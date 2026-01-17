Projectors get a notable price drop as the Amazon Great Republic Day sale goes live with fresh deals

BIGASUO Native 1080P Projector, Bluetooth 5.0, 280 ANSI Lumens, Digital Zoom, HiFi Stereo, Home Theatre Projector with 100-inch Screen. (Bigasuo HY320)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Akimart HY300 Ultra Mini Projector with Dual-Band WIFI6 5G Wireless 5.4 Bluetooth Android 11, 720P Native, Soundbase Speaker, Auto Vertical Keystone 180°Rotatable Portable Projector for Home Bedroom
E GATE Atom 4X+ Fully Automatic Projector 4k Ultra HD | Whale TV+ Live TV on Android | Brightest 400 ISO | Native 1080p, Netflix, Prime | USB-HDMI ARC+CEC | HDR+HLG | WiFi 6, BT, Egate mini Projectors
ZEBRONICS PIXAPLAY 24, Smart LED Vertical Projector, 4000 Lumens, 1080p Support, 160 Screen Size, Auto Focus & Keystone, Bluetooth, WiFi, HDMI (ARC), USB, AUX, APP Support, Miracast
WZATCO Yuva Go Android 13.0 Smart Projector, 1080P & 4K Support, Rotatable Design, Auto & 4D Keystone with Netflix, Prime etc, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, 720P Native, White
WZATCO Yuva Go Pro Fully Automatic Native 1080P Android 13.0 Smart Projector, Auto Focus, Auto 4D Keystone, 4X Brighter, 4K HDR Support, Rotatable Design, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, Black
Crossbeats Lumex Cine Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080p, Mini Projector for Room,16000 Lumens Android OS, Built-in - Netflix, Prime, YouTube, Portable, Speaker, WiFi, 300 Display Cinema
WZATCO Legend Optimus, Netflix Certified, Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P Fully Automatic, 2000 ANSI, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, Sealed, Black
XGIMI 2025 New Launch MoGo 4 Laser Portable Projector, 1080P FHD Resolution, 550 ISO Lumens, Google TV & Netflix, 4K Support, 360°Adjustable Stand, 2.5Hrs of Playtime, 2x6W Harman Kardon, 4Filters
ZEBRONICS PIXAPLAY PRO 500, Ultra Short Throw, Smart Projector, 12500 Lumens, 90 Inch Screen Size, Electronic Focus, Android, Air Mouse, Built-in Speaker, Bluetooth, HDMI, WiFi, 1080p, Miracast
Boss S7+ DLP Android 9.0 Ultra HD,4K,3D Projector 13000 lumens 3840X2160 Upto 200 Screen DLP, Full Theater, Home/Office/Education Institute Purpose Projector (White) with Projector Screen
WZATCO Pixel Plus, Portable Room Cinema, Power with Powerbank, Projector 4K Ultra HD, Electronic Focus & Keystone, USB Screen Mirroring, Bluetooth, 720P Native, Green
BIGASUO Andriod 5G WiFi Projector Home 4K Support 1080P Smartphone Full Hd Portable Builtin YouTube Other Apps Auto Keystone 4000 Lumens 200 Screen Compatible 4K Tv Stick, Multicolor (Bigasuo N1)
Ant Esports View 515 Smart LED Mini Projector for Room & Home | 4000 Lumens | 1080p Native 4K Support | Android | OTT Apps (JioHotStar,Netflix,Prime Video) | Dual Band WiFi + BT 5 | Angle Adjustment
Android TV: 270° Rotation Mini Projector with Bluetooth and WiFi 6, Auto Keystone Portable Projector 1080p 4K Compatible with HY300pro Projector for Phone/TV Stick/HDMI/PS5/IOS (BGP35)
OTOOBEST Mini 4K HD Projector with WiFi 5G & Bluetooth 5.0 – 180° Rotating Android 11 Video Projector Compatible with TV Stick, Phone & PC
Technoview Smart LED Projector with 720p HD Resolution, Rotatable Design, Built-in Streaming Apps (Netflix, Prime Video, Hotstar), 2000 Lumens, Screen Mirroring, 3 Watts Speaker (White)
JIFAR Hy320 Mini Portable Projector-5G WiFi 6,Bluetooth 5.0 and Android 11,Support 4K and 1080P Full Hd,12,000 Lumens,Led Projector with 4D/4P (JP42)
E GATE Atom 4X Automatic Projector 4k Ultra HD | Live TV | Android | Brightest 400 ISO | Native 1080p, Netflix, Prime | Precision Focus - Auto Keystone | USB-HDMI ARC+CEC | HDR+HLG | WiFi 6-BT | Egate
E GATE Atom 3X Projector 4k ultra HD, Full HD 1080p Native, Automatic Home Projector for Room | 300 ISO | Rotatable Design | Android Netflix, Prime | ARC-HDMI, USB, Wifi-6, BT, Screen Mirroring, Egate
