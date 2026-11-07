अब AI बताएगा आपकी सैलरी कहां हुई खर्च? Claude रखेगा पैसों का हिसाब, Anthropic का नया AI फीचर लॉन्च

Anthropic Claude: हर महीने सैलरी आने के बाद पैसा कहां खर्च हो जाता है, कौन-सा बिल कितना बढ़ गया और लोन पर अब तक कितना ब्याज चुकाया है, इन सवालों का जवाब पाने के लिए अब बैंक स्टेटमेंट खंगालने की जरूरत कम हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने चैटबॉट क्लॉड में एक फीचर लॉन्च किया है। यह नया फीचर यूजर के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़कर उसके वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण कर सकेगा।

इस फीचर की मदद से, यूजर्स बातचीत के जरिए अपने अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं। लेन-देन की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी खर्च करने की आदतों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि, इसमें एक बड़ी लिमिट लगी हुई है। क्लाउड वित्तीय जानकारी पढ़ तो सकता है, लेकिन भुगतान नहीं कर सकता और न ही पैसे ट्रांसफर कर सकता है।

फाइनेंस को मैनेज करने में मिलेगी मदद यह नया फीचर यूज़र्स के लिए अपने फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करेगा। इससे उन्हें अपने बैंक स्टेटमेंट को खुद खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक अपनी सैलरी के खर्चों, लोन के मासिक ब्याज और खर्च करने के तरीकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यह अमेरिका में बीटा वर्ज़न में उपलब्ध है और यह सिर्फ क्लाउड प्रो, मैक्स और अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए ही है।

जानिए क्लाउड बैंक अकाउंट से कैसे होगा लिंक एंथ्रोपिक ने इस नए फीचर को पर्सनल फाइनेंस (Personal Finance) नाम दिया है। इसके जरिए यूजर अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड को क्लॉड (Claude) से जोड़ सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने फिनटेक प्लेटफॉर्म प्लैड (Plaid) के साथ साझेदारी की है। एंथ्रोपिक (Anthropic) ने कहा है कि 'क्लॉड' यूजर्स के बैंकिंग पासवर्ड न तो मांगता है और न ही उन्हें स्टोर करता है। एक बार कनेक्ट हो जाने पर 'क्लॉड' बैंक का नाम, खाते का नाम और प्रकार, खाता नंबर के आखिरी चार अंक, उपलब्ध बैलेंस, क्रेडिट लिमिट और 24 महीने तक की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को एक्सेस कर सकता है। इसमें कई खाते जोड़े जा सकते हैं और सभी वित्तीय जानकारी को एक विशेष 'पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड' में देखा जा सकता है।

सैलरी कहां खर्च हुई, AI खुद बताएगा इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूजर को अपने खर्च का हिसाब समझने के लिए अलग-अलग बैंकिंग ऐप खोलने या एक्सेल शीट तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। यूजर क्लॉड से सीधे पूछ सकेंगे कि इस महीने उनका कितना पैसा खर्च हुआ, किन चीजों पर सबसे ज्यादा रकम गई और क्या उनका खर्च पिछले महीने के मुकाबले बढ़ा है। क्लॉड अलग-अलग श्रेणियों में खर्च को बांटकर उसका विश्लेषण कर सकेगा। यह आने वाले बिल, बार-बार कटने वाले सब्सक्रिप्शन और असामान्य ट्रांजैक्शन की पहचान करने में भी मदद करेगा।

जैसे किसी यूजर को यह जानना है कि सैलरी आने के कुछ दिनों बाद ही उसके खाते में पैसा क्यों कम बचा है, तो वह क्लॉड से सवाल पूछ सकता है। AI उपलब्ध ट्रांजैक्शन का विश्लेषण करके बताएगा कि कितना पैसा किराये, खाने-पीने, बिजली के बिल, सब्सक्रिप्शन और दूसरी जरूरतों पर खर्च हुआ है। कंपनी ने साफतौर पर कहा है कि क्लॉड का नाम निवेश संबंधी जानकारी देना नहीं है।