Subscribe

Last day of Amazon Republic Day sale: Exceptional deals on soundbars with subwoofer across budgets with up to 80% off

Last day Amazon Republic Day sale deals have kept soundbars with subwoofers surprisingly affordable. From compact setups for small rooms to powerful home audio systems, several trusted brands continue to offer strong value.

Published22 Jan 2026, 08:22 PM IST
A soundbar and wireless subwoofer provide a clean and immersive home audio experience.
A soundbar and wireless subwoofer provide a clean and immersive home audio experience.

By Bharat Sharma

It's an exciting time to be in love in with tech—be it the frenetic pace of AI, the myriad uses of gadgets, and how technology is changing everyday life. As a tech journalist, I believe tech and gadgets have the potential to solve all of the world's problems if used holistically, and my job is make to it more relatable and understandable.

AI Quick Read

The rush of the Amazon Republic Day Sale is not over yet - some of the most interesting buys are showing up quietly in on the last day, especially in the soundbar segment. From budget-friendly picks like Mivi’s PowerSeries and GOVO’s GoSurround range to reliable all-rounders from boAt and Zebronics, there is still real value on the table. Step up a level and JBL’s punchy subwoofer systems, LG’s balanced sound profiles, and Sony’s home theatre-style setups start making sense for living rooms that deserve better audio. What makes this moment worth attention is balance. Prices have cooled, stock is steady, and you can compare properly without panic-buying. Whether you are upgrading from TV speakers or refining an existing setup, these sale deals offer a rare chance to buy smarter, not just cheaper.

Our PicksFAQs

Our Picks

Research-Backed Choices

Every product we recommend is chosen through a combination of Primary Research and Secondary Research.

Top deals:

Soundbar with subwoofer under 5,000

Even as the Amazon Republic Day rush settles, soundbars with subwoofers under 5,000 continue to offer impressive value through sale deals. Models from Mivi, boAt, GOVO and Zebronics stand out for delivering punchy bass, clearer dialogue and better balance than built-in TV speakers. Options like the Mivi PowerStage series and boAt Signature lineup suit small to mid-sized rooms, while GOVO and Portronics focus on easy connectivity and compact setups. For everyday viewing, music streaming and casual movie nights, these budget-friendly systems make a noticeable difference without stretching your wallet.

Top deals:

Soundbar with subwoofer under 10,000

Even in this final Republic Day sale phase, soundbars with subwoofers under 10,000 continue to deliver strong value for home entertainment buyers. Brands like JBL, boAt, GOVO, Zebronics and LG dominate this segment with cleaner vocals, deeper bass and more reliable connectivity. Models such as JBL’s compact systems and boAt’s Signature range suit living rooms and bedrooms alike, while GOVO and Zebronics focus on power and versatility. These sale deals make upgrading your TV audio both practical and worthwhile.

Top deals:

Soundbar with subwoofer under 15,000

In the final hours of the Amazon Republic Day sale window, soundbars with subwoofers under 15,000 strike a strong balance between power, clarity and build quality. Brands like Sony, JBL and LG focus on refined tuning and dependable performance, while boAt, GOVO, Mivi and Zebronics push feature-rich surround setups at competitive prices. From compact 2.1 systems to fuller 5.1 arrangements, these deals suit both movie lovers and casual listeners, making this segment ideal for a serious home audio upgrade.

Top deals:

Soundbar with subwoofer over 20,000

Soundbars with subwoofers over 20,000 are aimed at viewers who want proper home theatre impact without moving to full AV setups. Systems from Sony, JBL, Samsung and LG focus on Dolby Atmos, dedicated rear speakers and tighter sound tuning, while Zebronics and Sonodyne offer aggressive multi-speaker packages at lower premiums. These Amazon sale deals suit larger living rooms, delivering stronger dialogue clarity, deeper bass, and a genuinely cinematic experience.

Top deals:

Similar articles

TV voices getting lost? We pick the best soundbar with subwoofer for clearer dialogue, fuller bass, calmer movie nights

Dolby Atmos soundbars we shortlisted on Amazon that actually make Atmos feel present

I wanted a soundbar under 5000 that didn’t sound boxy - here’s what I learned

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Business NewsGadgets And AppliancesLast day of Amazon Republic Day sale: Exceptional deals on soundbars with subwoofer across budgets with up to 80% off

FAQs

What’s the main benefit of a soundbar with a subwoofer?

It delivers deeper bass and fuller audio than TV speakers, making movies, music, and games sound more immersive in any room.

Do all soundbars support Bluetooth streaming?

Most modern soundbars include Bluetooth to stream music from phones or laptops, though some premium models add Wi-Fi and app control.

Is a separate subwoofer necessary?

A subwoofer enhances low frequencies significantly, especially for action movies and music, compared to standalone soundbars without one.

Will a soundbar fit any TV?

Yes, soundbars work with most TVs via HDMI ARC, optical or Bluetooth, but check compatibility before buying.

How do price and audio performance relate?

Higher prices typically bring more channels, stronger subwoofers, and advanced surround formats like Dolby Atmos for a richer soundstage.

Read Next Story