फेरारी वर्ल्ड से यास आइलैंड तक... अबू धाबी का वो फॉर्मूला, जो बदल सकता है भारत की अर्थव्यवस्था

किसी पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए लोग तभी ज्यादा समय बिताते हैं, जब वहां देखने और करने के लिए कई चीजें हों। सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत, समुद्र तट या मनोरंजन पार्क पर्यटकों को लंबे समय तक रोकने के लिए काफी नहीं होता। इसके आसपास होटल, रेस्तरां, खरीदारी और दूसरी सुविधाएं भी जरूरी होती हैं।

संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में यास आइलैंड इसी सोच के साथ विकसित किया गया है। यहां मनोरंजन पार्क से लेकर होटल और शॉपिंग सेंटर तक एक ही इलाके में मौजूद हैं। ऐसे में अब आता है कि क्या क्या भारत में भी ऐसे पर्यटन केंद्र विकसित किए जा सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार सलाहकार अशोक ठोंबरे का मानना है कि महाराष्ट्र में इसकी अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य में ऐतिहासिक किले, गुफाएं, समुद्र तट और धार्मिक स्थल हैं। जरूरत इन्हें बेहतर सुविधाओं और आपसी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की है।

यास आइलैंड पर पर्यटकों को एक जगह मिलती हैं कई सुविधाएं अबू धाबी का यास आइलैंड इस बात का उदाहरण है कि किसी जगह को एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है। यहां फेरारी वर्ल्ड, वॉर्नर ब्रदर्स वर्ल्ड, यास वॉटरवर्ल्ड, यास मॉल और यास मरीना सर्किट जैसे आकर्षण हैं। इनके अलावा पर्यटकों के ठहरने के लिए कई होटल भी मौजूद हैं।

इसकी खास बात ये है कि यहां आने वाले लोगों को हर गतिविधि के लिए अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों के लिए मनोरंजन के विकल्प हैं, तो खरीदारी और खानपान की सुविधाएं भी आसपास ही मिल जाती हैं। इससे पर्यटकों के पास वहां रुकने और ज्यादा समय बिताने की वजह होती है।

अशोक ठोंबरे के मुताबिक, भारत में भी पर्यटन स्थलों को इस तरह आपस में जोड़ने की जरूरत है। किसी जगह को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए केवल एक बड़ा आकर्षण तैयार करना काफी नहीं है। वहां पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें, साफ-सफाई, सुरक्षा और ठहरने की सुविधाएं भी होनी चाहिए।

पर्यटन बढ़ेगा तो दूसरे कारोबारों को भी मिलेगा फायदा पर्यटन का फायदा सिर्फ होटल या घूमने की जगह चलाने वालों को नहीं मिलता। जब किसी इलाके में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती है, तो टैक्सी, रेस्तरां, दुकानों, स्थानीय बाजार और परिवहन से जुड़े कारोबारों को भी काम मिलता है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।

महाराष्ट्र में इन जगहों को जोड़कर बन सकते हैं पर्यटन सर्किट महाराष्ट्र में पर्यटन के लिए कई ऐसे स्थल हैं, जिन्हें बेहतर तरीके से एक-दूसरे से जोड़ा जा सकता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला और बीबी का मकबरा इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों के लिए खास आकर्षण हैं। इन सभी जगहों को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है।