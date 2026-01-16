Subscribe

Laptops get massive price cuts as Amazon’s Republic Day sale kicks off – 45% off on MacBook, HP, Dell, and more

The Amazon Great Republic Day sale is now live, bringing major discounts on top laptop brands including Apple, HP, Lenovo, Dell and Asus. Whether you’re upgrading to a lightweight ultrabook, a powerful gaming machine or a reliable work laptop, the sale features strong price drops across categories.

Published16 Jan 2026, 04:00 PM IST
Mind blowing deals on laptops during the Amazon sale.
By Bharat Sharma

The Amazon Great Republic Day Sale is officially live, and this year’s laptop deals feel less like a routine markdown event and more like a reshuffling of the entire market. Premium models such as the MacBook Pro (M4/M5 variants), usually immune to deep cuts, are suddenly sharing the spotlight with aggressively priced machines like the HP 15s and Dell Inspiron 3530. Meanwhile, Lenovo’s IdeaPad Slim and ThinkBook lines sit in a sweet spot for hybrid users who split time between work and study, and Asus throws in curveballs with VivoBook OLED options and TUF Gaming rigs that deliver serious graphics power without stretching budgets. What’s striking is how each brand leans into its identity: Apple leans on performance-per-watt efficiency, HP on practical everyday usability, Dell on tested reliability, Lenovo on versatility, and Asus on raw value. The result is a sale where shoppers aren’t just choosing based on discount numbers, they’re choosing based on how each machine fits a very specific type of user.

Top deals:

Amazon Great Republic Day sale deals on HP laptops

The Amazon Great Republic Day sale is now live, and HP has dropped prices across a wide mix of laptops. Budget-friendly HP 15s models with 11th and 13th-gen Intel Core i3/i5 processors are ideal for basic work and online classes. Mid-range picks like the Pavilion and 15-fd series offer slimmer builds, better displays and improved battery life. You’ll also find discounts on HP’s Snapdragon-based thin-and-light options for users who want silent performance and long endurance. Overall, strong value across everyday, student and office-focused segments.

Top deals:

Amazon Great Republic Day sale deals on MacBooks

The Amazon Great Republic Day sale, now live, brings solid markdowns across the MacBook lineup, making premium Apple hardware a little easier to justify. The 2024 MacBook Air models with the M3 chip are among the most popular picks, offering quieter performance and excellent battery life. Meanwhile, the 13-inch and 15-inch MacBook Air variants with 10-core GPU configurations are discounted too, appealing to students and professionals. Even the newer 2025 MacBook Air options see price drops, giving shoppers multiple upgrade paths depending on budget and screen size.

Top deals:

Amazon Great Republic Day sale deals on Dell laptops

The Amazon Great Republic Day sale is now live, and Dell has a surprisingly varied lineup discounted across budgets. Everyday users can pick up Inspiron models with 13th-gen Intel chips that feel noticeably snappier for browsing, office work and streaming. If you prefer sturdier build quality, the refurbished Latitude 5400 and 5410 options offer a more “business-grade” feel at prices that are usually hard to justify. Even the slimmer Inspiron 3530 configurations see meaningful drops, making Dell’s mix of reliability, performance and comfort genuinely appealing this season.

Top deals:

Amazon Great Republic Day sale deals on Lenovo laptops

Lenovo’s laptop lineup feels unusually well-curated this year. Instead of scattered discounts, there’s a clear spread: the dependable IdeaPad Slim series for students and remote workers, sturdy ThinkBook models for those who like metal builds and practical ports, and a handful of Yoga convertibles for users who want touchscreen freedom. What stands out is how each price tier actually feels purposeful, not filler - making Lenovo one of the more thoughtfully discounted brands in the sale.

Top deals:

Amazon Great Republic Day sale deals on Asus laptops

The Asus lineup in the Amazon Great Republic Day sale feels like someone opened every drawer in the brand’s design studio and put the best pieces on one table. You’ll see the lightweight Vivobook 15 sitting next to the quietly efficient AMD-powered M1502YA, and then, without warning, a TUF Gaming beast with RTX graphics barges into the mix. What makes this year’s sale stand out is how these machines cover completely different needs yet share that familiar Asus balance of practicality and personality.

Top deals:

FAQs

Which brand offers the best performance laptops during the sale?

Apple leads in raw performance with M-series chips, followed by Dell and Lenovo for high-end Intel options suitable for heavy workloads.

What is the best budget-friendly option among all brands?

HP and Lenovo provide the best value picks under budget segments, offering solid displays, reliable build quality, and good everyday performance.

Are there good gaming laptop deals across brands?

Yes. Asus TUF, Lenovo LOQ, and some Dell G-series models offer strong graphics performance and thermals at competitive sale prices.

Which brand should I choose for students or work-from-home use?

HP and Lenovo IdeaPad models strike the ideal balance of portability, battery life, and affordability for study or remote work setups.

Do all these laptops come with pre-installed Windows or macOS?

Yes. Apple models run macOS, while HP, Dell, Lenovo, and Asus ship with Windows 11 pre-installed on most variants sold during the sale.

