Up to 80% off on smart home bestseller appliances all operated by Alexa in Amazon Great Indian Festival, grab yours now

Up to 80% off on Alexa operated smart plugs, smart speakers, security cameras, digital door locks, smart bulbs and other smart home appliances. Stack bank offers, coupons, no cost EMI, and exchange savings. The Amazon Great Indian Festival is going on and will be wrapped up soon. Shop early.

Kanika Budhiraja
Published3 Oct 2025, 06:30 PM IST
Prices drop on Smart Home Bestseller Appliances all operated by Alexa.

The Amazon Great Indian Festival is here and going on now with smart home bestseller appliances at huge price drops. You also get extra benefits like cashbacks and additional instant discounts when you pay with credit or debit cards. No cost EMI and exchange savings help lower the bill further, and the window will be wrapped up soon, so plan your cart today.

Our Picks

Alexa compatible picks include Echo Show 10 and Echo Show 15, Echo Studio, Fire TV Cube, digital door locks, video doorbells with chimes, 2K security camera kits, robot vacuums, smart air purifiers, and smart AC controllers. Use voice to view feeds, lock doors, set routines, and control scenes across rooms.

Top deals on smart home devices controlled by Alexa:

Alexa controlled smart robot vacuum cleaners for home at up to 67% off

The Amazon Great Indian Festival is going on with smart home bestseller appliances deals on Alexa controlled smart robot vacuum cleaners for home. Prices drop with bank offers, no cost EMI, and coupons, and the window will be wrapped up soon.

Use Alexa to start cleaning, pause, dock, or schedule. Pick LiDAR mapping, multi floor memory, strong suction, and pet hair brushes. Check room size, bin capacity, and mopping pads.

Top deals on smart robot vacuum cleaners

Alexa controlled security cameras with up to 79% off

The Amazon Great Indian Festival brings smart home bestseller appliances deals on Alexa controlled security cameras. Use Alexa to show the front door on Echo Show, start recording, or turn on the siren. These cams offer 2K clarity, night vision, person detection, two way talk, and smart alerts.

Choose privacy shutter, microSD or cloud storage, Wi Fi, and reliable app support. Check field of view and mounting options. Bundle with a video doorbell for entry coverage, and enable routines that arm cameras when you say goodnight.

Top deals on security cameras:

Amazon smart home devices like fire stick and smart speakers at up to 50% off

The Amazon Great Indian Festival is going on with massive discounts on Amazon smart home devices. From Alexa operated fire sticks to smart speakers, there are huge price drops right now on smart home bestseller appliances.

Popular picks include Echo smart speakers, Echo Dot, Fire TV Stick, and Kindle. These Amazon smart devices add hands-free Alexa control, simple TV streaming, and focused reading, helping you play music, manage routines, and enjoy content across rooms with ease.

Top deals on Alexa enabled devices:

Alexa enabled smart speakers with up to 77% off

Set up hands free music, timers, and routines with Alexa enabled smart speakers. During the Amazon Great Indian Festival, stack offers and coupons for savings. Pick models with stronger mics, fuller sound, and stable Wi-Fi.

Smart home bestseller appliances are having a massive price drop right now, and these speakers anchor the setup. Use voice to control lights, play on Fire TV, set scenes, and enjoy multiroom audio across Echo.

Top deals on smart speakers:

Digital smart locks for home with up to 73% off

Digital smart locks bring keyless entry with fingerprint, PIN, app control, and Alexa voice support. Good models add auto lock, tamper alerts, emergency key access, and a 9V jump start for flat batteries. Look for solid build, smooth latch action, and clear installation guidance.

Before you buy, match the lock to your door type and thickness, confirm left or right handing, and check backset and mortise size. Favour AES grade encryption, audit logs, one time and scheduled passcodes, and reliable local service.

Top deals on digital smart locks:

Smart plugs with up to 70% off

Smart plugs let you switch appliances on and off with Alexa or the app, set schedules, and build routines. Use 6A for lamps and routers, 16A for geysers and ACs. Check max load, plug orientation, and space around the socket so neighbouring ports are not blocked.

For safer use, pick models with energy monitoring, away mode, and safety shutters. Good picks support Matter or Zigbee for wider ecosystem control. Keep firmware updated and group plugs by room for quick voice commands.

Top deals on smart plugs:

Smart bulbs and lights with up to 77% off

Alexa control lets you dim lights, set warm to cool white, and pick scenes without rewiring. Group rooms, automate wake and wind down times, and link lights with motion or door sensors for simple cues.

Before you buy, match the base type B22 or E27, and check brightness in lumens. Aim for higher CRI for truer tones and stable dimming without flicker. Look for memory after power cuts, scene presets, and Matter support for easier pairing.

Top deals on smart bulbs and lights:

FAQs

What falls under smart home bestseller appliances?

Echo speakers, Fire TV Stick, smart plugs, smart bulbs, security cameras, door locks, hubs.

How big are the price drops and how long do they last?

Deals can reach deep cuts for a short festival window and may end when stock runs out.

Do bank offers stack with coupons?

Yes, most listings allow instant bank discounts with coupons and exchange savings.

Are sale prices inclusive of GST?

Yes, product pages show prices with current GST already applied.

Are these Alexa compatible devices?

Yes, look for Works with Alexa on the page and pair in the Alexa app.

