Up to 80% off on smart home bestseller appliances all operated by Alexa in Amazon Great Indian Festival, grab yours now

Laresar Robot Vacuum Cleaner With Mop, 4500Pa Robotic Vacuum 180 minutes runtime With Auto Carpet Boost, Ultra Thin Robot Hoover For Pet Hair, Smart App Control, Compatible with Alexa(Evol 3) - BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Tapo C200 360° 2MP 1080p Full HD Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Smart Camera| Alexa Enabled| 2-Way Audio| Night Vision| Motion Detection| Sound and Light Alarm| Indoor CCTV WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
wipro 16A Wi-Fi 1 Way MOSFET Smart Plug With Energy Monitoring,Suitable For Large Appliances Like Geysers, Microwave Ovens, Air Conditioners (Compatible With Alexa & Google Assistant),White,Pack Of 4View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej Smart Lock I Catus Touch Plus I Digital Lock for Wooden Door I 4 in 1 Access I Fingerprint I RFID I PIN Access I Mechanical Key I 3 Strong Dead Locking Bolts I Black Finish I 3 Years WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sonos Era 100 | Smart Speaker with WiFi, Bluetooth, Amazon Alexa - BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazon Fire TV Stick HD (newest model), Alexa Voice Remote with TV power & volume controls, full HD streaming deviceView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazon Echo Dot (5th Gen) | Smart speaker with Bigger sound, Motion Detection, Temperature Sensor, Alexa and Bluetooth| BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
NARWAL Freo X Ultra Robot Vacuum & Mop Combo, 8200Pa Suction, Auto Mop Drying/Washing, Zero-Tangling, DirtSense™, Maintenance-Free Base, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri CompatibleView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
DREAME L10s Ultra Robot Vacuum Cleaner Washer with Self-Cleaning Base Station (Dust Drain, Automatic Cleaning) AI Obstacle Detection 3D, 5300Pa Suction Power, 210 Minutes Battery, WiFi/APP/AlexaView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Tapo RV20 Max Plus | 5300Pa Suction Robot Vacuum Cleaner & Mop | Smart Auto-Empty Dock | 3L Dust Bag | MagSlim™ LiDAR & Gyroscope Navigation | Multi-Floor Mapping | Alexa & Google Assistant CompatibleView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
DREAME L10 Prime Robot Vacuum and Mop, Self-Cleaning Dual Mop Pads with Auto Drying, 4,000Pa Suction, 7mm Mop Lifting for Carpets, LDS Navigation with 3D Mapping, WiFi/App ControlView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 MinsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Trueview WiFi 3mp Mini Pan-Tilt Zoom CCTV Camera | Outdoor Indoor Security Camera | Storage on Cloud or SD Card Up to 256 GB | Intruder Alarm | Color Night Vision | Two Way TalkView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Trueview 3Mp HD 4G SIM Based Pan Tilt CCTV Camera, Outdoor Indoor Security Camera, Water Proof, 2 Way Talk, Cloud Storage, Motion Detect, Supports SD Card Up to 256 GB, Color Night Vision, AlexaView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Tapo C210P2 360° 3MP 2K 2304 Full HD 1296P Video Pan/Tilt Smart Wi-Fi Security Camera | Alexa Enabled | 2-Way Audio| Night Vision| Motion Detection | Indoor CCTV | Pack of 2,WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Trueview Smart 4G Linkage 2Mp+2Mp Pan-Tilt Zoom CCTV Camera, Outdoor Indoor Security Camera, Water Proof, 2 Way Talk, Cloud Storage, Motion Detect, Supports SD Card Up to 256 GB, Night VisionView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
TP-Link Tapo C225 4MP 2K QHD 1440p Pan/Tilt WiFi Security Smart Camera, Indoor CCTV, Smart AI, Starlight Sensor,Night Vision Compatible with Alexa&Google Home, No Hub Required, SD StorageView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Tapo C520WS 2K QHD 4MP Outdoor Pan/Tilt Security Smart Wi-Fi Camera,IP66 Weatherproof, AI Detection,360° Visual Coverage,Starlight Colour Night Vision, Works with Alexa&Google HomeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Tapo C500 Outdoor Pan/Tilt Home Security WiFi Smart Camera | 2MP 1080p Full HD Live View | 360° Visual Coverage | Night Vision | Support Alexa and Google Assistant | 2-Way AudioView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Tapo 4MP 2K QHD (2560X1440) Outdoor CCTV Security Wi-Fi Smart Camera -Alexa Enabled -Weatherproof -Full Color Starlight Night Vision -2-Way Audio -Up to 256 GB SD Storage - C320Ws- WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazon Echo Pop| Smart speaker with Alexa and Bluetooth| Loud sound, balanced bass, crisp vocals| GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazon Fire TV Stick 4K | Alexa Voice Search, Cinematic 4K streaming with HDR10+, Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos (newest model)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) - Smart speaker with 8 HD screen, stereo sound & hands-free entertainment with Alexa (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
