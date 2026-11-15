कपल ने IT की नौकरी छोड़ शुरू किया फूड बिजनेस, 15 लाख लगाकर 9 महीने में ₹56 लाख की कमाई, जानें कहानी

Healthy Food Business: नौकरी और ऑफिस की व्यस्तता के बीच रोजाना पौष्टिक खाना तैयार करना कई कामकाजी लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। इसी परेशानी को बेंगलुरु के एक कपल ने इसे बिजनेस मॉडल बना दिया। काम पर लंबे समय तक रहने के बाद इस कपल के लिए घर पर खाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता था। बाहर से खाना ऑर्डर करना एक आसान विकल्प था, लेकिन वे ऐसा खाना चाहते थे जो हेल्दी हो, किफायती हो और बिल्कुल घर के बने खाने जैसा हो।

IT सेक्टर की नौकरी छोड़कर दीया कृष्णकुमार और आदित्य नटराजन ने हेल्दी मील सब्सक्रिप्शन स्टार्टअप Wellfed शुरू किया। ₹15 लाख के शुरुआती निवेश से शुरू हुए इस कारोबार ने जनवरी से सितंबर 2026 के बीच ₹56 लाख का रेवेन्यू दर्ज किया है। कपल ने सितंबर 2024 में उन्होंने IT सेक्टर में अपनी नौकरियां छोड़ दीं और बेंगलुरु में 'वेलफेड' (Wellfed) नाम से एक हेल्दी मील सब्सक्रिप्शन स्टार्टअप लॉन्च किया था।

15 लाख रुपये में शुरू किया बिजनेस इस कपल ने 15 लाख रुपये से अपना बिज़नेस शुरू किया, जिसमें से ज्यादातर रकम उनकी अपनी बचत से आई थी। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच, 'वेलफेड' (Wellfed) ने 56 लाख रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। कंपनी ने 1,500 से ज्यादा ग्राहकों को सेवा दी है और 55,000 से अधिक मील (भोजन) डिलीवर किए हैं।

रोजमर्रा की एक समस्या से मिला बिज़नेस आइडिया दीया और आदित्य ने बेंगलुरु में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और एक ही IT कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। कॉर्पोरेट सेक्टर में तीन साल से ज्यादा समय तक काम करने के बाद उन्हें अपनी नौकरी के साथ-साथ अपने खान-पान की आदतों को मैनेज करना मुश्किल लगने लगा। आदित्य ने बताया कि उनके काम के शेड्यूल की वजह से उनके पास खाना पकाने के लिए अक्सर बहुत कम समय बचता था।

कुछ दिन तो वे बाहर से मंगाए गए खाने पर निर्भर रहते थे। बाकी दिनों में घर पर रात का खाना तैयार करना मुश्किल हो जाता था। दीया को भी ऐसा ही लगा कि ऑनलाइन रेसिपी में बताए गए समय की तुलना में खाना पकाने में कहीं ज्यादा समय लगता था।

ऐसे में कपल ने 'मील सब्सक्रिप्शन' सेवाओं की तलाश शुरू की, जो लंच और डिनर उपलब्ध करा सकें। खोज करने पर उन्हें कई सर्विसेस मिली, लेकिन जिस सर्विस की उन्हें चाहत थी, वो सर्विस नहीं मिल पा रही थी।

उन्हें पौष्टिक घर जैसे खाने की तलाश थी। कपल दाल, सब्ज़ी, रोटी और प्रोटीन से भरपूर खाने जैसी रोजमर्रा की चीज़ें चाहते थे। जब उन्हें ऐसी कोई सेवा नहीं मिली जो ये चीजे किफायती दाम पर दे सके, तो उन्होंने खुद ही ऐसी सेवा शुरू करने का फैसला किया।

6 लोगों से 'वेलफेड' (Wellfed) की शुरुआत कपल ने सितंबर 2024 में 15 लाख रुपये के निवेश के साथ 'वेलफेड' की शुरुआत की। उनकी पहली टीम में 6 सदस्य थे। इसमें फाउंडर, एक न्यूट्रिशनिस्ट (पोषण विशेषज्ञ), एक रसोइया, एक स्टीवर्ड और एक डिलीवरी करने वाला व्यक्ति शामिल था।

न्यूट्रिशनिस्ट ने भोजन की योजना बनाने और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की गणना करने में मदद की। बड़े स्तर पर ग्राहकों को सेवा देने से पहले, टीम ने फीडबैक लेने के लिए शुरुआत में अपने दोस्तों और परिवार वालों को खाना भेजा। इससे उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला।

'वेलफेड' के मेन्यू में दाल, आलू-गोभी, ज्वार की रोटी, अदराकी चिकन और छोले चाट जैसे व्यंजन शामिल हैं। यहां पनीर, टोफू, सोया और चिकन जैसे प्रोटीन के स्रोत भी मिलते हैं। अगर ग्राहक कुछ अलग विकल्प की तलाश में हैं तो उनके लिए मेन्यू में रैप्स, बिरयानी और इंडो-चाइनीज व्यंजन भी शामिल हैं।

सोशल मीडिया से मिली पहचान हालांकि, उनके इस बिजनेस को बढ़ावा तब मिला जब बेंगलुरु के एक न्यूट्रिशनिस्ट ने सोशल मीडिया पर स्टार्टअप के बारे में एक रील शेयर की। इससे वेलफेड को अपने पहले 100 कस्टमर लाने में मदद मिली। फाउंडर्स ने रेगुलर डिस्पोजेबल पैकेजिंग के बजाय स्टील लाइनिंग वाले रीयूजेबल लंच कंटेनर का चुनाव किया। कंटेनर महाराष्ट्र के एक मैन्युफैक्चरर से लिए गए थे।