Air India Loss: टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया के वित्तीय प्रदर्शन पर अब बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिलाकर ₹22,238 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में यह घाटा ₹10,859 करोड़ था। यानी एक साल में घाटा दोगुने से ज्यादा हो गया है। लगातार बढ़ते घाटे के बीच टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने एयर इंडिया के हेड ऑफिस पहुंचकर कंपनी के प्रदर्शन और आगे की योजनाओं की समीक्षा की।

पीटीआई (PTI) के मुताबिक, टाटा संस के बोर्ड के अन्य सदस्य हरीश मनवानी, अनीता मारंगोली जॉर्ज और सौरभ अग्रवाल भी गुरुग्राम स्थित एयर इंडिया के हेड ऑफिस पहुंचे। बोर्ड के सदस्यों ने एयरलाइन की ट्रेनिंग अकादमी और ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया।

इस दौरान एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO तेवोल्डे गेबरमारियम (Tewolde Gebremariam) ने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। यह दौरा 20 नवंबर को होने वाली एयर इंडिया की बोर्ड बैठक से पहले हुआ। बैठक में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के कामकाज में बेहतर तालमेल बनाने और खर्च घटाने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

एक साल में दोगुने से ज्यादा हुआ घाटा एयर इंडिया ग्रुप के वित्तीय नतीजों से पता चलता है कि कंपनी के सामने घाटा कम करने की चुनौती कितनी बड़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का कंसोलिडेटेड नेट लॉस ₹22,238 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में यह ₹10,859 करोड़ था।

कंपनी के घाटे में बढ़ोतरी के पीछे विमान ईंधन की ऊंची कीमतें, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में परिचालन संबंधी रुकावटें और नए विमानों की डिलीवरी में देरी जैसे तमाम कारण सामने आए हैं। एयरलाइन अपने विमानों के बेड़े को आधुनिक बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर भी खर्च कर रही है। इन खर्चों का असर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर पड़ रहा है।

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विभागों में होंगे बदलाव फिलहाल घाटा कम करने के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के कुछ विभागों में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। इसका मकसद दोनों कंपनियों में एक जैसे काम के लिए अलग-अलग टीमें और संसाधन रखने से होने वाला अतिरिक्त खर्च कम करना है। वहीं इसके तहत प्रशासन, तकनीक, खरीद, इंजीनियरिंग प्रबंधन और कुछ अन्य सहायक विभागों में तालमेल बढ़ाया जा सकता है। दोनों कंपनियों के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होने से खर्च कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का पूरा कारोबार एक कंपनी में मिला दिया जाएगा। दोनों एयरलाइंस अपने अलग ब्रांड और कारोबारी मॉडल के तहत काम करेंगी। एयर इंडिया का फोकस फुल-सर्विस एयरलाइन के रूप में अंतरराष्ट्रीय और प्रीमियम यात्रियों पर है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस कम लागत वाली उड़ानों के बाजार में काम करती है।

नए CEO ने खर्च घटाने के लिए बनाई अलग टीम तेवोल्डे गेबरमारियम ने 1 अक्टूबर 2026 को एयर इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला था। उन्होंने कैंपबेल विल्सन की जगह यह जिम्मेदारी ली है। इससे पहले गेबरमारियम इथियोपियन एयरलाइंस समूह से जुड़े रहे हैं। कंपनी की कमाई और खर्च के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए नए CEO ने वित्तीय अनुशासन और कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया है। एयर इंडिया ने खर्च में कटौती के अवसर तलाशने के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई है।

गेबरमारियम ने कर्मचारियों से अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखने और कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने को कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को भेजे गए अपने पहले संदेश में उन्होंने कहा था, “खर्च के प्रति सजगता हमारी कार्यसंस्कृति का हिस्सा बननी चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि खर्च में बचत की जिम्मेदारी केवल एक टीम की नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की है।

एयर इंडिया के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या? एयर इंडिया के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती खर्च घटाने के साथ उड़ानों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना है। कंपनी को एक तरफ नए विमानों, रखरखाव और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के विस्तार पर निवेश करना है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ते घाटे पर भी नियंत्रण पाना है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के कुछ विभागों में साझा व्यवस्था लागू होने से खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसका वास्तविक असर तभी दिखाई देगा, जब कंपनी की परिचालन लागत घटे, विमानों का इस्तेमाल बेहतर हो और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से होने वाली कमाई बढ़े।