Amazon Decart Deal: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अब मुकाबला सिर्फ शक्तिशाली चिप बनाने का नहीं, बल्कि उपलब्ध कंप्यूटिंग क्षमता का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का भी है। इसी रणनीति के तहत एमेजॉन (Amazon) एक बड़ा अधिग्रहण करने की तैयारी में है। कंपनी इजरायली AI स्टार्टअप डिकार्ट (Decart) को करीब 7.5 अरब डॉलर में खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। इस संभावित डील से एमेजॉन अपने क्लाउड कारोबार एमेजॉन वेब सर्विसेस (Amazon Web Services - AWS) की तकनीकी क्षमता बढ़ाना चाहती है, ताकि AI चिप बाजार में एनवीडिया (Nvidia) को कड़ी चुनौती दी जा सके।

फाइनेंशियल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, दोनों कंपनियों के बीच बातचीत आखिरी दौर में है। बताया जा रही है कि अगर सबकुछ ठीक रहा तो यह डील अगले हफ्ते हो सकती है। हालांकि बातचीत टूटने की आशंका से इनकार नहीं किया गया है। यानी फिलहाल यह सौदा अंतिम रूप से पूरा नहीं हुआ है।

Amazon- Decart डील की 5 बड़ी बातें 1. करीब 7.5 अरब डॉलर में हो सकता है अधिग्रहण एमेजॉन डिकार्ट को करीब 7.5 अरब डॉलर में खरीदने की तैयारी कर रही है। यह रकम मई में स्टार्टअप की 4 अरब डॉलर की वैल्यूएशन से काफी ज्यादा है। डिकार्ट ने मई में 30 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई थी। इस निवेश दौर में रेडिकल वेंचर्स, सिकोइया कैपिटल, बेंचमार्क और एनवीडिया जैसे निवेशक शामिल थे। डिकार्ट की तकनीक AI मॉडल को ज्यादा कुशलता से चलाने में मदद करती है। इससे चिप की उपलब्ध कंप्यूटिंग क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। यही वजह है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा रही एमेजन के लिए यह स्टार्टअप रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

2. Nvidia के मुकाबले AWS को मिलेगी टेक्निकल बढ़त AI चिप बाजार में एनवीडिया की मजबूत पकड़ है। उसके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर AI मॉडल को चलाने में होता है। दूसरी ओर एमेजॉन अपने क्लाउड कारोबार AWS के लिए खुद की AI चिप बना रही है। कंपनी ने 2025 के अंत में Trainium3 AI चिप लॉन्च की थी, जिसे एनवीडिया के GPU के विकल्प के तौर पर पेश किया गया।

डिकार्ट इस चिप को शुरुआती दौर में अपनाने वाली कंपनियों में शामिल रही है और अपने प्रोडक्ट चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। डिकार्ट का अधिग्रहण एमेजॉन को सिर्फ एक AI सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं देगा, बल्कि उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ बेहतर बनाने का अवसर भी दे सकता है। इससे AWS के ग्राहकों को कम लागत में ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने की रणनीति को बड़ा सपोर्ट मिल सकता है।

3. Lucy और Oasis हैं Decart के प्रमुख AI प्रोडक्ट डिकार्ट के दो प्रमुख प्रोडक्ट Lucy और Oasis हैं। कंपनी का Lucy मॉडल रियल टाइम में लाइव वीडियो एडिट करने की क्षमता रखता है। वहीं, Oasis ऐसा AI मॉडल है जो सिम्युलेटेड और इंटरैक्टिव वातावरण तैयार कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम की ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए किया जा सकता है। ऐसे मॉडल भविष्य में AI आधारित मशीनों और स्वचालित वाहनों के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

डिकार्ट की तकनीक का एक बड़ा फायदा यह है कि यह AI मॉडल को चलाने में लगने वाली कंप्यूटिंग क्षमता को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है। ऐसे समय में जब टेक कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, कंप्यूटिंग लागत कम करना कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है।

4. Anthropic और Nvidia से भी जुड़ी रही अधिग्रहण की चर्चा डिकार्ट को खरीदने में दूसरी बड़ी टेक कंपनियों की भी दिलचस्पी रही है। एंथ्रोपिक (Anthropic) ने अगस्त में करीब 6 अरब डॉलर के संभावित सौदे पर विचार किया था। हालांकि, जांच-पड़ताल के बाद कंपनी ने पिछले महीने इस अधिग्रहण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। डिकार्ट की Nvidia के साथ भी अधिग्रहण को लेकर बातचीत हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि एनवीडिया खुद इस स्टार्टअप की निवेशक भी है।

5. AI शेयरों में गिरावट के बीच एमेजॉन का बड़ा दांव एमेजॉन की यह संभावित डील ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिकी टेक शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। AI निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका के बीच Nasdaq 100 में एक हफ्ते के दौरान 10.4% की गिरावट आई। यह कोविड-19 संकट के बाद इसका सबसे खराब वीकली प्रदर्शन बताया जा रहा है। इसके बावजूद एमेजॉन के शेयर इस साल अब तक करीब 9% चढ़ चुके हैं और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2.67 लाख करोड़ डॉलर है।

एमेजॉन हाल के वर्षों में बड़े अधिग्रहण और रणनीतिक सौदों पर लगातार दांव लगा रही है। कंपनी ने इस साल सैटेलाइट ऑपरेटर ग्लोबलस्टार के साथ 11.5 अरब डॉलर का सौदा किया था। इससे पहले 2022 में उसने MGM फिल्म स्टूडियो का अधिग्रहण 8.4 अरब डॉलर में किया था।

एमेजॉन के लिए क्यों अहम है यह डील ? एमेजॉन की रणनीति अब AI चिप, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर को एक साथ मजबूत करने की है। कंपनी के पास AWS का बड़ा ग्राहक आधार है और वह अपने Trainium चिप के जरिए AI कंप्यूटिंग बाजार में एनवीडिया पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। डिकार्ट की तकनीक इस रणनीति में अहम भूमिका निभा सकती है।