फेरारी वर्ल्ड से यास आइलैंड तक... अबू धाबी का वो फॉर्मूला, जो बदल सकता है भारत की अर्थव्यवस्था

किसी पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए लोग तभी ज्यादा समय बिताते हैं, जब वहां देखने और करने के लिए कई चीजें हों। सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत, समुद्र तट या मनोरंजन पार्क पर्यटकों को लंबे समय तक रोकने के लिए काफी नहीं होता। इसके आसपास होटल, रेस्तरां, खरीदारी और दूसरी सुविधाएं भी जरूरी होती हैं।

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संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में यास आइलैंड इसी सोच के साथ विकसित किया गया है। यहां मनोरंजन पार्क से लेकर होटल और शॉपिंग सेंटर तक एक ही इलाके में मौजूद हैं। ऐसे में अब आता है कि क्या क्या भारत में भी ऐसे पर्यटन केंद्र विकसित किए जा सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार सलाहकार अशोक ठोंबरे का मानना है कि महाराष्ट्र में इसकी अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य में ऐतिहासिक किले, गुफाएं, समुद्र तट और धार्मिक स्थल हैं। जरूरत इन्हें बेहतर सुविधाओं और आपसी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की है।

यास आइलैंड पर पर्यटकों को एक जगह मिलती हैं कई सुविधाएं अबू धाबी का यास आइलैंड इस बात का उदाहरण है कि किसी जगह को एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है। यहां फेरारी वर्ल्ड, वॉर्नर ब्रदर्स वर्ल्ड, यास वॉटरवर्ल्ड, यास मॉल और यास मरीना सर्किट जैसे आकर्षण हैं। इनके अलावा पर्यटकों के ठहरने के लिए कई होटल भी मौजूद हैं।

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इसकी खास बात ये है कि यहां आने वाले लोगों को हर गतिविधि के लिए अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों के लिए मनोरंजन के विकल्प हैं, तो खरीदारी और खानपान की सुविधाएं भी आसपास ही मिल जाती हैं। इससे पर्यटकों के पास वहां रुकने और ज्यादा समय बिताने की वजह होती है।

अशोक ठोंबरे के मुताबिक, भारत में भी पर्यटन स्थलों को इस तरह आपस में जोड़ने की जरूरत है। किसी जगह को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए केवल एक बड़ा आकर्षण तैयार करना काफी नहीं है। वहां पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें, साफ-सफाई, सुरक्षा और ठहरने की सुविधाएं भी होनी चाहिए।

पर्यटन बढ़ेगा तो दूसरे कारोबारों को भी मिलेगा फायदा पर्यटन का फायदा सिर्फ होटल या घूमने की जगह चलाने वालों को नहीं मिलता। जब किसी इलाके में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती है, तो टैक्सी, रेस्तरां, दुकानों, स्थानीय बाजार और परिवहन से जुड़े कारोबारों को भी काम मिलता है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।

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महाराष्ट्र में इन जगहों को जोड़कर बन सकते हैं पर्यटन सर्किट महाराष्ट्र में पर्यटन के लिए कई ऐसे स्थल हैं, जिन्हें बेहतर तरीके से एक-दूसरे से जोड़ा जा सकता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला और बीबी का मकबरा इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों के लिए खास आकर्षण हैं। इन सभी जगहों को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

इसी तरह कोंकण के समुद्री तटों पर पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। यहां समुद्र किनारे घूमने के अलावा जलक्रीड़ा, स्थानीय खानपान और होमस्टे जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक किले भी पर्यटन के लिहाज से अहम हैं। अशोक ठोंबरे का सुझाव है कि इन जगहों को बेहतर परिवहन और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने पर ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।