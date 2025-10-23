Subscribe

Score up to 75% off the best gadgets and more with the ongoing festive offers from top brands

Make the most of the festive discounts and save big on headphones, smartwatches, gaming gear, speakers, PC accessories and security cameras for unbeatable tech upgrades.

Iqbal
Updated23 Oct 2025, 07:41 PM IST
The festive offer on Amazon brings unbeatable deals on the best gadgets.
The festive offer on Amazon brings unbeatable deals on the best gadgets.

The festive season brings exciting offers and unbeatable discounts on some of the best gadgets and accessories that make everyday life smarter and more entertaining. From high-performance headphones that deliver rich, balanced sound to sleek smartwatches designed to track your health goals, there is something for everyone this festive season. Gamers can look forward to exclusive deals on advanced gaming accessories, while music lovers can explore great festive discounts on Bluetooth speakers and soundbars.

Our PicksFAQs

Our Picks

For professionals and students, top-quality PC accessories are available at reduced prices, making it the perfect time to upgrade. Homeowners can also secure great value on modern security cameras that enhance safety and convenience. These festive offers on Amazon combine innovation, performance, and affordability, making this the ideal moment to refresh your tech collection and bring home gadgets that truly add value to your lifestyle.

Best headphones on festive discount

This festive offers brings an incredible range of the best headphones designed for every listener’s needs. From deep bass wireless models to studio-grade wired headsets, the selection is diverse and feature-rich. Expect premium sound clarity, noise cancellation, and ergonomic designs that ensure comfort during long hours of use. Leading brands like Sony, JBL, and Bose are offering attractive discounts on their latest models. Many headphones now include touch controls, extended battery life, and fast pairing with multiple devices. For gamers, there are low-latency headsets delivering seamless in-game sound, while audiophiles can explore high-resolution audio gear.

Best smartwatches on festive discount

Track, manage, and stay ahead of your daily routine with the best smartwatches featured in the festive offers. These watches go far beyond timekeeping, combining fitness tracking, health monitoring, and smart connectivity in one elegant device. Choose from stylish aluminium bodies, AMOLED displays, and comfortable straps that fit all-day wear. Expect exciting offers on brands such as Apple, Samsung, and Fire-Boltt, each bringing unique capabilities like ECG tracking, SpO2 monitoring, and voice assistance. Smart notifications, GPS mapping, and long-lasting batteries make these watches ideal companions for work and workouts alike. Some even feature Bluetooth calling and AI-driven insights to keep you on track effortlessly. Designed to complement both casual and professional lifestyles, this collection redefines convenience.

Best gaming accessories on festive discount

Serious gamers know that performance depends as much on the accessories as the machine itself. This festive offer on Amazon brings together the best gaming accessories for speed, comfort, and precision. From ultra-responsive mechanical keyboards and lightweight gaming mice to immersive surround-sound headsets, the range is extensive. Top brands such as Razer, Logitech, and Corsair are offering limited-time deals on gear engineered for intense gaming sessions. Many accessories now feature RGB lighting, custom key mapping, and ergonomic designs for long hours of uninterrupted play. For streamers and professionals, accessories like high-resolution webcams and noise-cancelling microphones are available at discounted prices.

Best speakerson festive discount

Sound takes centre stage with the best speakers available at incredible prices. From portable Bluetooth speakers to powerful soundbars and smart home systems, every option offers something unique for music lovers. Brands like JBL, boAt, and Sony are rolling out significant discounts on their latest models. Expect rich bass, crisp highs, and perfectly balanced tones that transform your home into an entertainment hub. Many speakers now feature voice assistant support, multi-device connectivity, and long-lasting batteries. Compact designs make them ideal for travel, while larger models deliver cinema-like experiences in your living room.

Best PC accessories on festive discount

Enhance productivity and comfort with the best PC accessories available during the festive offers. Discover mechanical keyboards with soft backlighting, high-precision mice, curved monitors, and ergonomic stands—all at exciting discounts. These accessories are designed to optimise performance for both professionals and gamers. Top brands like Logitech, HP, and Dell offer durable, high-quality gear that simplifies multitasking and improves efficiency. Wireless connectivity options, quick data transfer ports, and smart storage drives add convenience to daily operations. Many users overlook the impact of quality accessories, but a reliable setup can make every task smoother and faster.

Best security cameras on festive discount

Protect what matters most with the best security cameras on offer during the festive offers. Designed for modern homes and offices, these cameras feature crystal-clear recording, real-time alerts, and advanced AI detection. Choose from wireless indoor models or outdoor weather-resistant systems for comprehensive surveillance. Brands like TP-Link, Qubo, and Mi are offering significant discounts on their latest devices. Many come with cloud storage, night vision, and app-based control for remote monitoring. Setup is quick and user-friendly, allowing instant peace of mind. These cameras also integrate seamlessly with smart assistants, offering voice-controlled convenience.

Similar articles for you:

Stop buying random smartwatches: Read this before you spend your money

10 best smartwatch offers from top brands, expertly shortlisted to help you choose your next wearable

Best gaming headphones for PC, consoles, and mobile with reliable connectivity: Top 7 picks

Top 10 security cameras with audio that bring clear communication, real time updates and smart security into one device

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Business NewsGadgets And AppliancesScore up to 75% off the best gadgets and more with the ongoing festive offers from top brands

FAQs

Are the smartwatches on festive offers compatible with iOS and Android?

Most smartwatches available during the festive offers work seamlessly with both iOS and Android devices through dedicated apps.

Do headphones on festive offers support fast charging?

Yes, many wireless headphones include fast-charging support, offering several hours of playback with just a few minutes of charge.

What types of speakers are discounted during festive offers?

You can find Bluetooth speakers, soundbars, and smart home audio systems with deep bass and long battery life at attractive prices.

Are security cameras easy to install at home?

Yes, most modern security cameras support wireless installation and can be set up in minutes using mobile apps.

What are the most useful PC accessories?

Ergonomic keyboards, wireless mice, external storage drives, and dual-monitor stands are some of the most popular PC accessories available on discount.

Read Next Story