JBL Authentics 200, Smart Home WiFi Speaker and Music Streaming, Voice Assist and Bluetooth Connectivity, Automatic Calibration, Compatible with Google Home & Amazon Alexa, Retro Design in BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
JBL Authentics 300, Portable Smart Home Wifi Speaker & Music Streaming,Upto 8Hrs Playtime, Voice Assist & Bluetooth Connectivity,Automatic Calibration,Compatible with Google Home & Alexa, Retro DesignView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bose Portable Smart Wireless Bluetooth Speaker with Alexa Voice Control Built-in, Wi-Fi Connectivity, 360° Sound, Powerful Bass (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazon Echo Show 5 (latest model) | Smart display with Alexa, 2x bass speaker, clearer sound, camera for home monitoring, bluetooth | CharcoalView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Golens X28 Luxury Smart Door Lock | 7 Ways Unlocking |3D Face ID| Fingerprint | Mobile App | RFID Card | PIN | Mechanical Key |Camera Technology| Keyless Entry Digital Lock, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej Smart Lock I Catus Connect I Digital Lock for Wooden Door | 5 in 1 Access I WiFi I Fingerprint I RFID Card I PIN Access I Mechanical Key I 3 Strong Locking Dead Bolts I Black I 3 Yrs WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
QUBO Smart Door Lock Essential (2025 Edition) from Hero Group | 7-Way Unlocking | Fingerprint | OTP Remote Unlocking | PIN | RFID Card | Mobile App | Mechanical Key | 2 Year Brand Warranty | (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
atomberg SL 1 Smart Door Lock | 6 Ways Unlocking | Fingerprint | PIN | OTP | NFC Card | Atomberg Home App (Data Stored in India)| Key | Free Installation | 2 Year Warranty by Atomberg (Rose Gold)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Godrej Advantis Revolution Smart Digital Lock for Wooden Door | 4 in 1 Access | Pin Access | Fingerprint | RFID Card | Mechanical Key | BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Yale Tye Digital Door Lock with Electronic Keypad for Interior/Exterior Doors | Compatible for Home, Office, Hotel, Store Room & Garage with 35-45.5mm Door Thickness | 1 Year Warranty (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
LAVNA Digital Smart Door Lock | 6 Way Unlock | Fingerprint, Mobile App, OTP, PIN, RFID Card and Manual Key Access for Wooden Doors (LA16, Bluetooth)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Wipro Smart Home Combo 16Amp Smart Plug & 12.5 W Smart Wi Fi LED Bulb with Music Sync | Suitable For Bedroom, Hall, Kitchen | Alexa & Google Assistant Enabled | 1 B22 LED Smart Bulb, 1 Smart PlugView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
PHILIPS 6-16A Smart WiFi Plug | Wiz Connected Voice Controlled , Amazon Alexa & Google Assistant Compatible Smart Plug with Energy Consumption Monitoring Pack of 2View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Wipro 10A Wi-Fi Smart Plug with Universal socket | Energy Monitoring | Suitable for Small Appliances like TVs, Air purifiers, Kettles, Mobiles & Laptops | Scheduling | Voice Control | Pack of 4View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Wipro 10A Wi-Fi Smart Plug with Universal socket | Energy Monitoring | Suitable for Small Appliances like TVs, Air purifiers, Kettles, Mobiles & Laptops | Scheduling | Voice Control | Pack of 2View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Wipro Smart Home Combo 10Amp Smart Plug & 12.5 W Smart Wi Fi LED Bulb with Music Sync | Suitable For Bedroom, Hall, Kitchen | Alexa & Google Assistant Enabled | 1 B22 Smart Bulb, 1 Smart PlugView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
wipro 16A Wi-Fi 1 Way MOSFET Smart Plug With Energy Monitoring,Suitable For Large Appliances Like Geysers, Microwave Ovens, Air Conditioners (Compatible With Alexa & Google Assistant),White,Pack Of 4View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Philips Hue Play Light Bar Smart Light White & Color Ambiance, 2 Pack Base kit, Hub Required/Power Supply Included (Compatible with Alexa, Apple Homekit & Google Home)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}