell 15, AMD Ryzen 7-7730U, 16GB DDR4, 512GB SSD, FHD, 15.6/39.6cm, Windows 11, MSO-24, Platinum Silver, 1.63Kg, [Dell 15], 120Hz 250nits, AMD Radeon Graphics, Standard Keyboard, Thin & Light, LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo IdeaPad Slim 1 AMD Ryzen 5 5500U 15.6 HD Thin and Light Laptop (8GB/512GB SSD/Windows 11 Home/Office Home 2024/1 Year ADP Free/Grey/1.6Kg), 82R4011MINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 5500U 15.6 HD Thin and Light Laptop (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office Home 2024/1 Year ADP Free/Grey/1.6Kg), 82R4011MINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo IdeaPad Slim 3 12th Gen Intel Core i5-12450H 15.6 inch (39.6cm) FHD Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/1Yr ADP Free/Grey/1.62Kg), 83ER00KPINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo 14 (2025), Intel Core i5 13th Gen 13420H - (16 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/14.0 FHD Display/Iron Grey/1.4 kg/Microsoft Office 2021View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo V15 AMD Ryzen 7 7730U 15.6 (39.62cm) FHD 250 Nits Antiglare Thin and Light Laptop (Free MS Office) Lifetime (16GB/512GB SSD/Windows 11/Iron Grey/1.65 Kg) 1 Year Brand Warranty, 83CRA01SINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 5 5625U (16GB RAM/512GB SSD/14 (35.5cm)/WUXGA IPS/Windows 11/Office Home 2024/Lenovo Digital Pen/1Yr ADP/Grey/1.5Kg), 82XX00G4IN Convertible LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo IdeaPad Slim 3 13th Gen Intel Core i5-13420H 14 inch (36.8cm) WUXGA IPS Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.4Kg), 83K00034INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo LOQ, AMD Ryzen 5 7235HS, NVIDIA RTX 3050A 4GB, 12GB RAM, 512GB SSD, 15.6(39.6cm), 144Hz, Windows 11, Office Home 2024, Grey, 2.4Kg, 83JC00HNIN, 3 Mon. Game Pass Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron N4500, Fingerprint Sensor (Intel HD iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6/60Hz/42WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Star Black/1.57 kg) E510KA-EJ9011WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook 15, Intel Core i3 13th Gen 1315U, 12GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6, Windows 11, Office Home 2024, Cool Silver, 1.7Kg, X1504VA-BQ331WS, Intel UHD iGPU, Thin & Light, 42Whrs LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook Go 15, 7000 Series, AMD Ryzen 3 7320U, 8 GB RAM, 512GB SSD, FHD, Anti-Glare, 15.6, 39.6 cm, Windows 11 Home, M365 Basic(1yr)* Office24, Mixed Black, 1.63 kg, E1504FA-BQ2322WS, LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS TUF Gaming A15, AMD Ryzen 7 7435HS Gaming Laptop(NVIDIA RTX 3050-4GB/60W TGP/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6/144Hz/RGB KB/48WHr/Windows 11//Graphite Black/2.30 Kg) FA506NCR-HN054WView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook 16, 16 FHD (1920 x 1200) OLED,Intel Core i5-13420H Processor,(16GB RAM/512GB SSD/Win 11/M365 Basic (1Year)*/Backlit Keyboard/Office Home 2024/Silver/1.88 kg),X1605VA-SH1952WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Gaming V16 (2025) 14th Gen,Intel Core 5 210H Gaming Laptop (RTX 4050-6GB/16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/16/144Hz/M365*/Office Home 2024,Matte Black,1.95 Kg),V3607VU-RP550WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook 16X (2025),Smartchoice, Intel Core i7-13620H,Creator/Gaming Laptop(RTX 3050-4GB/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/16/144Hz/M365 Basic (1Year)*/Office 2024/Indie Black/1.8 Kg) K3605VC-RP517WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i5 13th Gen 13420H,16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6,Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.70 kg, X1502VA-BQ836WS,Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 14, Windows 11, Office Home 2024, Mixed Black, 1.38 kg, E1404FA-NK3325WS, AMD Radeon iGPU, M365 Basic (1Year)*, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