E GATE Atom 2X Smart Android Projector, 200 ISO, 1080p & 4K Support, Automatic & 4D Keystone with Netflix, Prime, WiFi & BT, Screen Mirroring, 720P Native, 1GB-8GB,White
Zebronics PixaPlay® 73 Android Smart Projector, 720p Native, Support 4K, OTT Apps (Netflix, PrimeVideo, Hotstar), 200° Rotatable, 3300 Lumens, Auto Keystone, Miracast, 3W Speaker, 130 Screen, WiFi|BT
Zebronics Android 13 Smart LED Projector, 1080p Support, 2800 Lumens, 100 Screen Size, 90° Tiltable, Auto Keystone, OTT Apps (Netflix, Prime, Hotstar), BT v5.0, HDMI, Miracast, WiFi (PixaPlay 30)
Lifelong Electronics Lightbeam Smart Projector | Android, 1080P& 4K Ultra Support, 3000 Lumens, 720p Native | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT, Mirroring, USB, HDMI, 180°, Speakers
Lumio Arc 5 Projector | Official Google TV & Netflix | 1080p Full HD | 4K Downscaling via HDMI | 200 ANSI Lumens | 100 Screen | Auto Keystone, Obstacle Avoidance | Dolby Audio | Bluetooth Speaker
WZATCO Yuva Vibe, Certified OS Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P Fully Automatic, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, Black
ZEBRONICS PIXAPLAY 18,Smart LED Vertical Projector, 8200 Lumens, 4K Support,Dolby Audio,200 inch Screen Size,HDMI,USB, WiFi,Supports Bluetooth,1080p Native,Electronic Focus,APP Support,Miracast
WZATCO Alpha Xtreme, Certified OS, Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P Fully Automatic, 1500 ANSI, Sealed Engine, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, White
Portronics Beem 530 Smart LED Projector,1080p Full HD,7600 Lumens,Bluetooth & Wi-Fi, Auto Keystone,15W Speaker,Android Based Interface, Wireless Screen Mirroring(White)
E Gate Duster 8X Fully Automatic Projector for Room | 100% DustFree + 100% Certified Netflix, Prime | 800 ISO, 1080p Native, Projector 4k Ultra HD, HDMI-ARC, Whale OS on Android + Voice Remote, EGATE
MyFitSpark CINEMAGIC 101 TrueColors Native 1080P HDR10 4K Support Home Cinema Android Projector | Real 900 ANSI Lumens | 100% Sealed Optical Engine | Auto Focus + Keystone | High-Contrast | WiFi 6
WANBO Vali 1, Native 1080P Fully Automatic, Smart Home Projector 4K Ultra HD, DRM L1, 900 ANSI | Voice Assistant | Chromecast | Android TV 11.0 | 12W Speaker | WiFi, BT | White
BenQ GV50 Laser Portable FHD Projector,Built-in Battery,Excellent Colors 92% REC709, 500ANSI Lumens bright,Upto 120inches Screensize,135° Projection,18W Speaker, builtin GoogleTV,WiFi,HDMI,USB-C,white
XGIMI Horizon Ultra 4K Dual Light Projector, 2300 ISO Lumens, 200 Display, Dolby Vision, 1SA 3.0, Android
BenQ TH575 4K Compatible Full HD Home Cinema Projector 3800 ANSI lumens brigthness, Excellent 1.07 Billion Colors, Upto 200inches Screensize,16ms Low Input Lag for Gaming,10W Speaker, HDMIView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Epson EB-W06 WXGA Projector Brightness: 3700lm with HDMI Port(Optional Wi-Fi) (V11H973040)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
XGIMI 2025 New Launch MoGo 3 Pro Portable DLP Projector,1080P FHD Resolution, 450 ISO Lumens, 2.5Hrs Play time,4K Support, 130 Degree Built in Adujstable Stand, GTV & Netflix, 2x5W Harman KardonView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Epson Eh-Tw6250 Smart Laser Video Projector - 4K Pro-Uhd, 2800 Lumens, Smart Android TV, 3Lcd Technology, USB & HDMI, Video Games, 4K Streaming, Built-In Speaker, Home CinemaView Details {{#product}} View Details {{/product}}
XGIMI 2025 New Launch MoGo 4 Laser Outdoor Projector, 1080P FHD, 550 ISO Lumens, GTV & Netflix, 4K Support, Home & Outdoor Kit with PowerBase, 5Hrs Playtime, 70 Screen, Filters & Carry CaseView Details {{#product}} View Details {{/product}}
BenQ MH560, Full HD (1080p) DLP Projector, 3800 ANSI lumens High Brightness, Excellent 1.07 Billion Colors, Upto 200 Inches Screen Size, 16 ms Low Input lag, 10 W Chamber Speakers, Dual HDMI Port.View Details {{#product}} View Details {{/product}}
