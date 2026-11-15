कपल ने IT की नौकरी छोड़ शुरू किया फूड बिजनेस, 15 लाख लगाकर 9 महीने में ₹56 लाख की कमाई, जानें कहानी

Healthy Food Business: नौकरी और ऑफिस की व्यस्तता के बीच रोजाना पौष्टिक खाना तैयार करना कई कामकाजी लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। इसी परेशानी को बेंगलुरु के एक कपल ने इसे बिजनेस मॉडल बना दिया। काम पर लंबे समय तक रहने के बाद इस कपल के लिए घर पर खाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता था। बाहर से खाना ऑर्डर करना एक आसान विकल्प था, लेकिन वे ऐसा खाना चाहते थे जो हेल्दी हो, किफायती हो और बिल्कुल घर के बने खाने जैसा हो।

Advertisement

IT सेक्टर की नौकरी छोड़कर दीया कृष्णकुमार और आदित्य नटराजन ने हेल्दी मील सब्सक्रिप्शन स्टार्टअप Wellfed शुरू किया। ₹15 लाख के शुरुआती निवेश से शुरू हुए इस कारोबार ने जनवरी से सितंबर 2026 के बीच ₹56 लाख का रेवेन्यू दर्ज किया है। कपल ने सितंबर 2024 में उन्होंने IT सेक्टर में अपनी नौकरियां छोड़ दीं और बेंगलुरु में 'वेलफेड' (Wellfed) नाम से एक हेल्दी मील सब्सक्रिप्शन स्टार्टअप लॉन्च किया था।

15 लाख रुपये में शुरू किया बिजनेस इस कपल ने 15 लाख रुपये से अपना बिज़नेस शुरू किया, जिसमें से ज्यादातर रकम उनकी अपनी बचत से आई थी। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच, 'वेलफेड' (Wellfed) ने 56 लाख रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। कंपनी ने 1,500 से ज्यादा ग्राहकों को सेवा दी है और 55,000 से अधिक मील (भोजन) डिलीवर किए हैं।

Advertisement

रोजमर्रा की एक समस्या से मिला बिज़नेस आइडिया दीया और आदित्य ने बेंगलुरु में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और एक ही IT कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। कॉर्पोरेट सेक्टर में तीन साल से ज्यादा समय तक काम करने के बाद उन्हें अपनी नौकरी के साथ-साथ अपने खान-पान की आदतों को मैनेज करना मुश्किल लगने लगा। आदित्य ने बताया कि उनके काम के शेड्यूल की वजह से उनके पास खाना पकाने के लिए अक्सर बहुत कम समय बचता था।

कुछ दिन तो वे बाहर से मंगाए गए खाने पर निर्भर रहते थे। बाकी दिनों में घर पर रात का खाना तैयार करना मुश्किल हो जाता था। दीया को भी ऐसा ही लगा कि ऑनलाइन रेसिपी में बताए गए समय की तुलना में खाना पकाने में कहीं ज्यादा समय लगता था।

Advertisement

ऐसे में कपल ने 'मील सब्सक्रिप्शन' सेवाओं की तलाश शुरू की, जो लंच और डिनर उपलब्ध करा सकें। खोज करने पर उन्हें कई सर्विसेस मिली, लेकिन जिस सर्विस की उन्हें चाहत थी, वो सर्विस नहीं मिल पा रही थी।

उन्हें पौष्टिक घर जैसे खाने की तलाश थी। कपल दाल, सब्ज़ी, रोटी और प्रोटीन से भरपूर खाने जैसी रोजमर्रा की चीज़ें चाहते थे। जब उन्हें ऐसी कोई सेवा नहीं मिली जो ये चीजे किफायती दाम पर दे सके, तो उन्होंने खुद ही ऐसी सेवा शुरू करने का फैसला किया।

6 लोगों से 'वेलफेड' (Wellfed) की शुरुआत कपल ने सितंबर 2024 में 15 लाख रुपये के निवेश के साथ 'वेलफेड' की शुरुआत की। उनकी पहली टीम में 6 सदस्य थे। इसमें फाउंडर, एक न्यूट्रिशनिस्ट (पोषण विशेषज्ञ), एक रसोइया, एक स्टीवर्ड और एक डिलीवरी करने वाला व्यक्ति शामिल था।

Advertisement

न्यूट्रिशनिस्ट ने भोजन की योजना बनाने और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की गणना करने में मदद की। बड़े स्तर पर ग्राहकों को सेवा देने से पहले, टीम ने फीडबैक लेने के लिए शुरुआत में अपने दोस्तों और परिवार वालों को खाना भेजा। इससे उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला।

'वेलफेड' के मेन्यू में दाल, आलू-गोभी, ज्वार की रोटी, अदराकी चिकन और छोले चाट जैसे व्यंजन शामिल हैं। यहां पनीर, टोफू, सोया और चिकन जैसे प्रोटीन के स्रोत भी मिलते हैं। अगर ग्राहक कुछ अलग विकल्प की तलाश में हैं तो उनके लिए मेन्यू में रैप्स, बिरयानी और इंडो-चाइनीज व्यंजन भी शामिल हैं।

सोशल मीडिया से मिली पहचान हालांकि, उनके इस बिजनेस को बढ़ावा तब मिला जब बेंगलुरु के एक न्यूट्रिशनिस्ट ने सोशल मीडिया पर स्टार्टअप के बारे में एक रील शेयर की। इससे वेलफेड को अपने पहले 100 कस्टमर लाने में मदद मिली। फाउंडर्स ने रेगुलर डिस्पोजेबल पैकेजिंग के बजाय स्टील लाइनिंग वाले रीयूजेबल लंच कंटेनर का चुनाव किया। कंटेनर महाराष्ट्र के एक मैन्युफैक्चरर से लिए गए थे।

Advertisement

9 महीने में 56 लाख का बिजनेस Wellfed ने अपने पहले साल में करीब 45 लाख रुपये का कारोबार किया था। वहीं जनवरी से सितंबर 2026 के बीच कंपनी का राजस्व बढ़कर लगभग 56 लाख रुपये पहुंच गया। अब तक स्टार्टअप 1500 से ज्यादा ग्राहकों को 55,000 से अधिक मील पहुंचा चुका है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।