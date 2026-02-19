Student vs professional laptops: How to choose the right one

Dell 15, Intel Core 3 14th Gen-100U, 16GB DDR4, 512GB SSD, FHD IPS, 15.6/39.62cm, Win 11, Office H&S 2024, Carbon Black, 1.63Kg, [Dell 15], Intel UHD Graphics, 120Hz 250 nit, Thin & Light, LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
ASUS Vivobook 15, Smartchoice, AMD Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6, Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.7Kg, M1502YA-BQ703WS, AMD Radeon iGPU, M365 Basic (1Year)*, 42Whr LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
HP 15, 13th Gen Intel Core i3-1315U, (8GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, FHD,15.6/39.6cm, Win11,M365 Basic(1yr),Office24, Silver,1.59kg, fd0572TU, FHD Camera w/Shutter, Backlit LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook 15, Intel Core i3 13th Gen 1315U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6, Touchscreen, Win11, Office Home 2024, M365 Basic (1Year)*, Quiet Blue, 1.7Kg, X1504VA-E83959WS, Intel UHD iGPU, LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP 15, 13th Gen Intel Core i5-1334U, (16GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, FHD, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fd0577TU, Iris Xe, FHD Camera w/Shutter LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14, Windows 11, Office Home 2024, M365 Basic (1Year)*, Black, 1.38kg, E1404FA-EB2542WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Dell 15, Intel Core i5 13th Gen-1334U, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD, 15.6/39.62cm, Windows 11, MSO 2024, Silver, 1.62kg, [Dell 15], Backlit Keyboard, 15 Month McAfee, Thin & Light, LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP 15, AMD Ryzen 3 7320U (8GB LPDDR5, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg, fc0154AU, AMD Radeon Graphics, 1080p FHD Camera LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 14, Windows 11, Office Home 2024, Mixed Black, 1.38 kg, E1404FA-NK3325WS, AMD Radeon iGPU, M365 Basic (1Year)*, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP 15, AMD Ryzen 5 7520U,(16GB DDR5, 512GB SSD), Anti-Glare, Micro-Edge, FHD, 15.6/39.6cm, Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg, fc0690au, AMD Radeon Graphics, FHD Camera, Backlit KB LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - MidnightView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Pavilion Plus, Intel Core i5-1335U-13th Gen Laptop, (16GB LPDDR5x,512GB SSD),IPS, 300 nits, 14(35.6cm) 2K,Win 11, M365 Basic(1yr), Office Home 24, Silver,1.38kg, 5MP Camera w/Shutter, ew0107TUView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP 15, Intel Core Ultra 5 125H (16GB DDR5, 1TB SSD) FHD, IPS, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)*Office24, Silver, 1.65kg, fd1354TU, Intel Arc Graphics, FHD Camera w/Shutter, AI Powered LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS TUF A15 (2025), AMD Ryzen 7 7445HS, Gaming Laptop(RTX 3050,75W TGP,16GB DDR5(Upgradeable Upto 64GB )512GB SSD,FHD,15.6,144Hz,RGB Keyboard,48Whrs,Windows 11,Graphite Black,2.3 Kg) FA506NCG-HN199WView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Smartchoice Ideapad Slim 3, 13th Gen Intel Core i7 13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA IPS, 15.3/38.8cm, Win 11, Office 2024, Top Metal Cover Grey, 1.6Kg, 83K100CJIN/S1IN, Backlit KB, LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP OmniBook 7 OLED, Intel Core Ultra 5 255H (16GB LPDDR5,1TB SSD), 3K, 0.2 ms, Micro-Edge, 14/35.6cm, Win 11, M365, Office 24, Meteor Silver,1.5kg, fr0789TU, 5MP Camera w/Shutter, Backlit AI LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
acer Professional 14[New Launch], 13th Gen Intel Core i7-1355U Turbo Boost, 32GB DDR4, 1TB SSD, Win11 Pro, MSO21, 14inch FHD Laptop, 3 Year Warranty, 1 Year Anti Virus, Fingerprint, Backlit KBView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook S16,14th Gen, Intel Core 5-210H,Metallic Design Laptop(Intel UHD iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/16/144Hz/Windows 11/M365 Basic(1Year)*/Office Home 2024/Matte Gray/1.7Kg) S3607VA-RP113WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Victus, AMD Ryzen 7 7445HS, 4GB RTX 2050, 16GB DDR5(Upgradable) 512GB SSD, FHD, 144Hz, 300 nits, IPS, 15.6/39.6cm, Win11, M365* Office24, Mica Silver, 2.29kg, fb3123AX, Backlit, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook 16X,Smartchoice,Intel Core i7-13620H,Creator/Gaming Laptop(RTX 3050-4GB/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/16/144Hz/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Cool Silver/1.8 Kg) K3605VC-RP492WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 8840HS 15.3 inch (38.8cm) WUXGA IPS Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg), 83KA004SINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}