Hello User
Sign in
Hello
Sign Out
My Account My Account
Data Insights
Top Sections
Premium Offerings
Tools and Calculators
MultiMedia Collections
More From Mint
Explore Mint
Copyright © HT Digital Streams Limited
All Rights Reserved.
Sign In
Subscribe
Wall Street Journal at flat 1500 offSubscribe@3499
READ NEXT STORY
Business News/ Global / Agency that issues visas and green cards is hiring armed agents

Agency that issues visas and green cards is hiring armed agents

Michelle Hackman , The Wall Street Journal

U.S. Citizenship and Immigration Services agents will now be allowed to arrest people for immigration violations.

Masked law-enforcement officers arriving at an immigration court in Phoenix earlier this year. Photo: Caitlin O’Hara/Reuters
Gift this article

uscis, immigration crackdown, trump immigration policy, uscis fraud detection, green card application, us citizenship, uscis police force, immigration law usa, us visa, immigrant rights, immigration and customs enforcement, us immigration news, joe edlow, h-1b visa, immigration services usa

uscis, immigration crackdown, trump immigration policy, uscis fraud detection, green card application, us citizenship, uscis police force, immigration law usa, us visa, immigrant rights, immigration and customs enforcement, us immigration news, joe edlow, h-1b visa, immigration services usa

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.